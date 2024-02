El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responderle a Cristina Kirchner, quien esta mañana publicó un documento de 33 páginas con duras críticas al presidente Javier Milei.

Así lo hizo a través de su cuenta de X (ex Twitter), en donde fue lapidario para con la dos veces mandataria y exvicepresidenta durante el ciclo de Alberto Fernández en el Ejecutivo.

“Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno, 8 como presidente y 4 como vicepresidente”, planteó el titular del Palacio de Hacienda.

Las reacciones del gobierno al documento de Cristina Fernández de Kirchner​

En línea, sostuvo que Mauricio Macri "logró reducir ese déficit durante su mandato", mientras que el libertario "directamente lo eliminó en un mes", haciendo referencia al superávit fiscal conseguido en enero a partir de los recortes en gastos sociales.

A su vez, le atribuyó a la exmandataria la responsabilidad por la deuda acumulada en "los últimos 16 años". “Fue consecuencia de sus políticas económicas”, lanzó.

"La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina", concluyó el funcionario.

Estas expresiones por parte del ministro tienen lugar luego de que Cristina Kirchner reapareciera en redes sociales con la publicación de un documento titulado "Argentina en su tercera crisis de deuda", con el que cuestionó el discurso y el programa económico del Presidente.

En dicho escrito, afirmó que el único plan que tiene el presidente libertario es la dolarización, algo que anteriormente había planteado el exfuncionario Martín Guzmán, y contradijo su teoría de que el déficit fiscal es la única causa de la inflación.

"En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo '“Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación'. Va con cita de Juan Bautista Alberdi", escribió la ex mandataria en su cuenta de X, donde compartió un enlace al documento.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

Las frases más sobresalientes de Cristina Kirchner: "Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas"

"Se afilió al club del helicóptero"

Sin embargo, Caputo no fue el único en reaccionar a las expresiones de CFK. Quién también se refirió al respecto fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quién expresó su indignación. "Tiene el tupé de hablar como si no fuera culpable de nada", sostuvo en conversación con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Aunque el funcionario reconoció que la situación económica del país "es crítica", continuó su crítica acusando a Cristina de unirse a los que predicen un final prematuro para la gestión de Milei al afirmar que "se afilió al club del helicóptero".

“Lo que ve el kirchnerismo es que el presidente Milei no va a durar porque tiene que recortar gastos. Lo que no entienden es que no había ninguna chance de avanzar en la transformación de la Argentina si no se corta el gasto público y el déficit fiscal. No es el presidente Milei el que se está endeudando, fue la presidenta Kirchner la que se endeudó. Lo que está tratando de hacer el presidente Milei es reorganizar la economía argentina, cortando todo tipo de gastos hasta poder poner la economía en orden y hacer un uso racional de los recursos del Estado”, remarcó.

Noticia en desarrollo...