Continúa la escalada de violencia en el conflicto entre India y Pakistán, por el que ya se registraron al menos 34 víctimas fatales (26 pakistaníes y 8 indios). Ambas regiones mantienen una disputa histórica por la región de Cachemira, de mayoría musulmana y dividida desde 1947, tras la independencia del Reino Unido.

Ante el aumento en los ataques entre ambas potencias nucleares, Didier Chaudet, un geopolitólogo asociado al Observatorio de la Nueva Eurasia, dialogó con Radio Francia Internacional (rfi) y sostuvo que el conflicto alcanzó un "nivel significativo" pero que "es algo que se esperaba".

"Desde hace varios años, el gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, ha querido recuperar Cachemira con una ideología de extrema derecha basada en la identidad. Frente a una población predominantemente musulmana, esto estaba destinado a causar problemas", explicó.

Con respecto a la postura de Pakistán, sostuvo que "Cachemira sigue siendo su 'Alsacia-Lorena' -en relación al histórico contencioso franco-alemán en la frontera-".

"Todo esto era de esperar y las cosas resultaron casi como cabía imaginar. Un atentado terrorista en Cachemira para demostrar que los indios no controlan tan bien el territorio", amplió el geopolitólogo en referencia al atentado cometido en la región el 22 de abril en el valle de Baisaran, cerca de Pahalgam.

"El atentado terrorista en Cachemira fue un detonante, una vez más, que demuestra que India no tiene necesariamente a Cachemira bajo control. Y sencillamente, a ambos lados del país, se habla del territorio vecino como si estuviera ocupado por el otro", señaló Chaudet.

El geopolitólogo indicó que "ambas partes consideran que la frontera está obsoleta y que algún día habrá que cambiarla a su favor" e insistió: "Por supuesto, el atentado terrorista sólo fue el detonante de algo que está muy arraigado en las mentes de las élites de ambos países".

Sobre la posibilidad de resolver el conflicto antes de alcanzar una escalada nuclear, el profesional señaló que "lo que tendría sentido para los dos países es la implicación de las grandes potencias para calmar las cosas", dado que "la idea de que las cosas se calmarán por sí solas no funcionará realmente".

"Nos enfrentamos a dos potencias nucleares. Si se produce un intercambio 'limitado', desde el punto de vista nuclear, ello repercute en el clima, repercute en la agricultura de todo el mundo, con la posibilidad de que mil millones de personas sufran hambruna a causa de este impacto", advirtió.

Frente a la eventual intervención de potencias externas, explicó: "El problema es que los estadounidenses están desorganizados. No se quiere una implicación como actor clave en estos grandes conflictos. Hay una retirada que no significa aislacionismo, pero a pesar de todo, no nos enfrentamos a una administración que pueda tomar las riendas de las cosas de forma profesional".

"En el lado chino, podríamos ver algo. En otras palabras, si no tenemos una potencia occidental que consiga calmar a dos socios, porque los estadounidenses conocen muy bien a los pakistaníes y a los indios, podríamos imaginar una especie de equilibrio del terror en el que los chinos hagan comprender a los indios que, más allá de un cierto número de líneas rojas, Pakistán sigue siendo un aliado clave", concluyó.

