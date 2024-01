El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, salió con los tapones de punta a cuestionar al ministro del Interior, Guillermo Francos, tras la reunión de ayer que mantuvo con mandatarios de Juntos por el Cambio. "Es el número uno de la casta", sostuvo el riojano.

Durante una entrevista en AM 750, Quintela se despachó contra el funcionario del gabinete que está en la mira del Gobierno por su rol en la negociación con los mandatarios por la ley ómnibus, que motivó una aclaración de la Oficina del Presidente relativa al Impuesto PAIS. "La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante", publicaron en una cuenta oficial.

¿Ajuste a la casta o represalia? Antes del debate de la ley ómnibus desalojaron a grupo de diputados de sus despachos

Fue luego de que trascendiera que supuestamente Francos les prometiera coparticipar un porcentaje del impuesto a la compra de divisas.

En ese contexto, Quintela dijo: "En el Gobierno tienen al número uno de la casta, que es Guillermo Francos. Desde Ongania fue funcionario, con 24 o 25 años, y pasó por todos los gobiernos, tanto de las dictaduras como de las democracias. La verdad que estuvo en todos los gobiernos: con Alberto Fernández en el Banco Interamericano de Desarrollo y renunció para ser colaborador de la ultraderecha violenta".

"No le tenemos temor a este personaje", sostuvo.

Quintela contra el Gobierno: "Quieren imposición y sumisión"

Quintela también se quejó de que el Gobierno "no quiere diálogo" sino "imposición y sumisión".

"Hay un desprecio al sector de Unión por la Patria por parte del Gobierno nacional que no quiere diálogo. Nosotros vamos a trabajar fuertemente por el rechazo del DNU y la ley ómnibus", manifestó.

Ley Ómnibus: versiones cruzadas por el pedido de los gobernadores de coparticipar el impuesto PAIS

Durante la entrevista, Quintela expresó que "la verdad que no comparto lo de (el gobernador de Tucumán, Osvaldo) Jaldo", y cuando le preguntaron por los puentes que el catamarqueño Raúl Jalil tendió con algunos sectore de JxC, sostuvo que "el gobernador tiene un espíritu dialoguista y siempre lo propicia".

Quintela también reconoció que "quienes quieren acompañar (al gobierno) son visiblemente maltratados por el presidente y el vocero presidencial".

"Me parece que no están en condiciones para gobernar un país, las condiciones para manejar el patrimonio de 48 millones de argentinos no las tienen, no tienen noción de qué es una República. Para lo único que están gobernando es para generar zozobra en la sociedad, un ajuste cruel, salvaje", opinó.

La tensión con Francos

La tensión con Francos no sólo proviene de la oposición sino que también hay un frente de esas características adentro del propio gobierno.

Guillermo Francos.

Ley Ómnibus: Javier Milei compartió un duro mensaje contra "diputados del bloque extorsión"

De hecho, ayer el presidente Milei compartió en su cuenta de X una publicación del senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre, que fue interpretada como un nuevo ataque del presidente a los diputados dialoguistas inmediatamente después de que compartieran una reunión con Francos.

"Lo que en realidad quieren los diputados del ‘bloque extorsión’ es seguir viviendo del negocio de la política. No tuvieron problema en darle facultades extraordinarias a CFK, Alberto y Kicillof. Siempre estuvieron cómodos con el modelo progre y estatista", escribió De La Torre y compartió Milei.

AS/fl