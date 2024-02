Motosierra al fondo fiduciario asociado a Grabois: "La 'caja' que me atribuyen es bastante chiquita", respondió

El presidente Javier Milei comenzará con los recortes en los fondos fiduciarios, a los que denominó "cajas negras de la política". Mediante la firma de un decreto, cerrará prácticamente por completo el grifo a la financiación del Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), cuyo objetivo principal es la inversión en proyectos para los barrios populares y era manejado durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por dirigentes asociados a Juan Grabois.

El Presidente de la Nación tiene en su despacho un decreto pendiente de firma, mediante el cual modificaría la distribución de la recaudación del Impuesto País y reduciría casi a 0 los recursos del FISU. Actualmente, el Fondo recibe el 9% de la recaudación total del Impuesto País, mientras que en el nuevo esquema recibiría sólo el 0,3%, en una virtual eliminación de financiación. La diferencia se asigna a infraestructura económica en manos del Tesoro Nacional.

El proyecto ya obtuvo el aval de las subsecretarías Legal, de Presupuesto y la de Ingresos Públicos

Entre los documentos a los que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, que llevan firmas de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y el de Legal y Técnica, José García Hamilton, se da cuenta de que el proyecto de decreto ya obtuvo el aval de la Subsecretaría Legal, la Subsecretaría de Presupuesto y la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía.

También explican que se propicia sustituir el artículo 2° del Decreto N° 184/20, que detalla la asignación de la recaudación del 30% del Impuesto País. De ese porcentaje, actualmente se reparte un 30% para el FISU, un 65% para infraestructura económica y un 5% para fomento de turismo nacional. El proyecto de Decreto, modifica dicha distribución a 1% para el FISU, un 94% para infraestructura económica y un 5% para fomento de turismo nacional.

Qué es el FISU

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se creó por ley y un decreto en 2019 para mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) y de aquellos necesarios o convenientes para realizar obras de vivienda social en barrios populares entre municipios, provincias y organizaciones sociales.

Sólo por enero al FISU le corresponden unos 42.200 millones de pesos

Está administrado por el BICE y los últimos datos de Hacienda muestran que representaba el 9,9% del presupuesto ejecutado para los fondos fiduciarios. La financiación que recibe iba en aumento, dado que el impuesto País toma cada vez mayor preponderancia en la recaudación fiscal, devaluación mediante. Según la recaudación fiscal de enero 2024, el Impuesto País recaudó $469.199 millones y gana cada vez más protagonismo en la recaudación, a pesar de ser un impuesto transitorio que, de quitar el cepo e ir a una unificación cambiaria, debería desaparecer.

De acuerdo a la distribución actual, solo por enero al FISU le corresponden unos 42.200 millones de pesos. Para la nueva gestión fue designado recientemente como nuevo secretario de Integración Socio Urbana el exarmador político de Milei en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y será responsable del fideicomiso. El Fondo tiene a su cargo actualmente a unos 450 empleados.

La respuesta de Grabois: “La ‘caja’ que me atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar”

Juan Grabois respondió a las críticas que recibió luego de conocerse el presupuesto que recibía el FISU a través de la exsecretaría de Integración Socio Urbana: “Para erradicar el hacinamiento, urbanizar todos los barrios populares y crear el millón de terrenos familiares con servicios destinados a viviendas y quintas productivas —que es lo que necesita Argentina si quiere resolver su crisis habitacional y alimentaria— en un plan de 8 años, se necesitan aproximadamente 3000 millones USD anuales”, explicó en su cuenta de X (antes Twitter).

El dirigente detalló que se requerirían 24.000 millones en total, “más unos 15.000 millones en crédito hipotecario blando para vivienda semilla” y advirtió: “Si te parece mucho, fijate la que fugaron con el préstamo del FMI”. Según una investigación realizada por Clarín, en el período 2020-2023, Grabois manejó directa o indirectamente 244 millones de dólares.

“Así que la ‘caja’ que me atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo), sin disminuir el enorme mérito que tienen las obras desarrolladas con una política pública que —lo digo con orgullo— impulsamos desde los movimientos populares y ejecutaron personas brillantes, comprometidas, eficientes y honestas como pocas en este país”, argumentó Grabois.

“Cuando gobernemos, los barrios van a tener todo lo que necesiten, cada argentino va a tener un terreno y un crédito para construir... ¿y sabés cómo la vamos a financiar? Con la que se afanan evadiendo impuestos, saqueando los recursos naturales, contrabandeando, pagando deudas ilegales y obteniendo rentas indebidas las corporaciones, los multimillonarios y las verdaderas castas. Con esa que los cararrotas te dicen que es la suya, pero en realidad es la tuya, por el simple hecho de ser argentino”, concluyó en su publicación.

Galperín a Grabois: "Che Guevara 2.0"

En otro tuit, este martes Grabois continuó la disputa que acarrea con el empresario Marcos Galperín, luego de que el director ejecutivo de Mercado Libre compartiera la nota de Clarín junto al mensaje: “Al final Grabuá nos costaba más barato y hasta parecía más romántico (onda Che Guevara 2.0) cuando plantaba perejiles en campos usurpados. La máxima socialista nunca falla, la generosidad es siempre ‘con la tuya, contribuyente’”. El dirigente social le advirtió que “repetir mil veces la misma mentira no la convierte en verdad”.

“Ensuciar a los demás no te va a limpiar a vos. Te llevaste miles de millones de dólares de ‘la tuya’ a Uruguay para no pagarle impuestos al socialismo imaginario, pero aún evadido, seguís necesitando demostrar que todos los que no rendimos pleitesía al Capital tenemos curros... ¿Te das cuenta lo ridículo que es ser el pibe más rico del país y festejar un artículo difamatorio barato? Si me permitís un consejo: te vas a sentir mucho mejor volviendo al país, pagando los impuestos que corresponden y aceptando que no sos mejor que nadie, solo tenés más plata”, finalizó Grabois.

