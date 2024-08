Tras la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género, este jueves se conocieron chats entre el ex Presidente y su ex secretaria privada, María Cantero, donde hablan sobre la ex primera dama. Las conversaciones son analizadas por la Justicia en el marco de la causa conocida como "Escándalo de los Seguros", donde el dirigente peronista está imputado.

Cantero es la esposa del productor de seguros Héctor Martínez Sosa, ambos denunciados junto al ex Jefe de Estado por presuntamente haber trabajado en conjunto para obtener contratos con diversos organismos públicos. El expediente está a cargo del juez federal Julián Ercolini, que al investigar estos intercambios se contactó con Yáñez para saber si quería denunciar formalmente a su pareja, lo que ocurrió días después.

Nueva denuncia contra Alberto Fernández puso el foco en el rol de los custodios en Olivos

En uno de ellos, registrado 20 de agosto de 2022, Cantero le consultó a Fernández cuándo se iba Yáñez de la Quinta de Olivos. "Hoy", respondió el ex mandatario, por lo que su entonces secretaria le preguntó si necesitaba algo de "Hecky", apodo con el que se refiere a Martínez Sosa, según reprodujo el portal TN.

El dirigente del Frente de Todos comentó que "no", le indicó que “si necesitara algo le iba a avisar” y que Yáñez dormiría en una estancia. “Sí, lo sé. Hecky conoce a todo el mundo allá. ¿Cuántos días se va?”, fue el mensaje que le envió Cantero.

En otra serie de chats, que tienen fecha de dos meses después del primer intercambio, Cantero dialoga con el broker de seguros acerca de otra situación entre la pareja presidencial. “Tengo que hacer algo por Alberto. Anoche hablé con él un rato largo”, menciona la mujer.

El broker Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero.

Ante este texto, Martínez Suárez expresa: “¿Qué cosa? Votarlo. ¿Después de hablar conmigo?”. Ella sigue: “Antes. ¿Te conté?”. “Sí, algo”, dijo su marido. “Estuvo bien”, agregó ella. “No sé a qué te referís. Me contaste que tuviste una linda charla. ¿En qué podés ayudarlo?”, le preguntó él.

“Acá tenemos muchas ideas de regalitos”, indicó Cantero. El productor insistió: “¿Para Fabiola?”. “¿Qué Fabiola? Para él”, respondió la secretaria.

Unas horas después, ese mismo día (15 de octubre de 2022), Cantero compartió una imagen a Martínez Sosa, reenviada de otra conversación, donde se ve la mano de una persona sosteniendo un colgante con una cruz. “Este es el regalo para Fabiola”, le indica.

Las causas contra Alberto Fernández

Durante su presidencia, Alberto Fernández dictó un decreto que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. La Justicia investiga la participación y el presunto cobro de comisiones por parte de intermediarios de esos contratos, entre los que figura Martínez Sosa.

En este caso, el expresidente está causado por "violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos". En ese marco, se difundieron conversaciones privadas de Cantero, donde menciona y dialoga con exministros y exfuncionarios de aquella gestión, y donde se daría cuenta de hechos de violencia de género que habría sufrido la ex primera Dama.

El expresidente Alberto Fernández.

Yáñez denunció a Fernández dos días después de que salieran a la luz chats entre ella y Cantero, que revelaban estos presuntos hechos, por "violencia física y psicológica".

El juez Ercolini le impuso a Fernández la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de su pareja, le dictó la prohibición de salida del país y le ordenó que “cese en los actos de perturbación o intimidación” hacia ella. Por su parte, el ex mandatario emitió un comunicado negando todos los hechos y diciendo que aportaría pruebas.

