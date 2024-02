Luego de una extensa jornada inaugural de discusiones sobre la Ley Ómnibus en el Congreso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló este jueves que el proceso en la Cámara de Diputados "va a llevar mucho tiempo" y compartió una perspectiva peculiar sobre la cantidad de legisladores.

Francos, que es el encargado de llevar adelante las negociaciones con los distintos bloques, reconoció que mientras avanza el debate siguen las "conversaciones" y "discusiones" sobre el proyecto.

"Cuando hay una ley que abarca tantos aspectos siempre hay conversaciones sobre cómo queda redactado cada artículo. Discusiones sobre el propio debate", destacó Francos en una entrevista con Radio Mitre.

Y en esa línea, agregó: "El debate en particular va a llevar mucho tiempo, es una ley que va a llevar todavía un tiempo de debate, esperemos que sea lo más rápido posible pero en el trayecto de la ley siempre hay conversaciones y debates sobre determinados aspectos que quieren aclararse o modificarse".

La discusión se reanudará este jueves en la cámara, tras decidirse, por propuesta del oficialismo, tomar un receso en la noche del miércoles para "trabajar dentro de horarios razonables".

No obstante, de manera no oficial, reconocen que el receso se utiliza para extender las negociaciones. La coalición Unión por la Patria lo cuestionó por esta razón. "¿Dónde se está discutiendo la ley?", exclamó Germán Martínez, jefe de bancada K. "Después de 11 horas de sesión no aparece el dictamen de mayoría y como no sabemos que Ley estamos discutiendo, se suspende la sesión hasta mañana. Nunca visto", se quejó Leandro Santoro.

Votos a favor y en contra para la ley ómnibus: cómo están los números en el recinto

El titular de la cartera del Interior también mencionó las discusiones que mantuvo con gobernadores y legisladores respecto al reclamo de distribución de la coparticipación del Impuesto País, contradiciendo así las afirmaciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien había negado la existencia de conversaciones sobre el tema.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno "se sentará a hablar con todos los gobernadores".

"En una reunion un poco desordenada con gobernadores y diputados, se conversó sobre algunos aspectos que tenían cuestionamientos sobre la ley, ellos plantearon copaticipar el Impuesto País, les dije que de ninguna manera el Gobierno va a coparticipar el Impuesto País", señaló.

Y detalló: "Alguno de los gobernadores o diputados planteó que el 30%, en lugar de dirigirse a las organizaciones sociales, podría manejarse en cada provincia. Yo no tengo para esa envergadura, no tengo facultades para decidirlo y dije se lo comentaré (al Presidente). No digo que no se haya conversado en la reunión, digo que yo no me puedo comprometer sobre algo que es decisión del ministro de economía y del presidente".

Por su parte, Manuel Adorni desmintió que se haya hablado en la reunión sobre el Impuesto País y su posible coparticipación: "No está en discusión".

Durante la conferencia de prensa del miércoles, Adorni afirmó que el día después de la reunión, Francos había asegurado que no había discutido el tema de la coparticipación del Impuesto País con los gobernadores.

Javier Milei encabezó la reunión de gabinete en Casa Rosada a la espera de la votación de la ley ómnibus

Sobre la conformación del Congreso

Consultado sobre la duración del debate, el funcionario, en constante diálogo con los gobernadores, expresó una particular perspectiva sobre la composición del Congreso al señalar que "es muy numeroso".

"Habría que pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande. Nuestro congreso es muy numeroso. Todos deberíamos pensar en cómo conseguir instituciones más eficientes", resaltó Francos, citando como ejemplo la reforma implementada por Nayib Bukele en El Salvador quienes redujeron el personal de 200 a 80 miembros.

"Todos en conjunto deberíamos pensar cómo conseguir instituciones más eficientes", concluyó.