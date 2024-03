Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de crear una agenda común en el Congreso, relacionada principalmente a la coparticipación. Sostuvo además que Javier Milei cometió errores y afectó a las provincias. Y ante la licencia de Alberto Fernández y las elecciones para la presidencia del PJ, abogó por ampliar la base de representación. “Hay que desarrollar una nueva agenda del peronismo”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Victoria Tolosa Paz es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, integra el bloque de Unión por la Patria, electa de 2023 a 2027, y también es contadora. Anteriormente ocupó diversos cargos públicos, fue ministra de Desarrollo de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, subsecretaria de Urbanismo Social bonaerense en 2012, y coordinadora de Procrear en ANSES en 2014. Los diputados de UxP presentaron un proyecto para coparticipar el impuesto PAÍS y fortalecer la prestación alimentaria.

¿Es correcto asignarle alguna relevancia a los 100 días de la famosa "luna de miel" que tiene todo presidente? Por tu experiencia política, ¿crees que hay un tipo de autocensura que tiene todo opositor de los primeros 100 días?

Siempre sirve poner esa fecha, yo creo, un poco arbitraria quizás. Pero tiene que ver con el tiempo quizás suficiente como para llegar a la Casa de Gobierno y poder empezar a arreglar las principales ideas y el impacto que esas ideas tienen en la sociedad. Llega esa fecha con un sabor bastante amargo, por lo menos así lo vemos nosotros aquí.

Claramente su plataforma de gobierno fue elegida ampliamente en un balotaje, es un presidente que llega en el 56% de los votos, en un balotaje, y los problemas que tenía la Argentina requerían para nosotros tomar decisiones. Entendíamos que había 100 días en los que la gente iba a salir a respaldar fácilmente el accionar de la política económica de Javier Milei. El tema era si se notaba o vislumbraba una mejora. Y lo que vemos es que claramente a todos los problemas que ya tenía la Argentina, él le construyó otra serie de problemas.

Hay una enorme cantidad de disputas, de peleas, de violencia establecida en el marco de sus discursos, de sus maneras de comunicar en las redes sociales. Entonces, creemos que es un presidente que prácticamente quemó esos 100 días de manera muy rápida, casi creyendo que ese 56% es eterno, y que el apoyo es contundente y tan contundente que nada de lo que haga va a modificar esa parte. Y nosotros tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad para tratar que el daño de la política económica de Javier Milei no sea tan brutal como viene siendo en estos primeros 100 días.

¿Existe la posibilidad de que el Congreso legisle políticas que vayan en contra del espíritu que tiene el Poder Ejecutivo, como coparticipar el impuesto PAÍS, o finalmente se crearía un conflicto de poderes porque el Presidente podría vetarla y hacer nulo cualquier intento por parte del Congreso?

Ese es el desafío que tenemos como parlamentarios, lograr una agenda común. Ninguno de los bloques del Parlamento tiene mayoría, ni quórum propio. Y, como bien decías, nosotros tenemos por delante una agenda muy clara que tiene que ver con, primero, los problemas que tienen hoy los gobernadores, todos. Desde "Nacho" Torres, pasando por Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Llaryora. Tiene que ver con que la Argentina tiene un diseño federal en materia impositiva, además de la coparticipación, que siempre tuvo esta crítica tan tremenda de que fue muy injusto el modelo en el cual se coparticiparon los impuestos que se recaudan desde las provincias y desde el accionar de la producción de riqueza de las provincias.

Allí hubo una falla, digo yo, casi en el inicio de esta coparticipación que dejó a provincias claramente con serias dificultades para poder sostener la actividad y la enorme cantidad de bienes y servicios que tiene que otorgarle a la población. Las personas de este país viven en provincias, habitan en provincias, y son las provincias las que tienen que poder resolver las cuestiones de seguridad, de educación y salud. Pero, por supuesto, nuestro diseño federal le da el marco al Estado Nacional para que no se retire de las competencias que tiene por la propia Constitución Nacional.

Entonces, creo que allí empieza el primer problema con Javier Milei, que cree que todo lo que tenía el diseño institucional, vía leyes, como es el Fonid (Fondo Compensador Docente), el Fondo Compensador del Transporte, la Política de Seguridad Alimentaria, eran todas leyes que le daban un sentido federal, y que el Gobierno Nacional tenía que llevar adelante una serie de transferencias de recursos para que, junto con las provincias, pudiesen, por ejemplo, no tener el drama de salarios paupérrimos en el cuerpo docente a lo largo y a lo ancho del país.

