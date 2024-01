Liliana Franco sobre la caída del capítulo fiscal de la Ley de Bases: "Van a recortar gastos de donde sea"

La caída del capítulo fiscal del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos generó repercusiones en el arco político y evaluar cuáles son las principales consecuencias de esta modificación, Canal E dialogó con la periodista acreditada en Casa Rosada Liliana Franco.

Qué es el déficit financiero

Para Franco, "el déficit cero no se negocia", eso significa que "van a recortar gastos de donde sea". Luego añadió: "La idea es llegar al déficit financiero cero, algo insólito en la Argentina porque siempre se buscó llegar al déficit primario cero", este es el gasto sin contar los intereses, mientras que el déficit financiero o total engloba los intereses de deuda.

Respecto a la retirada del capítulo fiscal de la Ley de Bases "hay dos versiones, desde el Congreso aseguran que el Gobierno tuvo que torcer el brazo, que negoció mal". Mientras que, "el núcleo cercano a Milei, mismo Milei, hablé con él y está convencido que al sacar el paquete fiscal, no van a tener argumentos los diputados para no votar la ley y por lo tanto avanzar en lo que consideran ellos que es estructural".

A quiénes perjudica el retiro del capítulo fiscal

En la misma línea, sobre a quiénes perjudica el retiro del capítulo fiscal, la entrevistada comentó que, "fundamente a los jubilados, el gobierno va a tener que discrecionalmente mejorar la jubilaciones, recordemos que prevalece la fórmula de Alberto Fernández" que se basaba en la evolución de los salarios y la inflación "y ambos van a caer, con una inflación muy alta". "El peor de los escenarios lo tienen los jubilados".

Asimismo, "el otro punto que complica al Gobierno es que una de las partes importantes de este paquete eran las retenciones", dijo la periodista. Luego explicó que quiénes se harán cargo de esto en términos fiscales serán "fundamentalmente las provincias". "Esta es la especulación del Gobierno, que van a tener que venirle al pie para pedirle Ganancias".

Cuáles son las consecuencias de la caída del capítulo fiscal

Para Liliana Franco como consecuencia de la caída del capítulo fiscal va a haber, "básicamente un mayor ajuste y esto va a significar una mayor recesión, y al haber mayor recesión caerá la recaudación". "El camino va a ser más difícil, de lo que ya era difícil". "Creo que hay impericia de parte del Ejecutivo".

La entrevistada explicó que se trata de una administración que ve un "atraso" estructura, "pero la Argentina es parte de ese atraso y el Congreso es ese atraso, digo figurativamente, pero tenés que convivir con ese atraso y llegar a una solución", comentó.

"Nunca entendí, porque siendo tan importante lo fiscal se enviaron con un paquete de casi 800 artículos", admitió Franco "No entiendo porque no mandaron 4 proyectos más el DNU ,es más fácil negociar sobre todo para un gobierno que no tiene gente", cerró.