En una semana marcada por hechos políticos, el Presidente Javier Milei realizó declaraciones y uno de ellas estuvo estrechamente relacionada a la posibilidad del levantamiento del cepo cambiario. Para conocer en detalle si es posible esta medida, Canal E se comunicó con Pablo Tigani quien expresó que, “hoy no es muy factible esa posibilidad”.

Desviar el foco

Para el entrevistado, la declaración fue “una expectativa que generó el presidente para tratar de cambiar de tema por la derrota que sufrió en el Congreso”. Y agregó: “Trata de instalar algún tipo de debate que le vuelva a dar la esperanza que necesita un Gobierno”.

En ese sentido, Tigani sostuvo que el levantamiento del cepo es además, “una expresión de deseo” porque “los dólares no están, no estuvieron y no van a estar”. “Esto es porque Argentina tiene cancelaciones de deudas muy importantes este año y las tiene que cumplir con sus compromisos”, agregó.

Dólares para cancelación de deudas

Por otra parte, el entrevistado sostuvo que si se generan dólares excedentes “por tener una buena cosecha”, el nivel de superávit comercial “tiene que ser aplicado a la cancelación de deudas, caso contrario va a ser imposible”.

Además, para Tigani una de las primeras medidas que tomó el Gobierno fue “adelantar que se podía importar en cuanto se levante la restricción cambiaria”, pero “con la diferencia que hay entre los precios locales y los internacionales puede que dejen al Banco Central sin reservas”.

Al ser consultado sobre las posibles consecuencias del levantamiento del dólar, Tigani explicó que, “podría generar una demanda que superaría ampliamente la oferta”. Y para finalizar, agregó: “Con esta situación, el precio del dólar podría subir e inmediatamente se trasladaría en forma directamente proporcional a los insumos que llevan los productos”.