Para eso, cuando empezó el traslado del sistema educativo de las provincias, se montó la Carpa Blanca. Yo recuerdo aquellos años muy trágicos, la Carpa Blanca, el reclamo de Marta Maffei, esta enorme exdiputada nacional, sindicalista de CTERA, que le puso la voz al reclamo docente en los 90 y que sancionó en el Parlamento el Fonid. Nadie se animó a meterse con el Fondo Educativo Docente. Ningún gobierno. Pasaron en estos más de 20 años presidentes de todos los símbolos políticos, pero Javier Milei se animó a decir que el Fonid se acabó y que los gobernadores le paguen con lo que tienen. Y creo que allí él cometió una falla primogénita en el diseño, en el sistema representativo y federal, que es desconocer el rol del Estado Nacional, junto con las provincias, en materia de educación, de salud, de seguridad y muchísimas otras áreas. El Estado Nacional debe garantizar el pleno acceso a los derechos de la ciudadanía.

Estuviste al frente de un Ministerio importante y con mucho presupuesto durante el gobierno de Alberto Fernández, y hay un escándalo alrededor de los seguros. Ayer el ministro de Defensa dijo que había encontrado brokers dentro de su Ministerio y eso le hacía suponer que podía haber algún hecho de corrupción. ¿Había brokers de seguros en el Ministerio que estaba a tu cargo?

La verdad que no. Nosotros no tenemos ningún tipo de gasto ni de transferencia de ningún bróker de seguro en la gestión que fui ministra durante 14 meses. Y tampoco lo encontré en mis antecesores. Sí, por supuesto, como todos los ministerios tienen que tener, pólizas de seguro para los bienes patrimoniales que tiene cada cartera ministerial. Y también, por supuesto, para las otras competencias que tenemos por ley.

Entonces, creo que nos exigen, justamente, dar algunos servicios a la población vulnerable y que se requiere un diseño en donde sí, por supuesto, por cumplimiento del Banco Nación, que es quien opera la mayoría de los ministerios, pero no a ningún bróker. O sea, nosotros no tuvimos esa demanda, por lo menos de parte de quienes contratamos esas pólizas y tampoco un ofrecimiento de parte del Nación de ningún tipo de bróker. En nuestro caso no tuvimos esa experiencia.

La conducción del PJ

El expresidente Alberto Fernández pidió licencia y habrá elección de un nuevo presidente del Partido Justicialista. ¿Quién crees que debería presidir o cuál sería el perfil de quien tendría que presidir el PJ?

Yo creo que, después del terremoto que sufrió el Partido Justicialista, después de haber tenido oportunidades en la historia, tuvimos el impedimento de poder reelegir siendo gobierno. El peronismo siempre tuvo la posibilidad de ser reelegido democráticamente por los votos, no nos había pasado nunca que nos quedara un mandato trunco por delante. Esto quiere decir insatisfacción democrática o los "no resultados" esperados. Después del voto popular hacen que la revisión de nuestra estructura partidaria sea un barajar y dar de nuevo, es un empezar, no como si nada hubiese pasado, sino buscando ampliar la base de representación del Partido Justicialista.

Entonces yo estoy observando que el presidente del Congreso, ante el pedido de licencia de Alberto Fernández, que se va a tratar el 22 de marzo en este nuevo llamado al Congreso Nacional, y Gildo Insfrán, que es quien preside el Congreso Nacional, estoy viendo que está tratando de ampliar esa base a muchos dirigentes que están afuera de la estructura partidaria.

Puedo mencionar desde Guillermo Moreno, pasando por Martín Llaryora, Miguel Ángel Pichetto, hombres que claramente son peronistas, que llevan adelante una concepción peronista de su forma de entender la política, y que necesitamos que vuelvan a las filas del peronismo. En todo caso, primero a la mesa de acción política, para luego construir de cara al futuro una presidencia.

