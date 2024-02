Ministros de Desarrollo Social de 9 provincias le pidieron a Pettovello que reactive los programas de asistencia

Ministros de Desarrollo Social de nueve provincias le solicitaron este miércoles a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, que "revierta la decisión de congelar y desfinanciar los programas de asistencia social". "Degradar el Ministerio de Desarrollo Social no está dando resultados y consideramos que las primeras medidas están generando más desigualdades”, analizaron dirigentes de todo el país.

Los funcionarios se reunieron en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para evaluar "el impacto del desfinanciamiento" de las políticas del Ministerio de Capital Humano y el recorte de las transferencias de fondos a las provincias, informaron oficialmente. Tras el encuentro, que reunió a nueve representantes provinciales, se difundió un documento conjunto en el que se solicitó el restablecimiento de canales de diálogo para reactivar las políticas sociales ahora suspendidas.

En el comunicado se indicó que el objetivo fue "analizar la situación social que atraviesan los sectores vulnerables" y solicitar a Pettovello "la apertura de canales de diálogo para coordinar la asistencia alimentaria y requerir que revierta la decisión de congelar y desfinanciar los programas de asistencia social, que contienen a miles de familias que sufren las consecuencias de la crisis social y económica que atraviesa la Argentina".

Los ministros solicitan a Pettovello y al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, "que abran canales de comunicación"

El documento fue firmado por Andrés Larroque (Buenos Aires), Diego Fernando Álvarez (La Pampa), Alfredo Menem (La Rioja), Ángel Hugo Niccolai (Santiago del Estero), Lucas Castelli (Neuquén), Gloria Giménez (Formosa), Juan Pablo Muena (Río Negro), Fernando Meza (Misiones) y Adriana Chapperon (Tierra del Fuego). Solicitan a Pettovello y al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, "que abran canales de comunicación, convoquen a una mesa de diálogo y reúnan a la brevedad al Consejo Federal de Desarrollo Social, para analizar los alcances de las decisiones nacionales en cada jurisdicción y dar respuesta a los sectores afectados".

El texto destaca que "ante el ajuste que está aplicando el Gobierno Nacional, las funcionarias y los funcionarios públicos, tenemos el deber de articular y generar respuestas ante las demandas que vienen de los sectores más desprotegidos". "Una devaluación del 118%, una suba de la inflación del 25,5% en el mes de diciembre y del 20,6% en el mes de enero y más del 50% de los argentinos y argentinas en la pobreza, no puede ir acompañado de un brutal ajuste en los sectores más vulnerables", destacaron los ministros.

También consideraron que "degradar el Ministerio de Desarrollo Social no está dando resultados y consideramos que las primeras medidas: cortar programas de inclusión laboral, de fortalecimiento de la economía popular, proyectos de integración urbana, programas para la primera infancia y alimentarios, sin anunciar políticas superadoras, están generando más desigualdades y consolidando la vulnerabilidad social de la población". A manera de ejemplo citaron "el impacto que están teniendo estas políticas en las personas con discapacidad, en adultos mayores, en los pueblos originarios, en primera infancia, en personas con diferentes enfermedades y problemas alimentarios".

Los funcionarios subrayaron que "Desarrollo Social es un área crucial que funcionó de manera activa con todos los gobiernos, desde la crisis del año 2001". "Hasta que asumió el presidente Javier Milei, ningún Gobierno llegó al extremo de recortar de manera tan drástica la ayuda alimentaria a los merenderos y comedores escolares. Estamos ante una situación inédita y de gravedad para los más desprotegidos", remarcaron.

Por último, indicaron que "hasta el momento, el Gobierno sólo anunció que, durante el primer semestre del año, el ajuste será muy duro para los argentinos y argentinas" y en ese sentido, resaltaron que "hay sectores que no pueden esperar y nuestra función como servidores públicos es dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas de las provincias argentinas. Esperamos una respuesta a la brevedad".

"Las organizaciones están creciendo en los barrios por el abandono del Estado"

El secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, remarcó ayer que "no hay ninguna ayuda social" para los más necesitados por parte del Gobierno Nacional y aseguró que "lo más grave" es la falta de alimentos en los comedores. Asimismo, Pérsico remarcó que "las organizaciones están creciendo en los barrios por el abandono del Estado".

En relación a esa problemática, el dirigente del Movimiento Evita destacó que "lo más grave" es que no le están dado mercadería a los comedores. Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió al cruce de estas afirmaciones y remarcó que "los comedores nunca dejaron de tener asistencia, excepto los que no cumplían con los requisitos".

"No está en los planes de nadie cortar un medicamento oncológico, me parece que sería irracional que eso ocurra", indicó Adorni en conferencia de prensa. Asimismo, expuso que “la reestructuración del programa Potenciar Trabajo es en pos de transparentarlo y de optimizarlo para poderse reinsertar en el mercado laboral".

Luego de que Nación anunciara la eliminación del plan Potenciar Trabajo, Pérsico señaló que "ya venía en el camino de dividir el programa en dos, al Ministerio de Trabajo y a Desarrollo Social" y añadió que "se había hecho en un decreto, en su momento, por (el ministro de Economía Sergio) Massa en esa misma dirección y esto se basa en el mismo decreto".

Según el ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, todavía no se sabe "cómo va a ser el programa en concreto, ni tampoco el de niñez y familia" y sostuvo en ese sentido que "hay que esperar" la información que debería brindar Nación. "El único que tiene autoridad para bajar los planes, y de hecho lo viene haciendo, es este Gobierno que ha bajado unos 50 mil. Las organizaciones no tienen capacidad de dar de baja ni de dar de alta, quien lo da siempre es el Gobierno", precisó.

