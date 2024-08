Fioribello: "Fabiola me dijo que Alberto Fernández le pegó muchas veces y las fotos son espeluznantes"

El abogado Juan Pablo Fioribello, un día después de que se hiciera público que la Justicia tenía en su poder los chats con evidencia de posible violencia de género ejercida por el expresidente Alberto Fernández a su (ahora ex) pareja, Fabiola Yañez, dijo en una entrevista ante Luis Novaresio que habló con el ex mandatario y este le juró que jamás había golpeado a ninguna mujer en su vida. En ese diálogo, según detalló el letrado que supo asesorar a la pareja, le advirtió que si la ex primera dama lo denunciaba por esto, él mismo se encargaría de representarla en la denuncia. Hasta ese entonces, ratificaba en la teoría de que fueron discusiones fuertes que no pasaron a mayores y que no había visto la supuesta foto que graficaba la violencia. Un día después, Fabiola, que le había negado que las discusiones hubieran escalado a agresiones físicas, denunció a Fernández y confesó.

"No aguanté más, Juan Pablo. Perdón, no aguanté más y lo denuncié", le dijo a su abogado sobre la acusación ante el juzgado de Julián Ercolini, después de sentirse muy "presionada". Fioribello también señaló que Yañez tenía fotos "espeluznantes" como resultado de las golpizas y que le remarcó: "Me golpeó muchas veces". "Me golpeó, me pateó, me golpeó en la cara".

De todos modos, aún no se confirmó que Fioribello vaya a representar a Yañez en esta causa, pero dejó en claro que a pesar de haber trabajado también para la otra parte, espera poder acompañarla en el proceso legal. Mientras tanto, Fabiola deberá ampliar su denuncia, donde ya se espera que presente más material probatorio.

En diálogo con Clarín, el letrado dio detalles de lo que sigue y de la conversación que tuvo con la ex pareja de Fernández: "Ella aún no declaró, pidió formalmente que se desarchive el legajo reservado y que se comience con la investigación penal. Falta que ella amplíe su declaración. Cuando me llamó, me dijo que Alberto Fernández la había golpeado muchas veces y que tenía muchísimas pruebas. Yo no he visto las fotos, pero le creo en lo que ella está contando. Lo escuché a Alberto Fernández decirme que nada era cierto, que en su vida le había pegado a un mujer y después me llama ella para contarme las atrocidades de fotos que tiene, dijo que son imágenes espeluznantes de cómo la habría golpeado".

La denuncia activó inmediatamente el protocolo de intervención de las autoridades. Se ordenó el peritaje de los celulares de Yañez y Fernández para corroborar la existencia de la violencia denunciada. Además, se solicitó el allanamiento de la vivienda y el secuestro de dispositivos electrónicos y vehículos relacionados con el caso.

Fernández además tiene prohibido salir del país como parte de las medidas restrictivas y preventivas que ordenó la Justicia. “No puede contactarla por ninguna vía en este momento a Fabiola. Y le pueden retener el pasaporte como medida adicional”, sumó el letrado.

Es importante destacar que según cuenta Fioribello, Fabiola recibió comunicación del juzgado de Ercolini para que acceda a declarar y hacer la denuncia, que la hizo de manera independiente, y que luego le destacó la contención que le brindaron en dicho juzgado. Todo en un clima de sugestivas hipótesis, ya que Fernández había pedido recusar al juez de la causa de los seguros (la que derivó en la de violencia de género a partir de los chats de la secretaria privada de Fernández) y hace años que venía criticándolo por su proceder judicial.

"A ese expediente sólo tuvieron acceso Ercolini y su secretaria, quien le brindó mucho apoyo a Fabiola. Le garantizaron que esto no iba a trascender”, afirmó Fioribello. Finalmente esa garantía no se pudo cumplir, ya que Clarín pudo acceder a esa información y hacerla pública.

Por otro lado, Fioribello dijo a La Nación que no sabe de cuándo serían los golpes que Yañez denunció. "Los que se venían hablando eran del 2022. No sé en qué momento fue así, no sé si estaba embarazada o no. No hay mucha precisión. Los chats existen del secuestro del celular de la exsecretaria del expresidente (María Cantero). En este caso se encuentra con un montón de cosas que están saliendo a la luz”, sumó el abogado.