Hoy el apuro me parece empezar a barajar y dar de nuevo, ampliar la base de representación y buscar la construcción de una mesa de acción política que le dé, hasta que lleguemos a la instancia de elegir al próximo presidente del partido, a esa mesa la posibilidad de la nueva afiliación, de la formación de cuadros, del debate interno de qué es el peronismo y cómo sus distintas vertientes en esas presidencias pueden expresar una idea de un peronismo de futuro. Un peronismo que claramente tiene que definir la política económica, quiénes defendemos el equilibrio fiscal y quiénes no, quiénes creemos en la producción, en el rol del Estado, quiénes creen un poquito que el Estado se ha sobredimensionado, cómo construir un Estado inteligente, tanto para poder desarrollar una nueva agenda del peronismo, no alejándonos de la doctrina pero claramente diseñándola no con un espejo retrovisor de 70 años porque el mundo cambió (la Argentina cambió), y las condiciones para poder crecer fundamentalmente son las que tenemos que mirar, además de los problemas.

Digo abiertamente en muchos lugares de nuestro partido que tenemos que volver a Juan Domingo Perón, y volver a Perón empieza por la reunificación. Perón llegó a ser presidente y pudo transformar la Argentina porque dos años se pasó planificando cómo iba a funcionar cada uno de los problemas de la Argentina.

Entonces, los problemas de la Argentina los tenemos claros porque los vemos habitualmente, que finalmente es la falta de posibilidades de tener un crecimiento sostenible y de acumular reservas para poder seguir garantizando ese crecimiento a lo largo de los próximos 50 años. Bajo qué matriz productiva vamos a crecer y cómo vamos a crecer para no chocarnos con la restricción externa, y cuál es el gasto primario y el financiero que debemos abordar para no caernos nuevamente en el drama del default, son todas las preguntas que tienen que ser capaces de escribir con respuestas sensatas, con los mejores equipos técnicos y con los mejores dirigentes políticos que luego puedan salir a volver a enamorar a la población bajo una idea y bajo un proyecto de Argentina. Hoy todo eso no está.

La relación entre el Gobierno y la oposición

Mencionaste el 22 de marzo, que será la reunión del Partido Justicialista. Yo mencioné los 100 días que se cumplen antes. Tenemos el 24 de marzo, una fecha generalmente simbólica que genera la posibilidad de actos dependiendo de cuál sea el clima político. Tenemos Semana Santa y luego el feriado del 2 de abril. Tenemos diez días continuos de fechas simbólicas. Tu marido, Pepe Albistur, con una especie de previsión, hizo un anticipo diciendo: “Compañeros, es tiempo de calma, de reflexión”. ¿Crees que la famosa figura romana de los idus de marzo colocan al Gobierno, a la oposición, a los distintos representantes en una especie de punto bisagra al comienzo del Gobierno del nuevo presidente y la relación entre la sociedad?

Primero, no quiero dejar de mencionar, porque no soy una persona que suele escapar a las situaciones incómodas, que hubo una utilización de un video privado, de una especie de humor negro. Quienes conocen a Pepe Albistur saben que yo no soy Pepe Albistur y que tengo mis formas y mis maneras. Pero quiero reflejar eso porque creo que también se utilizó en un momento donde nuestra familia, y quien está hablando contigo, sufrimos un escrache bastante desagradable en una situación familiar, allá por mediados de enero, en el mismo lugar donde toda nuestra vida la compartimos en familia, de cara a la sociedad. Somos personas que todo el mundo puede saber dónde vivo y dónde vivimos con Pepe hace más de 15 años juntos, y hace 17 que construimos esta vida ensamblada. En ese contexto es que buscan este video privado y tratan de llamarlo "golpista de la reposera".

Argentina tiene una historia trágica, y quienes conocen a Pepe sabrán que tiene un humor bastante ácido, que no es el mío. Así que yo solamente quiero decir que, sin mezclar los tantos, creo que sí empieza a pasarnos a todos nosotros y lo vamos a ver seguramente con una actividad, esperemos, muy fuerte en el Congreso, el intento de volver a no solamente el refuerzo de las instituciones, sino el respeto por los roles.

A mí no me gusta, y no porque no me gusten sus ideas (que de hecho no me gustan las ideas de Javier Milei) no me gustan, no por una cuestión dogmática, no me gustan porque hemos entendido que amamos la política, que esa política y esa manera de establecer la política económica del país en todas sus versiones, con sus matices, con sus propios estilos, han traído un fracaso estrepitoso de la vida de nuestros habitantes, que ya venían mal.

