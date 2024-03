Domingo Cavallo habló de la dolarización: "El peso no tiene por qué desaparecer"

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía que viene manifestándose a favor del programa económico de Javier Milei, brindó este miércoles por la noche una entrevista en la TV, durante la cual sorprendió con ciertas observaciones en torno a la dolarización. Por otra parte, aconsejó al Gobierno “levantar el cepo financiero” para las transacciones "no comerciales" a fin de estimular la inyección de dólares en el mercado.

Cavallo participó en el programa "Solo una vuelta más", conducido por el periodista Diego Sehinkman, y respaldó las políticas de liberación de los precios, si bien se mostró al mismo tiempo preocupado por la recesión e incluso criticó algunos aumentos por "exagerados". Al respecto, Cavallo describió como una "barbaridad" las últimas subas en los medicamentos.

"El sector privado tiene que colaborar para que el Gobierno pueda bajar la inflación sin provocar tanta recesión", advirtió el ex funcionario.

“Para pensar que el dólar sea una moneda y preste todos los servicios que debe prestar una moneda, no solo pagos, sino ahorros y financiamiento, se necesita que el dólar se pueda traer y sacar con total libertad”, evaluó Cavallo en los estudios de TN.

En esta línea, Domingo Cavallo consideró necesario “eliminar el cepo financiero” para las transacciones "no comerciales" (es decir, toda operación que no sea exportación ni importación), con vistas a la apertura de la economía y a un "mercado totalmente libre" que permita determinar realmente "cuál es el valor del dólar".

“Es la condición sine qua non para que los dólares que los argentinos tienen afuera se puedan reciclar”, explicó el economista.

Consultado por la dolarización en el delicado contexto social que sacude actualmente al país, Cavallo remarcó que el dólar será "una de las monedas indispensables" para el funcionamiento de la economía, pero también reflexionó sobre la moneda nacional: "La cuestion es si desaparece o no el peso”.

“El discurso público de Milei hablaba de que quería desaparecer el peso y sacar el Banco Central”, recapituló Cavallo acerca de una de las propuestas del presidente durante la campaña electoral.

“Siempre interpreté que él tenía en mente, en materia de Banco Central, impedir que imprima o emita dinero para financiamiento del déficit, pero hay otras razones para emitir, como para adquirir reservas. Por ejemplo, puede pasar como pasa en Perú que no le puede prestar al Tesoro. Ese tipo de desaparición es viable y sensata”, razonó el economista y a continuación se refirió al peso.

Domingo Cavallo.

“El peso no tiene por qué desaparecer”, indicó el ex ministro de Economía.

“Es una moneda que puede competir de igual a igual con el dólar, y cuando eso ocurra se habrá estabilizado el tipo de cambio”, precisó Cavallo.

”Una parte de la economía estará dolarizada cuando entren los dólares al circuito económico”, insistió el economista que apoya al gobierno libertario.

A continuación, Cavallo detuvo su análisis en declaraciones que había pronunciado el Presidente al término de la reunión que mantuvo a fines de febrero con la n° 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath.

“Me interesó que dijo que la competencia de moneda no significa la desaparición del peso. Eso significa que el sistema monetario que tiene en mente va a ser importante el dólar y la clave del éxito será que entren muchos dólares, pero el Banco Central va a seguir emitiendo pesos solo para la compra de divisas. Es una buena idea. Ojalá la expliquen bien para que todos la entiendan”, enfatizó Domingo Cavallo.

"La dolarización no resuelve todos los problemas", expresó la n° 2 del FMI

Gita Gopinath y Javier Milei.

Durante aquella reunión, la subdirectora gerente del FMI puso reparos a la dolarización que impulsa Javier Milei, al evaluar y analizar el programa económico argentino tras su visita al país.

Al referirse a la posibilidad de dolarizar la economía, Gopinath sostuvo que "para cualquier régimen cambiario, incluida la dolarización, se necesitan buenas condiciones previas", señalando que "se necesita una cantidad suficiente de reservas y buenos marcos de política macro"

"Lo que vemos por la experiencia de otros países es que la dolarización no resuelve todos los problemas", resaltó Gita Gopinath ya que "si no tienes disciplina fiscal, aunque dolarices, puedes acabar teniendo problemas si no eres capaz de controlar tu política fiscal, de contenerla, así que no es una panacea".

