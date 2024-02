El exministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que Javier Milei "no tiene" un plan para bajar la inflación pero "sí uno para dolarizar", un proceso que, afirmó, ya comenzó y que el Gobierno quiere profundizar "licuando todo lo que está en pesos".

"Yo no veo que Milei tenga un plan para bajar la inflación, no lo tiene. Tiene un plan para dolarizar. Es el único que tiene", dijo, en diálogo con Víctor Hugo Morales en Radio AM 750.

En este sentido, contradijo al ministro de Economía, Luis Caputo, al sostener que los precios no están bajando, más bien todo lo contrario. "La tasa de inflación anual va a seguir creciendo mes a mes. La inercia del proceso inflacionario va a ser muy fuerte. Para bajar la inflación lo que eventualmente va a hacer es que el Banco Central se ate al mástil y no valide los aumentos de precio emitiendo más", indicó.

A su vez, remarcó que uno de los caminos para bajar los niveles "altísimos" de inflación actual "es una recesión muy profunda, y eso en Argentina tampoco funciona, no es estable".

"Hay gente que ya tiene mucho y va a tener mucho más. Y la clase media y la gente en situación de pobreza está sufriendo mucho más. La motosierra no está concentrada en la llamada casta, que existe, sino en los trabajadores y los jubilados. Se viene viendo una caída muy fuerte del salario, lo que impacta en la demanda", agregó.

"La dolarización ya empezó"

Todo esto "que viene pasando", sostuvo, marcan "el inicio de la construcción de la dolarización", ya que, sostuvo, el Gobierno está "licuando lo que está en pesos" con el objetivo de "necesitar menos dólares para dolarizar".

En línea, criticó: "Si revisamos qué pasó en los países que adoptaron la dolarización o un experimento similar, adoptando otra moneda, lo que van a notar es una realidad abrumadora. No mal, les termina yendo muy mal. La gente se va porque no tiene oportunidades. La dolarización destruye familias, destruye sueños".

A su vez, relacionó esto a la emisión, por parte del Banco Central, de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, al que catalogó como "un gran engaño".

"Los funcionarios del gobierno dicen que es la solución a la deuda de importadores, que creció mucho en el último año, y no es eso. Y yo no creo que no la vean, sino que es un engaño. El bono no permite que la empresa importadora solucione la deuda comercial", aseveró.

Para cerrar, argumentó: "Una empresa importadora compra el bono con pesos. Se hace de pesos desarmando distintas posiciones y activos que tiene en pesos, como un plazo fijo. El banco, que tenía esos pesos de la empresa, se daba vuelta y se lo daba al Banco Central, antes en LELIQs y ahora en PASES. Pero ahora, cuando el banco le dice al Banco Central que no le renueve los PASES, baja la deuda del Banco Central en pesos al mismo tiempo que se genera una en dólares. Pero en medio de todo esto, la empresa importadora no pagó su deuda, sino que consiguió un activo del Banco Central en dólares, y menos en pesos. No se resolvió nada, sino que se transfiere riesgo de las compañías a la sociedad, mientras se dolariza el pasivo del Banco Central. Y recordemos que la dolarización es pagar deuda en dólares".