No es que nosotros creemos que los cuatro años no hubo nada para revisar. Nosotros decimos que si hoy está Milei, también tiene que ver con la imposibilidad desde hace bastantes años de no poder lograr con la democracia y con una propuesta económica y política satisfacer los enormes problemas que hay en el país, esto hay que saberlo. En otras cosas hemos avanzado y las hemos hecho bien como sociedad. Y en otras, sobre todo en materia económica, venimos teniendo y atravesando muchísimos problemas.

Lo que sí creo es que va a empezar a pasar que, en marzo y en abril, se le acaban esos días. Esto es la consecuencia del desastre anterior, pero esas ganas de que esto mejore, si no se empiezan a materializar en la vida cotidiana, por más que Milei siga utilizando esa palabra mágica que es la casta y siga ofreciendo recortes allí (que no tengo ningún problema en discutirlos), y en llevar adelante una agenda de enorme austeridad de parte de los gobiernos, todos los gobiernos, y fundamentalmente del Estado Nacional en sus tres patas, podríamos discutirlos pero parece poco serio. Digo, las jubilaciones de privilegio están en el marco de una ley que tiene en el mismo rango al Presidente, al Vicepresidente y a la Corte Suprema, y Javier Milei dice "austeridad". ¿Podemos estar de acuerdo? Sí. Ahora, se olvidó de los miembros de la Corte Suprema. Entonces, resulta que en la Argentina va a haber un Estado que cuando llegue a la máxima autoridad no tendrá una jubilación de privilegio, pero los miembros de la Corte sí.

En cada capítulo de Milei se le nota claramente que lo que quiere hacer es vender espejitos de colores por acá, mientras eso no va a resolver los problemas de la Argentina, y mientras él vende el ajuste de la casta, pasa por realmente la vida cotidiana de la mayoría un ajuste brutal e inédito. Inédito lo que perdieron los jubilados en estos primeros 87 días de gobierno de Milei. Inéditos los recortes que han sufrido las provincias, y que no es la cachetada a los gobernadores, sino que son las transferencias para sostener el servicio alimentario escolar en las escuelas del país, que es el Fondo de Incentivo Docentes que va directamente al bolsillo de los docentes, que es el fondo compensador, no es el de transporte, sino el de educación, que muchas veces no se habla, que va a siete provincias para que este piso de paritaria, que ya no está más. Lo que hacía que en esta Argentina federal tuviésemos la certeza que una docente de Chaco, de la hermosa Misiones, hubiese cobrado por esa noble tarea lo mismo, el piso, que una docente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ellos no tienen esos valores. Nosotros creemos en esos valores. Y no solamente creemos, sino que sancionamos leyes con todo el arco político por más de 20 años, y se sostuvieron. Y en lugar de discutir, en el Parlamento, si quiere eliminar el Fonid, lo elimine utilizando una prórroga, o sea, una facultad que él tiene, delegada en este caso para situaciones excepcionales, y vía decreto empieza a operar como una suerte de monarca.

Ante eso estamos hoy, y el riesgo va a estar realmente que si de acá a, como dijiste vos recién, toda esta gran batería del 24 de marzo (que esperamos, por supuesto, una marcha multitudinaria en función de un gobierno que niega y una vicepresidenta que hace alarde de la peor tragedia de la Argentina, que fue el proceso de la última dictadura cívico-militar), va a haber, por supuesto, un marzo de mucha presencia en la calle, y esperemos un Parlamento que pueda sancionar, no solamente reforma jubilatoria, sino también Fonid como primeros puntos de una agenda que tiene que devolver a las provincias lo que Milei les secuestró. Estamos ante un secuestro de recursos que le son propios a las provincias.

El Ministerio de Capital Humano

Alejandro Gomel: Sandra Pettovello dice que “donde toco algo encuentro un kiosco”, y que rompe kioscos todos los días, hablando de que quedaron en el Ministerio muchos nichos de corrupción y que son ellos quienes rompen con esto. ¿Qué ves de lo que está pasando con Pettovello?

Vuelvo a repetir lo mismo, me parece que es un esquema el de Javier Milei, que mientras el ajuste opera, van generando espejitos de colores hacia otro lado.

Te pueden gustar o no los modos y las formas en que Juan Grabois sancionó, junto con otros dirigentes sociales, allá por el 2016, el Registro Nacional de Barrios Populares. Pero no lo hizo a fuerza de la extorsión y de secuestro, lo hizo dialogando con todas las bancadas, las del peronismo, pero fundamentalmente las del macrismo, en aquellos años de gobierno de Macri. Y sancionó una ley muy buena, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Luego sancionó la prórroga, el Parlamento entero, hace apenas un año para poder darle 10 años más de sostenibilidad al Fondo de Integración Socio Urbana.

