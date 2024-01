Soledad Carrizo: “Mal que le pese, Milei se topa con un sistema institucional”

La política radical y diputada nacional de la UCR, Soledad Carrizo, opina que el Gobierno debería tener más gente como el ministro del Interior, Guillermo Francos, y que la gestión del Ejecutivo no ha dado respuestas a la sociedad. “Van a tener que dar las respuestas necesarias, es hora de que empecemos a tenerlas porque si no la paciencia se va a acabar”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Soledad Carrizo es diputada nacional de la Unión Cívica Radical desde el 2021. Ya había desempeñado ese cargo del 2013 al 2017. Fue vicepresidenta tercera del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Secretaria del comité provincial de Córdoba de la UCR y vicepresidenta del Foro de Intendentes Radicales, además de intendenta de la localidad cordobesa Quilino. A su vez, es prima hermana de la diputada Carla Carrizo.

El parentesco con su prima Carla, puede permitirnos entrar en algo profundo por las diferencias que existen dentro del radicalismo respecto de qué hacer con las delegaciones extraordinarias. En una entrevista para Modo Fontevecchia, su prima Carla nos contaba que ella no piensa firmarlas, mientras que usted marcó que sí. Me gustaría una reflexión profunda sobre el grado de diferencias que puede sostener un partido y qué lo mantiene unido. ¿Puede haber posiciones tan contradictorias compartiendo el mismo partido?

Con Carla somos primas hermanas, hemos vivido una en frente de la otra y hemos compartido parte de la infancia en mi pueblo, donde fui intendenta. Esto marca parte de la pasión que tenemos por la política, somos una familia netamente involucrada con las cuestiones sociales y políticas de la comunidad y de las provincias de la nación. Acá estamos, el destino nos llevó a militar a cada una en su lugar, en este partido con miradas radicales que nutre de las diferencia,. Soy de las que cree que para nada nos debe espantar tener miradas diferentes, son las que hacen a la génesis de nuestro partido. Venimos de lugares diferentes, convivimos en sociedades diferentes, tenemos necesidades y representamos sociedades que tienen prioridades diferentes. Yo vengo de una Córdoba profunda, que con mucha representatividad en estos últimos años, logra ser una Córdoba productiva con sus necesidades de ser expulsada.

No sabía que vivían una en frente de la otra. Es una historia periodísticamente preciosa: primas hermanas, viviendo una enfrente de la otra en una localidad pequeña, las dos diputadas en el mismo momento y con una posición contraria. Me parece que son una especie de célula de ejemplo que representa a todo el país.

Hay una frase de Pascal que dice que la presión es inversamente proporcional al espacio, me pregunto cuánto hablara de esta capacidad de juntar diferencias que tiene el radicalismo y, al mismo tiempo, de su falta de un candidato nacional ganador, pero también de los triunfos que tiene a nivel territorial en el país. Finalmente, por el sistema que tenemos de balotaje, quien llega a la presidencia es alguien que confronta, que está en los extremos; mientras que el radicalismo tiene la capacidad de amalgamar estas posiciones diferentes, algo que desde el punto de vista epistémico me parece elogioso para el radicalismo,pero desde el punto de vista electoral, la sociedad, a la hora de elegir a un presidente, prefiere votar contra y elegir al que grita más…

Creo que esto de los extremos se está viendo en el mundo también. La crisis que está viviendo nuestra Argentina, esta crisis de una democracia que no ha sabido darle soluciones a la gente, pone en crisis a los partidos políticos, y ahí el radicalismo es el que más interpelado se ve ante esto. Es cierto, no logró todavía encontrar ese liderazgo nacional que termine de perforar, pero sí pudo llegar a los poderes territoriales, en donde tenemos una gran cantidad de intendentes y una cantidad de gobernadores muy interesante que han salido en la última elección. Creo que es la muestra de que no es fácil encontrar los liderazgos en el momento justo que la sociedad está necesitando.

Creo que el desafío del radicalismo hoy es amalgamar con la paciencia suficiente para saber que nunca vamos a tener una voz unánime en las posiciones, sino más bien el marco de principios que nos hacen envolver a todo en esa posiciones, cuidándonos y sin sacar ventaja. No tiene que haber un liderazgo unipersonal con absoluto poder, sino que es un proceso colectivo que debemos construir entre todos, ese es el desafío con un liderazgo claro. Tenemos que empezar a aggiornarnos, nuestro partido se debe a esa discusión. La elección por delegados está terminada a nivel nacional, creo que tenemos que comenzar a cambiar esa carta y ponernos de manera representativa para poder elegir nuestras autoridades.

