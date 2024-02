Alertan por el cierre del 25% de las farmacias del país por la caída del consumo y las medidas del Gobierno

El Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, denunció que, a raíz de la fuerte escalada inflacionaria y la consecuente caída del consumo, así como las medidas para desregular el sector por parte del gobierno de Javier Milei, la situación de las farmacias "es crítica". En línea, advirtió por el riesgo de cierre de nada menos que el 25% de los establecimientos del país en los próximos seis meses.

"En este semestre nosotros estimamos que el 25% del total de farmacias del país, 2.500 de las casi 11 mil, van a cerrar", reveló, en diálogo con PERFIL, el funcionario, quién remarcó: "El país está hundido y el salario no alcanza para nada, porque las tarifas y los precios de todos los productos aumentaron salvajemente".

Esto se puede vislumbrar, por mencionar, en la profunda caída de las ventas minoristas por parte de los pequeños y medianos comercios, del 28,5% promedio en enero, según detalló el último Índice de Ventas Minoristas Pymes (IVMP) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y que afectó principalmente al sector farmacéutico, con una baja interanual nada menos que del 45,8%.

Esta situación tiene lugar por la suba de precios, en este caso de los medicamentos. En los últimos meses, en una cuestión que se profundizó con el inicio de este año, se viene dando una fuerte pérdida de poder adquisitivo, con salarios que, en general, no acompañan los niveles de aumentos, impulsados por la 'liberación' desarrollada por la gestión libertaria. "En lo que va del gobierno de Milei hubo 25% de inflación, según lo que especificó el INDEC para diciembre, y en ese mismo período hubo 45% de aumentos promedio de medicamentos, con casos de subas por arriba del 150%", aseguró.

A su vez, agregó: "Que la gente no compre autos baja el precio, que la gente no compre celulares baje el precio, pero si la gente no compra medicamentos, puede morirse".

En este sentido, apuntó sus cañones contra las medidas llevadas adelante por el Gobierno Nacional respecto al sector, como la publicación del DNU 70/2023, que, según denunció, busca "eliminar el papel de las farmacias y de los profesionales farmacéuticos" con el objetivo de "favorecer al lobby farmacéutico nucleado en CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), que factura U$S9.000 millones anuales, concentrados en 300 laboratorios y que le pagó la campaña" al hoy mandatario libertario.

Esto, a raíz de que el decreto la resolución habilita la venta libre de medicamentos en la vía pública, los kioscos y cualquier negocio, como una Sociedad Anónima, que así lo desee, sin la necesidad obligatoria de la presencia de un profesional de la salud.

Aunque, principalmente, puso el foco en el DNU 63/2024, que busca "avanzar en la reglamentación de su antecesora en cuanto a los artículos vinculados a la prescripción de medicamentos y su comercialización", según especifica en sus considerandos. Entre otros puntos, esta le permite a los profesionales de la salud sugerir una marca comercial en la receta.

Para Peretta esto "es muy grave y peligroso" ya que "va contra el espíritu" de la Ley de Genéricos, N°25.649, de agosto del 2002, que insta a los médicos a que, en las recetas entregadas a los pacientes en el marco de su atención, "deben tener el nombre de la droga que los compone para poder elegir libremente qué marca comprar".

"Es una estafa. Este gobierno, que se da de defender la libertad, le quita al paciente la libertad de elegir cualquier marca de medicamento y los obliga a pagar más caro por sus remedios. Además de promover la coima y la corrupción a los médicos, que se van a ir al Caribe todos por la plata que les van a bajar para prescribir esas marcas", denunció.

Cabe remarcar que, según expresa la disposición, en los casos que el profesional de la salud indique una marca comercial específica y el usuario quiera adquirir una distinta, de otra empresa productora, por ejemplo, el farmacéutico "tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades que el prescripto".

Sin embargo, en las situaciones en las que esto tome lugar, según Peretta, "el farmacéutico que cambie esa marca recomendada por otra entrará en una auditoría y se disparará una alerta médico-prescriptora a la obra social" lo que "va a desalentar la sustitución por temor a un control exagerado".

"Estamos frente a un abuso tal que no les importa nada. Me duele haber convencido a Milei de que participe en política porque está haciendo todo lo contrario a lo que prometió. No promueve la libertad, aumentan los impuestos y parece que la casta somos todos, porque somos los que sufrimos el ajuste, mientras la política no paga nada", concluyó.