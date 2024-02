El dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois presentó hoy una denuncia penal contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y por "suspender la entrega de alimentos básicos a los comedores mencionados, incumpliendo así, las obligaciones vigentes para que al menos 13 millones de personas puedan comer dos veces al día".

"El que las hace, las paga", sostuvo Grabois, en referencia a la frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En horas de la tarde, desde Capital Humano explicaron a PERFIL que "ya no hay gente afuera del ministerio". Sin embargo, no ofrecieron información adicional al ser consultados sobre la denuncia de Grabois.

“Fila del hambre" de 40 cuadras frente al Ministerio de Capital Humano

Desde esta mañana afuera de la cartera, miembros de organizaciones sociales y comedores populares realizaron una fila que se extendió por más de 40 cuadras, luego de que Pettovello, en un cruce con militantes que la esperaron frente al ministerio, dijera que recibiría "uno por uno" a los que “estén pasando hambre“, pero sin la participación de intermediarios o dirigentes de esas organizaciones.

Aún así, la funcionaria no los recibió. De hecho, la cartera que conduce Pettovello pidió hacer el reclamo por los “canales oficiales” y el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la ministra “jamás los ha convocado” a las personas que allí se concentraron.

“No tiene dimensión del problema social”, un referente libertario, duro con Sandra Pettovello

La denuncia de Juan Grabois

La denuncia realizada por Juan Grabois es por "no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Argentina, violando así, normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema".

"Ahora la 'gente que tiene hambre' fue, pero Pettovello dice que no quiere atender a nadie. Ahora que puede chequear 'DNI, nombre, de dónde son' de miles de jefes y jefas de hogar sin intermediarios, no va. Lo mismo dicen sus empleados en las delegaciones provinciales", sostuvo Grabois

Y agregó: "El que las hace las paga. El que le roba el pan a los pibes, tarde o temprano, en este mundo o en el otro, la va a pagar", declaró el dirigente social en su cuenta de X.

Además, Grabois sostuvo que “lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional”.

En la denuncia presentada, el dirigente argumentó: “En cuanto al incumplimiento de los deberes de funcionario público, el art. 248 del Código Penal establece que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Y agregó: “Este tipo penal se encuentra sistemáticamente ubicado en el Título XI correspondiente a los “Delitos contra la Administración Pública”, Capítulo IV “Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.