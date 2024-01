Un diputado del radicalismo aseguró que "no es un riesgo darle facultades delegadas al Presidente"

El Diputado Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Mario Barletta aseguró que "no es un riesgo darle facultades delegadas al Presidente", en relación al intenso debate que se sigue desplegando entre la oposición "dialoguista" sobre el debate del proyecto de la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a El Destape Radio, el legislador consideró que la cuestión de las facultades delegadas no implica un peligro porque "se ha hecho siempre". No obstante, sí aclaró que en su espacio están en contra de "que Caputo pueda tomar deuda sin pasar por el congreso" y de "la venta del Fondo de Garantías de Sustentabilidad" de la ANSES.

"De 11 facultades delegadas dejamos 7. Hay otros bloques que plantean 0. No se que va a quedar. No es un riesgo darle facultades delegadas al Presidente. Se ha hecho siempre", detalló.

En esa línea, el diputado santafesino señaló que todavía "no está confirmada la sesión de mañana", en referencia a la fecha a la que se había pospuesto para el tratamiento. "No recibimos la citación. No es normal", agregó, aumentando los rumores de que podría volver a extenderse la fecha.

Sobre la votación, Barletta sostuvo que el radicalismo votaría por igual en su conjunto: "Yo creería que los radicales vamos a votar todos juntos".

A pesar de mostrar predisposición para aprobar la ley ómnibus, este sector de la oposición también tiene sus puntos de disidencia: "Tenemos las modificaciones que se van a realizar. El dictamen sigue siendo el que se aprobó la semana pasada".

Respecto de la promesa que hizo el ministro de Economía Luis Caputo de quitar el paquete fiscal del proyecto, el funcionario del Poder Legislativo advirtió que "el gobierno no puede sacar el capítulo fiscal, está en el dictamen".

Asimismo, también destacó de antemano que "va a ser una sesión complicada" y justificó que además, las últimas jornadas en donde se conoció una frase que Milei habría dicho que dejaría "fundidas" a las provincias, en un tenso clima de negociaciones por esta "ley bases". "Los agravios del presidente, las amenazas, no conducen a nada", manifestó.

Las disidencias del radicalismo con la ley ómnibus

Entre los puntos que Barletta destacó sus disidencias, habló de la privatización de todas las empresas públicas: "No vamos a acompañar la privatización de todas las empresas públicas. Queremos que se trate empresa por empresa, no un paquete".

"Si quieren privatizar una empresa que envíen el proyecto al Congreso", expresó. Y también agregó el capítulo de la toma de deuda: "No vamos a acompañar que Caputo pueda tomar deuda sin pasar por el congreso".

Otra de las cuestiones se trata del capítulo de Seguridad, de Salud Mental y de Cultura: "El capítulo Seguridad tampoco lo acompañamos, vamos a proponer que se trate más adelante. Los capítulos de Salud Mental y Cultura también vamos a plantear que se trate más adelante".

Barletta continuó criticando la idea de vender el Fondo de Garantías de Sustentabilidad: "Estamos en contra de la venta del FGS".

Por otro lado, el diputado también se mostró en contra de las formas en las que el gobierno de La Libertad Avanza pretende aprobar fuertes reformas, con un mega decreto de necesidad y urgencia: "No comparto la forma del DNU ni muchas cuestiones de fondo. Ni la forma de Ley Ómnibus ni cuestiones de fondo".

"No se pueden poner tantos temas en un proyecto de ley", insistió.