Con la tecnología que tenemos nuestro partido no puede no elegir de manera directa quien tiene que ser nuestro presidente, es un desafío para todas las jurisdicciones y vamos a ver el statu quo, estamos trabajando en eso porque creemos que de esa manera se va a fortalecer la representatividad. Es un proceso largo, sabemos que nuestro partido ha pasado por una crisis y hoy tenemos recuperado muchísimo territorio que nos hace fuerte y potente, con un capital humano importante para confiar en la elección de los ciudadanos de acá a 4 años.

Cuéntenos sobre la reunión de ayer, en la cumbre en la que estuvo en el CFI. ¿Qué dijo el ministro de Interior? ¿Qué expectativas se desprenden para la sesión de mañana?

La reunión fue muy positiva, me permitió ver a todos los mandatarios provinciales de distintos partidos políticos. El ministro del interior refleja a un político que tiene ganas de escuchar, que ha venido escuchando las posiciones fuertes, en donde nosotros defendemos el equilibrio fiscal pero sabemos que no es con el ajuste, con los jubilados y con la producción. Creo que él llevó esta mirada de que hay gobernadores dispuestos a colaborar y a darle las herramientas, pero que necesitan tener certeza.

Salimos de esa reunión con un buen compromiso, salieron algunas propuestas sobre temas de la coparticipación del impuesto país, lo vieron con buenos ojos todos, aunque hay una comunicación a través del twitter presidencial que a veces vuelve hacia atrás. El Gobierno lleva más de 40 días, estamos trabajando para que se puedan dar las herramientas, pero el Gobierno debe ser más preciso y contundente con su compromiso con las jurisdicciones provinciales y con sus estrategias, porque si no es una pérdida de tiempo. Si efectivamente se va a discutir debemos ponerle fecha y hora y ponernos a discutir esto porque es necesario que Argentina siga creyendo en su federalismo,

Ley Ómnibus: Javier Milei compartió un duro mensaje contra "diputados del bloque extorsión"

¿Cree que con las facultades extraordinarias delegadas el presidente vuelva a colocar a aquello que no se vote en la ley ómnibus?

Tenemos un diálogo con el Poder Ejecutivo y hay una voluntad positiva de eliminar todas las delegaciones que, a nuestro juicio, son delegables, pero también está el tema fiscal. Hemos tenido un visto bueno por parte del Ejecutivo, seguramente mañana se plasmará, queda la posibilidad de avanzar en otras cuestiones. Además de que el tema impositivo es una cuestión negada para los DNU, se debe hacer siempre por ley. No estamos en contra de las moratorias porque es una herramienta que cualquier gobierno necesita. Mañana tenemos una sesión, necesitamos ponerle fin a estas tratativas a través de los famosos acuerdos fiscales, el Presidente acuerda cuestiones y se homologan en el Congreso, eso debe ser una señal certera. Los mandatarios han mostrado muchísima voluntad para colaborar con el Gobierno y por ahí también en idas y vueltas pueden traer algunos resquemores.

La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 30, 2024

Fernando Meaños: ¿En qué estado cree que está hoy el curso de la ley? Se genera todo el tiempo una sensación de que nunca se sabe si quien está al frente del gobierno en el contacto directo con los legisladores es quien tiene la última palabra.

Ayer, con el tema del presupuesto impuesto país se daba por sentado como un acuerdo cerrado y después hubo un tweet de la oficina del Presidente que volteo esa posibilidad de acuerdo…

Creo que este tiempo de Gobierno muestra una falta de experiencia en acuerdo político, muestran que hay que dejar claro que estas no son negociaciones, son los poderes del Estado en su máxima expresión. Mal que le pese, Milei se topa con un sistema institucional.

Si la institucionalidad no se hubiera desplegado, podríamos tener un presidente que cierre el Congreso. Quiero tener buena fe y entender que la falta de respuesta, o las respuestas fuera de tiempo, o incluso las discusiones que vuelven para atrás, son por falta de experiencia. El ministro Francos, que es uno de los más experimentados, cuando fue a explicar el paquete de reformas políticas, entendió en dos minutos que eso estaba caído, porque todos los bloques lo expresamos. El Presidente debe pensar en su gobierno con más gente como esta para poder dar respuestas mucho más fáciles, porque hoy ya la responsabilidad se acerca cada día más al Ejecutivo, más allá de que se intente extender responsabilidades a otros. Seguimos cumpliendo nuestro rol y el miércoles llegaremos con una ley totalmente estudiada para poder darles la garantía a los argentinos de que vamos a cuidar, siempre en el marco de la constitución, todas las garantías. A lo mejor su misma política para llegar a ser presidente ha sido rentable, contrastar contra la casta, pero se topa con un sistema institucional en la Argentina, que por más que le pese va a tener que enfrentarse y va a tener que dar las respuestas necesarias, que es hora de que empecemos a tenerlas porque si no la paciencia se va a acabar.

