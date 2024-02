Sigue sin solución a la vista, al menos este fin de semana, el conflicto que enfrenta a las provincias patagónicas con la Casa Rosada. Es que mientras el gobernador de Chubut Ignacio Torres le dijo este sábado a Infobae que "si el Gobierno nacional llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar", desde Estados Unidos el presidente Javier Milei habló con LN+ y su respuesta sobre el enfrentamiento fue despectiva, casi volcánica: "Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve, no puede leer ni un contrato, su precariedad intelectual es muy grande", afirmó.

"Si el Gobierno llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo", había dicho Torres en el marco de su nota, y si bien mantenía el tono de "defender hasta las últimas consecuencias" a su provincia, amenazando con cortar los envíos de petróleo desde el miércoles, esa frase al menos abría una puerta para algún tipo de negociación. Sin embargo, tal como ya había hecho antes de viajar hacia Estados Unidos, el presidente estuvo lejos de mostrar desde el país del Norte alguna flexibilidad, calificando a Torres como un "pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" a causa de lo que consideró "su precariedad intelectual".

Torres había destacado la "muy buena reunión" que este sábado mantuvo con sus colegas gobernadores de las provincias patagónicas, quienes respaldaron la advertencia hecha el viernes último al Gobierno nacional.



"Tuvimos una reunión muy buena con los gobernadores y se ratificó el acompañamiento de todas las provincias patagónicas a la protesta que planteamos para defender nuestros derechos y el reclamo para que se nos respete. En caso de que no haya ninguna respuesta, se van a paralizar los pozos de la región", indicó el mandatario chubutense. Si bien confió en que la situación "se va a resolver", Torres reiteró que si "el Gobierno nacional insiste", su decisión de interrumpir el suministro de petróleo y gas que genera la provincia "está tomada".

El mandatario provincial insistió en que el Gobierno nacional "no quiere cobrar y no habilita" una propuesta de canje de deuda presentada en su momento por Chubut para saldar un crédito de 13.000 millones de pesos otorgado por medio del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP).

Pero Milei, en una entrevista con LN+ desde Washington, le contestó con claro desprecio: "Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande". "Si quiere cortar el envío de petróleo se seguirán los pasos legales que determine la Justicia", desafió.

El Presidente insistió en que su llegada a la Casa Rosada produjo un "cambio estructural en la política tradicional", pese a lo cual todavía hay quienes "no lo ven", ámbito en el que obviamente incluyó a Torres. "Por eso detestan que yo esté en el poder, porque significa que estaban equivocados en los que pensaron estos 40 años", destacó.

"No pueden (señaló en alusión a los políticos) pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el 'no la ven'", señaló Milei sobre una de las frases que suele replicar en su cuenta en la red social X.

El mandatario también cuestionó al resto de los gobernadores, incluyendo a los 19 que se manifestaron a favor de Torres, y sostuvo que "no quieren hacer el ajuste" en las cuentas provinciales en un momento donde "tienen que ajustar un punto del PBI". Según dijo, esto se debe a que "no quieren resignar sus privilegios de casta".

No hay, entonces por el momento, negociación posible con Chubut. Al menos con Milei de por medio.