Martín Guzmán contra la dolarización: "Es que tus hijos y nietos migren"

El exministro de Economía Martín Guzmán apuntó contra la dolarización y advirtió que este proceso ya comenzó en el país y que puede traer varias consecuencias, entre ellas un aumento del desempleo y de la migración de jóvenes y profesionales.

"La dolarización es que tus hijos y tus nietos migren", alertó el exfuncionario en diálogo con Alejandro Fantino por Neura Media y agregó: "Lo que termina ocurriendo cuando un país pierde la moneda es que cuando el país no puede producir, porque no puede competir, la gente no encuentra oportunidades y se va".

Con una mirada global, Guzmán aseveró: "Eso pasó en todo el mundo, mirá lo que pasó en los países que dolarizaron o tuvieron algo similar. Ecuador, es el país de América Latina, sin ser el más grande, que más remesas recibe hoy".

"La gente se va y manda plata desde afuera, pero no podés juntarte el domingo a comer un asado con tu hijo. A mí me gustaría el día que tenga hijos poder verlos el domingo al mediodía, por lo menos. Bueno, eso no pasa", amplió.

En esta misma línea, el ex funcionario también puso de ejemplo a Grecia, asegurando que "entre el 2007 y el 2021 se fue el 6,2% de la población", y a Puerto Rico. "Se van principalmente dos grupos, la gente joven y los que están formados", señaló.

Más de Caputo: "La dolarización sigue siendo una meta, se hará cuando las condiciones estén dadas"

"Se destruyeron las familias. La dolarización en cada caso que se dio fracturó a las familias, la gente se fue del país. La única forma de resolver tu problema de empleo es yéndote cuando no lo tenés. La dolarización genera desempleo", lamentó y remarcó: "Es un tema serio, define lo que somos como país".

Recordando el momento de la economía argentina donde existía el "1 a 1", agregó: "Estaba bueno para quien tenía trabajo y familia donde todos tenían trabajo. Seguro no fue tan alegre para al que se le fue la gente a otro país. Esa gente no debe haber estado contenta con la convertibilidad, y la convertibilidad es mucho menos dura que la dolarización".

En este marco, el exfuncionario advirtió que "comenzó la dolarización", declaraciones que se suman a sus dichos a principios de enero en una entrevista en Radio Con Vos, donde dijo que este proceso inició "con la emisión de un bono en dólares del Banco Central, que se llama BOPREAL", que ya llevan U$S 4.500 millones emitidos.

Luis Caputo: "La dolarización sigue siendo una meta"

En lo que respecta al oficialismo, que presentó la dolarización como una de sus grandes metas, el pasado viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo referencia a este tema y confirmó que se trata de una meta que sigue en pie, aunque evitó dar precisiones.

"La respuesta es que la dolarización sigue siendo una meta de este gobierno, como siempre dice el Presidente, y se va a hacer cuando las condiciones estén dadas", expresó luego de que el mandatario Javier Milei anunciara que "la dolarización está cerca" en diálogo con Patricia Janiot.

El funcionario sostuvo que no escuchó la frase del presidente, aunque añadió: "Lo que probablemente dijo es que hoy las condiciones (para dolarizar) son mejores que cuando asumimos, eso seguro que sí".

AS/LT