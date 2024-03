Cómo se originó y a quién está dirigido el Pacto de Mayo

Durante la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso, el Presidente Javier Milei convocó a reunirse a todos los gobernadores de las provincias bajo el nombre Pacto de Mayo, el cual se dará en Córdoba. Algunos se mostraron predispuestos a negociar y otros ya han marcado su completa negativa, como el caso de Axel Kicillof. En este contexto, este medio se comunicó con Ariel Maciel, periodista de Editorial Perfil.

“El tema de la semana es el Pacto de Mayo, estos 10 puntos planteados en donde el círculo rojo tiene mucho que ver a pesar de que no está sentado en esa mesa y no va a tener la rúbrica”, comentó Ariel Maciel. “Una entidad donde se unen los capos máximos de las empresas argentinas reconocían que no estaban invitados a firmar ese pacto pero ellos iban a aportar mucho de su parte”, agregó.

El Pacto de Mayo fue respaldado por el empresariado argentino

Posteriormente, Maciel planteó: “Desde que se conoció esta propuesta hasta ahora, hubo muchísimo respaldo, principalmente, del empresariado argentino, con muchas dudas de parte de la política”. Luego, manifestó que, “los gobernadores llegarán a la Casa Rosada este viernes con más preguntas que respuestas y, en ese contexto, uno empezó a mirar qué pasó detrás de esto”.

Cuál es el origen del Pacto de Mayo

“El Pacto de Mayo tuvo como una suerte de origen o un respaldo contundente en aquel viaje que tuvo Javier Milei en esa gira internacional tan extensa que tuvo. Ahí los empresarios tuvieron muchos días de convivencia con el Presidente”, sostuvo el entrevistado. “Los empresarios le dijeron a Milei que esto se puede hacer por consenso o tratar de llevarlo adelante, no como una imposición, hay que apostar por el diálogo”, complementó.

La propuesta de Javier Milei está orientada a los gobernadores dialoguistas

Por otro lado, el periodista señaló: “Axel Kicillof anunció que frente al Pacto de Mayo no estarán ahí, los gobernadores opositores ya anunciaron que no van a estar ahí”. A su vez, remarcó que, “este Pacto de Mayo está dirigido especialmente a los gobernadores aliados, aquellos que se alinean inmediatamente, pero especialmente para los dialoguistas, aquellos que fueron clave en el posicionamiento de los diputados”.

A modo de cierre, Maciel expresó: “Algunos gobernadores están pidiendo que las 3 provincias más industrializadas del país, que son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, terminan haciendo un fuerte de frente único ante determinados reclamos”.