Javier Milei descartó dolarizar la economía este año: "No dan los tiempos"

El presidente Javier Milei desestimó la posibilidad de avanzar con la dolarización durante el presente año. Además, el mandatario negó las especulaciones que sugerían que había planteado al Fondo Monetario Internacional su intención de cambiar el sistema monetario argentino en el corto plazo.

En diálogo con el periodista Iván Schargrodsky para su newsletter "Off The Record" en Cenital, y desde el avión que lo trasladó a Israel, señaló: "El tema de la dolarización no está en la agenda con el FMI".

A pesar de esta postura, el Presidente afirmó que la libre competencia de monedas sigue siendo una parte fundamental de su plan económico, considerándola como el último paso en un proceso que comenzó con la reestructuración del Banco Central.

"Esa reforma es crear una banca anticorridas, y una vez hecha esa reforma anticorridas, podés pasar a un sistema de banca libre. Al BCRA lo podés liquidar en cualquier moneda, aunque lo más simple es hacerlo en dólares", detalló.

También, el presidente también relativizó cómo afectaría esa dolarización a la vida cotidiana de los argentinos. Explicó que la competencia de monedas que promueve no implica necesariamente que las personas utilicen exclusivamente el dólar estadounidense.

"Por ejemplo un petrolero es probable que use el WTI; alguien del gas usará BTU; en el campo, Soja Chicago. El resultado es una canasta de moneda donde los ponderadores son determinados libremente por los individuos, lo cual te neutraliza de los efectos de la política monetaria de un país en particular", detalló.

Con cautela, Milei optó por no proporcionar una fecha precisa para alcanzar el objetivo monetario. "Es que depende de la velocidad a la que lográs mutar el tipo de modelo de sistema financiero", señaló, aunque admitió que "no dan los tiempos" para avanzar hacia una dolarización en 2024.

"Pensá que si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del BCRA recién estaría limpio a final de junio. Adaptar el modelo de sistema financiero puede llevar de piso un año. La única ventaja es que la dimensión del sistema es tan pequeño que podría hacerse más rápido", argumentó.

Ante una pregunta técnica sobre las condiciones para implementar la dolarización en la coyuntura actual, el presidente desafió las proyecciones críticas de los economistas opositores al gobierno, quienes argumentan que no se podría avanzar hacia ese régimen debido a la necesidad de contar con más divisas en el sistema.

"Hay que ver qué modelo están mirando porque la realidad es que tengo la base constante (la cual vale USD 7,5 MM) y hemos adquirido dólares por USD 6,5 MM. De hecho, los que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje", afirmó.

Milei reiteró su calificación del plan de dolarización de Ecuador como "muy exitoso", a pesar de los desafíos enfrentados por el ex presidente Jamil Mahuad, quien lideró la implementación de ese modelo y enfrentó una profunda crisis que llevó a la caída de su gobierno.

"Que haya gente deshonesta intelectualmente o ignorante en términos monetarios no quita los logros del caso, aún cuando, desde mi punto de vista, se podía hacer mejor. Es muy berreta que los desatinos fiscales de Correa se los quieran cargar a la dolarización", aseguró.

"Lo importante es que terminó para siempre con la inflación", concluyó con esa respuesta el reportaje.

Esta mañana, Javier Milei llegó a Israel para reunirse con su homólogo de ese país, Isaac Herzog, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. Durante su agenda diplomática, realizará una visita al Muro de los Lamentos, donde encenderá una vela en memoria de los ciudadanos israelíes fallecidos en los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023.

En el marco de una gira que incluirá paradas en Italia y el Vaticano, donde el próximo lunes se reunirá con el papa Francisco, Milei arribó al aeropuerto Ben Gurion alrededor de las 10 horas (hora argentina), 15 horas local. Este viaje, realizado en un vuelo comercial, marca su segunda visita internacional desde su elección el año pasado.

