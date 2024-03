Día 88: látigo, billetera y tabula rasa

"Luego de diversas peleas mediáticas que no rindieron, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el Presidente anunció la convocatoria al Pacto de Mayo. Un encuentro con dirigentes políticos, ex presidentes y gobernadores, sobre la base de un acuerdo programático de 10 puntos, varios de los cuales lograron cierto consenso social", explicó Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 7 de marzo del 2024.

Los 10 puntos que componen al Pacto de Mayo son:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada, algo que ya figura en la Constitución nacional así que no necesitaría que nadie la aprobara.

2. El equilibrio fiscal innegociable.

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Interno Bruto (según el Fondo Monetario Internacional, en 2022 el gasto público alcanzó los 37,2 puntos porcentuales), es decir, reducir 12,2% el gasto público, algo muy difícil de aceptar por cualquier partido político ajeno al Presidente.

4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el “modelo extorsivo actual”.

El presidente Javier Milei en Expoagro.

6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal -de acuerdo con la medición oficial del tercer trimestre de 2023, casi 36% de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Este es un punto en que hasta Cristina Fernández admitió que hace falta una reforma laboral.

8. Una reforma previsional que dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y “vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados”.

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

10 puntos, múltiples opiniones en la escena política

De todos estos puntos, el inciso 5, acerca de la rediscusión de la coparticipación para terminar con “el modelo extorsivo actual”, es el señuelo a los gobernadores por así decirlo, para poder recomponer la relación con los mandatarios provinciales, que había quedado dañada tras la discusión de la Ley Ómnibus.

Esto fue así a tal punto de que Ignacio Torres, gobernador de Chubut, planteó que de seguir “sufriendo extorsiones” con la coparticipación cerraría los suministros de gas y petróleo al Gobierno Nacional. Parecería ser que el presidente de la Nación reeditara aquello que se adjudicó a Néstor Kirchner en el vínculo con las provincias de “látigo y billetera” y él le sumara la tabula rasa para un acuerdo.

El poder de fuego que tienen los gobernadores con respecto a los recursos estratégicos, necesarios para que el país funcione, es muy importante. Milei ha tensionado muchísimo la relación con estos mandatarios provinciales que también cuentan con la legitimidad del voto, inclusive sin la necesidad de haber tenido que pasar por un balotaje y en varios casos con amplios márgenes de votación.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut y protagonista del cruce de los gobernadores con Milei.

Para la celebración del Acuerdo de Mayo, Milei planteó la necesidad de llegar a un pacto fiscal sobre la reducción del déficit y a un acuerdo parlamentario sobre el relanzamiento de la Ley Ómnibus. Es con toda esta agenda que Milei convoca mañana a la Casa Rosada a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar una reunión.

Varios gobernadores asistieron a la ExpoAgro y se refirieron a esta iniciativa del Gobierno llamada Pacto de Mayo. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, señaló que hay varios puntos del pacto que son correctos, como la corrección de la matriz tributaria, pero que faltan otros puntos a tratar: “La República Argentina tiene que tener también un pacto productivo”.

Esta iniciativa también encontró eco en el peronismo cordobés en la voz del gobernador cordobés, Martín Llaryora, quien ponderó que la reunión se lleve a cabo en su provincia y que la misma nunca cayó en default. "Córdoba pone cuatro veces lo que recibe y aún así va para adelante", resumió el mandatario provincial.

La comunión de Milei y el círculo rojo, detrás del Pacto de Mayo

Por su parte, Guillermo Francos, ministro del Interior, aseguró que el Gobierno está teniendo mucho éxito en lo macroeconómico. “No sólo en relación a la divisa externa, sino a la caída del riesgo país, la acumulación de reservas por el Banco Central y que, luego de la contención de la inflación, se va a ir reduciendo drásticamente para que, a partir de allí, se produzca el rebote y crecimiento de la economía”, indicó.

Quién marcó un poco más de distancia fue el gobernador chubutense, Ignacio Torres, quien deseó que “se abran verdaderamente las puertas del diálogo" y que “el Gobierno quiera escuchar a las provincias a conciencia”

El gobernador patagónico había protagonizado un enfrentamiento muy fuerte con el Presidente. Además, las declaraciones de Milei contra los gobernadores tras la derrota de la ley ómnibus fueron muy violentas. “El que traiciona una vez, traiciona siempre, y para ellos no hay tábula rasa”, había dicho Milei hace tan solo 15 días.

El capital político de Milei y la figura creciente de Victoria Villarruel

En la transmisión oficial del presidente argentino, se destacó que las cámaras enfocaban principalmente a los diputados y senadores que aplaudían, en su mayoría aliados del Presidente. Además, fue visible el contraste de un efusivo presidente de Diputados, Martín Menem, y una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que nunca aplaudió.

De esta manera, se anticipa que la figura de la vicepresidenta podría ganar centralidad, posiblemente en relación inversa al éxito de Milei y proporcional al eventual fracaso en sus realizaciones en los próximos meses. Por otro lado, el ajuste fiscal y algunos otros puntos del Pacto de Mayo implican seguir provocando un fuerte dolor en la sociedad. Sobre esta misma sociedad cuya primera minoría, por así decirlo, sigue sosteniendo al Gobierno y asumió algunas de sus ideas como válidas.

Menem y Villarruel aumentaron un 30% los sueldos de diputados y senadores

Si en las siguientes semanas y meses esta tolerancia social al ajuste cambiase, tal vez Milei dejaría de tener la posibilidad de convocar a este tipo de iniciativas y podría abrirse una profunda crisis de Gobierno. En ese sentido, este es el momento en el que el Gobierno debe poder llegar a un acuerdo de mayoría política con los gobernadores y la mayoría de la dirigencia política.

¿Cuál es la idea de Milei? ¿Prefiere, como dijo, un ostracismo político, e incluso una simbolización del suicidio político por defender sus ideas? El psicoanálisis enseñó que detrás de algunos suicidios está la idea de matar al otro transformada en daño contra sí mismo.

Hoy podría decirse que uno de los mayores obstáculos del Gobierno puede ser su impericia para negociar y, de fracasar el Pacto de Mayo y por consiguiente el acuerdo con los gobernadores, hay voces que empiezan a sugerir la posibilidad de un juicio político por mal desempeño. Esperemos, como decimos siempre, que el Gobierno encuentre el camino del diálogo y se pueda canalizar los debates a través de las instituciones y los ámbitos de discusión democrática.

