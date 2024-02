CFK de regreso: un riesgo inminente, la necesidad de poner límites y la debilidad del sistema político

Cristina Kirchner está más activa de lo que ella misma se hubiese imaginado para esta fecha. Al mismo tiempo que recibe dirigentes (propios) desbloquea el celular y mira los movimientos de los dólares financieros. También lee (sin renegar de las redes sociales) un tuit que le envía Máximo Kirchner (quien sí se resiste a usar estas herramientas) sobre cómo los argentinos se están deshaciendo de dólares para mantener el nivel de vida que venían teniendo, noticia que comparte el Presidente Javier Milei. ¿Por qué reapareció en la escena pública con un documento de 33 páginas? –“Por el riesgo inminente de la dolarización”, contesta de manera inmediata cuando escucha esa pregunta. Cree que fue bastante clara para quienes tienen comprensión de texto: acepta discutir la escuela pública, la seguridad, una reforma laboral y hasta la integración de las empresas del Estado. Pero pone un límite: la dolarización. Eso significaría una crisis terminal.

Para la ex vicepresidenta los tiempos se aceleraron. Nunca antes se avanzó tan rápido contra la clase media como en los dos meses del gobierno de Javier Milei. Esa es una de las novedades que describe cuando compara este momento con el proceso inflacionario de 1989 o la crisis de 2001.

Otra diferencia tiene que ver con la conformación del sistema político y el entramado institucional que ahora la exvicepresidenta define como un aquelarre. Recuerda los nombres fuertes que gobernaban las provincias cuando se desató una crisis política, económica y social que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa y mira a su alrededor: reconoce desorientación y desorden en la política. “Son novatos, no tienen experiencia”, dice en la intimidad sobre los jefes provinciales que tienen la llave para frenar en el Congreso lo que sería para ella una crisis terminal.

“La propia vertiginosidad del Gobierno me hace salir”, admitió en los últimos días. Asegura que con ella el “tanto peor, mejor” no va e insiste una y otra vez: la dolarización es un riesgo inminente. Se anima a ponerle fecha y al mirar los movimientos del Gobierno libertario cree que el camino hacia el cambio de moneda se puede dar entre mayo y junio.

Para Cristina, los límites se los debe poner el Congreso que se convertirá en el protagonista de esta etapa. Hay dos caminos: los legisladores y la Justicia. Cree más en los primeros y, aunque asegura que la dolarización no podría avanzar sin un freno de los tribunales, duda de que esto finalmente suceda.

Aunque insiste en la necesidad de un diálogo parlamentario, la expresidenta habla sólo con los propios. Deja para otros estas conversaciones como las que tiene el gobernador Axel Kicillof con sus pares de distinto color político unidos a través de un whatsapp del que el bonaerense es administrador.

A la vicepresidenta le atrae hablar más de economía que de política. En su celular, revisa varias veces al día el movimientos de la divisa extranjera y, cuando le preguntan si también es inminente otra devaluación mira los números y calcula las brechas. Con la recesión que hay, admite que si esto pasa no se trasladará todo a precios.

¿Cuál es el rol del peronismo en este escenario? El de dar respuestas. En esta línea, los legisladores que se referencian con la expresidenta buscan mostrar una agenda “propositiva” con presentación de proyectos para paliar la crisis.

En las 33 páginas del documento titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda” quedaron varias ideas afuera como una propuesta a los gobernadores. La dos veces presidenta pensó en poner una alternativa en la búsqueda de fondos, pero no lo hizo. “Los gobernadores están tomando una mala decisión al reclamar la coparticipación del Impuesto PAÍS o del Impuesto al cheque”, la escucharon en su entorno. Coparticipar el Impuesto PAÍS es una mala idea, porque Milei quitará el cepo y no habrá más recaudación, coparticipar el Impuesto al cheque también lo es porque la recaudación va a bajar. Para CFK, la alternativa es la restitución del fondo sojero, pero no lo dejó escrito ya que su hijo y diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto en este sentido.

En el texto compartido a través de sus redes sociales el miércoles, la “militante peronista” (tal como se anuncia en la red social X) acepta abrir la discusión sobre temas que en sus gobiernos anteriores no se avanzó como un sistema tributario unificado, replantear el sistema público de salud, revisar la eficiencia del Estado; avanzar en un plan de actualización laboral y en la actualización de convenios colectivos; replantearse el funcionamiento de la escuela pública; el rol de la política de seguridad y hasta en la integración de las Empresas estatales.

Asegura que no es una imposición de su figura al peronismo sino que fue la propia ciudadanía la que puso estos temas en discusión al darle un triunfo a Javier Milei con quien no habla desde que le entregó el bastón de mando. Para Cristina el líder libertario es la consecuencia de una dirigencia a la que la gente se cansó de escuchar hablar de la escuela pública, pero mandan a sus hijos a instituciones privadas, de la salud pública, pero tiene prepagas y de seguridad cuando viven en countries. “Milei es un emergente de esto”, admite.

¿Cuándo volverá a hablar? Por lo pronto tiene dos invitaciones para dar charlas en China y México. Pero aún no decidió si asistirá.

Sobre la derrota electoral, reconoce en los salarios y la inflación los dos principales problemas que el gobierno de Alberto Fernández no pudo resolver, pero también, lo dejó en claro en el documento: habla del antiperonismo. Sin embargo, a futuro esto puede cambiar: la próxima elección pondrá a prueba la frase “peronista somos todos” y quizás se demuestre que es así. Cristina no descarta el regreso de la fuerza que representa aunque no habla de nombres ni de su rol. Solo avisa: no me den por muerta.