Martínez Sosa reconoció su amistad con Alberto Fernández pero negó su participación en los negocios de seguros

El empresario de seguros Héctor Martínez Sosa rompió el silencio en el marco de la imputación del expresidente Alberto Fernández por corrupción, en una causa sobre la contratación de pólizas que involucra a ANSES, Nación Seguros y otras compañías.

En medio del escándalo, el broker amigo del expresidente decidió enviar una nota para despegarse del asunto y aclarar la situación. Si bien admitió la amistad que conserva con el expresidente, negó que éste hubiera intervenido en beneficio de sus negocios y descartó un vínculo comercial con ANSES.

La aclaración del empresario ocurrió poco después de que el fiscal federal Ramiro González imputara a Alberto Fernández y otros exfuncionarios por una supuesta maniobra fraudulenta en la contratación de seguros de organismos oficiales, presuntamente otorgada con "créditos Anses".

Qué dijo el broker amigo de Fernández

En el comunicado Martínez Sosa se desligó de inmediato de la causa de las contrataciones de seguros que salpica al expresidente Fernández. "Nunca he ni hemos solicitado como empresa al expresidente su intervención en ninguno de nuestros negocios", escribió.

Martínez Sosa, además, admitió tener un vínculo de amistad con el expresidente, que concretó a través de su esposa y secretaria personal de Fernández, María Cantero. "Es real que tengo una relación de muchos años con el expresidente Alberto Fernández y que hace 15 años le hice un préstamo (aún impago), expuesto en mis declaraciones juradas", indicó.

La deuda referida, en tanto, continúa en la declaración jurada del exmandatario, y mantuvo el mismo valor durante los cuatro años que fue presidente, anclado en 102.240 pesos.

En otra parte del escrito, Martínez Sosa se refirió a la raíz del escándalo suscitado tras la denuncia del gobierno nacional: el supuesto vínculo comercial con ANSES. "No tuve ni tengo ningún negocio de seguros con ANSES, ni a título personal ni desde la empresa que presido", aclaró.

El revuelo se generó después de una denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según la presentación judicial, en el otorgamiento de créditos desde la ANSES se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones "indebidas". Por esto fue imputado el extitular de Nación Seguros y amigo del expresidente Fernández, Alberto Pagliano. y el exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, Federico Alejandro D'Angelo Campos.

Con respecto al expresidente Fernández, la denuncia menciona al decreto 823/2021 firmado el 2 de diciembre de ese año que obligó a todas las dependencias públicas a contratar las pólizas con Nación Seguros. Hasta el momento, otras empresas que figuran detrás del contrato firmado entre ANSES y Nación Seguros como co-aseguradoras son Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

"La Justicia ha iniciado una investigación en la cual ya hemos prestado nuestra total colaboración porque corresponde, porque es la ley y porque es nuestro convencimiento de que es el proceder apropiado que siempre nos ha guiado en nuestras conductas, que se ajustan a nuestros valores y a las normas que rigen la actividad", cerró Martínez Sosa.

La empresa de Martínez Sosa, en tanto, opera hace 52 años y tiene oficinas en la localidad bonaerense de Vicente López, Mar del Plata, Río Gallegos, Ciudad de Buenos Aires y Río Grande. En ésta última tuvo un crecimiento de la mano de los gobernadores Jorge Colazo y Gustavo Melella, donde mantuvo el monopolio de las contrataciones de seguros. Se trata de uno de los tres principales brokers que proveen a distintos niveles del estado, junto con Pablo Torrs García y Castello- Mercuri.

La réplica de Fernández: "Es todo falso"

Por su parte, Alberto Fernández se defendió de las acusaciones en su contra en medio del escándalo por los seguros que derivó en su imputación por corrupción. Al respecto, aseguró que está dispuesto a brindar explicaciones debido a que tiene "la tranquilidad" de no haber cometido "ningún hecho indebido".

"Y estoy para explicar todo lo que tenga que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido", reiteró este lunes en una entrevista.

"Inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa. Yo no me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició. Esto no es un acto de corrupción, es todo falso", dijo Fernández en otra oportunidad.

