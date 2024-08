Por la denuncia realizada por Fabiola Yáñez, ex esposa del expresidente Alberto Fernández, por violencia de género, desde organización kirchnerista La Cámpora se solidarizaron con la ex primera dama y apuntaron contra el "machismo" del expresidente.

"Expresamos nuestra solidaridad con Fabiola Yáñez a partir de las noticias que informan de su denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. Te creemos y acompañamos. Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan, agravados en este caso por el ejercicio de poder que implica el cargo de presidente de la Nación", dijeron desde la agrupación en un comunicado breve pero contundente difundido en X.

“Repudiamos también la doble victimización que ejercieron el Poder Judicial y los medios de comunicación al divulgar información sobre un caso de violencia de género sin la decisión de la mujer involucrada. Vale más para ellos una operación mediática que la lucha por erradicar la violencia, al igual que para muchos que hoy se escandalizan por primera vez ante un hecho de violencia de género sin haber defendido jamás una sola política pública para sancionarla”, añadieron de la agrupación fundada y liderada por Máximo Kirchner.

Tras expresar que “nos duele y nos subleva que un ex presidente banalice y burle banderas, premisas y conquistas que llevamos adelante los feminismos durante estos años”, las mujeres de la organización política peronista, denunciaron: "Sabemos que lo personal es político: machismo que se expresó en la vida privada y en la pública. No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él", recordaron.

Alberto Fernández fue denunciado en una causa que tramita el juez federal Julián Ercolini. La denuncia fue presentada por su ex pareja, Fabiola Yáñez, quien confirmó las versiones que circulaban desde hace días sobre pruebas de maltrato y violencia machista ejercida por Fernández durante su convivencia en la Quinta Presidencial de Olivos.

De acuerdo a la caratula de la denuncia a la que Ercolini le dio trámite, existen fotos, videos y audios, además de conversaciones. que probarían la existencia de lesiones leves de parte de Fernández contra Yáñez. Todo este material se encontró en el celular de María Cantero, secretaria histórica de Alberto Fernández, cuyo dispositivo fue secuestrado en el marco de la llamada "Causa Seguros".

Además del reciente comunicado de La Cámpora, referentes y legisladoras del kirchnerismo como la senadora Juliana Di Tullio, la ex ministra de Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta y la ex legisladora porteña Ofelia Fernández, expresaron su frustración e indignación por el desenlace de la experiencia del Frente de Todos que llevó a la presidencia a Alberto Fernández.

“No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción”, sintetizó Ofelia Fernández, quien hoy milita en el Frente Patria Grande que conduce Juan Grabois.