Lo primero que hizo el equipo de Milei, con Pettovello a la cabeza, fue denostar, sin mucha precisión. No hay una sola denuncia de corrupción allí. Y si la hay, por lo pronto, no ha sido pública. Sí ha habido una estigmatización muy grande sobre el dirigente Juan Grabois, y sobre esa política que además no la lleva adelante Grabois, sino Fernando Miño, desde que se creó el área. Lo que están haciendo con eso es decir "acá hay corrupción". Pero lo que pasó inmediatamente después, es que le quitaron el financiamiento.

En cada situación que ellos han montado la duda de que había hechos de corrupción, luego lo que pasó fue un ajuste brutal. Entonces ellos dijeron que "hay hechos de corrupción". ¿En dónde? En el FISU. Entonces le sacaron el 9% que tenía del impuesto PAÍS, la coparticipación iba directo al Fondo de Integración Urbana. En Argentina tenemos el drama de que hay más de 900 mil familias, cuatro millones de personas, viviendo sin agua potable, sin veredas, sin calles, sin arboledas, sin techo prácticamente.

Allí hay una urgencia, porque si se crían, lamentablemente, miles y millones de niños y niñas que tienen el derecho de tener mínimamente una canilla con agua, todo ese drama social que es muy tremendo necesita no detener las obras de inversión, porque además están los fondos garantizados por la coparticipación del país. ¿Qué empieza a pasar? Javier Milei aumenta la alícuota del impuesto PAÍS, empieza a multiplicar por ocho la recaudación desde que llegó al gobierno de este impuesto, y no lo quiere coparticipar, no ya solo con el Fondo de Integración Socio Urbana, que lo tenemos que discutir en función de cómo crece el impuesto, sino que tampoco lo quiere coparticipar con las provincias.

Entonces, estamos con un problema que es, ante cada situación, grandes anuncios de hechos de corrupción, y luego el ajuste. Hay un ajuste brutal del Servicio Alimentario Escolar, que no lleva denuncias, es simplemente una decisión política. Hay una denuncia mediática sobre el FISU, pero después hay contradicciones porque no hay una sola denuncia real de un hecho de corrupción. Está todo en proceso de auditoría y me parece bien. Y, tercero, es sobre lo que los movimientos sociales han hecho también. Entonces, también estoy de acuerdo en que sigamos hacia adelante en el entrecruzamiento de datos, que fue lo que arrancó esta ministra, que sí tuvo que dar la baja de 110 mil planes producto de la primera auditoría de manera virtual y exitosísima, a partir de la tecnología que tiene no solamente el Ministerio, sino fundamentalmente el RENAPER y el Estado Nacional. Y todavía falta entrecruzar muchísimas otras bases de datos para poder lograr claramente tener un Estado inteligente.

Pero sí me parece que hay que aclarar que no hay una sola denuncia que haya tenido asidero de estas que han hecho para poder, obviamente, ajustar. Y esto también hay que decirlo.

Dijeron que había hechos de corrupción en la DADSE y lo que hicieron fue que la Dirección de Asistencia de Servicios Especiales, que trabaja con población de altísima vulnerabilidad social, en la búsqueda de tener medicamentos, luego de tener las negativas de los bancos oncológicos o de prótesis, la gente no puede morirse en una cama y tenemos competencias y responsabilidades que las ha llevado adelante el Estado Nacional a lo largo de más de 20 años ininterrumpidos de política y ha sido descuartizada y desmantelada.

Nosotros decimos siempre que si hay situaciones para investigar, que vaya a la Justicia. Pero mientras tanto hay competencias que no pueden ser desatendidas, porque en el medio está la vida de niños y niñas, fundamentalmente, que es la población de mayor asistencia. Rige sobre nuestra cartera ministerial una ley de oncopediatría, para que los niños pobres que tienen cáncer no se mueran. Y eso pareciera que tampoco está dentro de la agenda.

Primero se corta, se manda a investigar, pero en el medio tenemos que lamentar dramas y situaciones de altísima conflictividad, que como siempre nos queda el instrumento del amparo y la cautelar, y empiezan a llover cautelares porque claramente hay un perjuicio claro y concreto sobre esta población.

