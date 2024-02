Reapareció Cristina Kirchner: dijo que Milei es "un showman en la Rosada" y que su fin es dolarizar

Reapareció Cristina Kirchner. Después de varias semanas en silencio, la ex vicepresidenta eligió el Día de los Enamorados para publicar un paper de más de 30 páginas, con un repaso de hechos históricos que la llevan a concluir que el país vive su tercera crisis de deuda. Además, afirmó que el único plan que tiene el presidente Javier Milei es la dolarización y contradijo su teoría de que el déficit fiscal es la única causa de la inflación.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

"En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo '“Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación'. Va con cita de Juan Bautista Alberdi", escribió la ex mandataria en su cuenta de X, donde compartió un enlace al documento.

Uno de los últimos capítulos de ese documento está dedicado a Milei. Se llama "2023-2027. Un showman-economista en la Rosada", y arranca diciendo que "hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado".

"Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico", afirmó.

El documento arranca con una cita a Juan Bautista Alberdi, el dirigente político citado de manera permanente por el presidente. "Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la

pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno", dice el fragmento.

Sobre esa base, Cristina planteó que "no sería preciso calificar a este gobierno como la cuarta experiencia neoliberal. Las características del discurso y de la praxis política del nuevo Presidente, como la de sus equipos en las distintas áreas, colocan al gobierno en un plano que va más allá de lo disruptivo y lo llevan a un lugar que la Argentina nunca conoció. Esto se desarrolla, además, en un marco económico y social de extrema gravedad".

Además, la exvicepresidenta marcó las contradicciones del presidente. Dijo, por ejemplo, que "a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que con los 'mismos de siempre' no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios". Inmediatamente, escribió que el más preocupante es el de Luis Caputo, ministro de Economía y "artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina". }

Siguió por el asesor y artífice del DNU de desregulación económica, Federico Sturzenegger, a quien tildó como "protagonista del “Megacanje” de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el gobierno de De La Rúa".

Otra contradicción marcó al cuestionar la intentona reformista vía DNU. "Al Presidente le asiste el derecho de pretender reformar la Constitución, pero No puede hacerlo a través de un DNU o una ley, sino a través del mecanismo de reforma que prevé la propia Constitución Nacional. No deja de resultar llamativo que el Presidente quiera anular la reforma que impulsó en 1994 su tan admirado presidente Menem".

Asimismo, la ex titular del Senado dijo que más allá de que a Milei le guste referenciarse en el ex presidente estadounidense Donald Trump, este "está en sus antípodas de pensamiento económico": "es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal: no sólo se casó 3 veces, sino que tiene 5 hijos, pero 'de dos patas', parafraseando al presidente Milei. Tal vez, solo en la afición de ambos por la red social X, como sistema de comunicación- y en alguna que otra excentricidad podamos encontrar cierto grado de afinidad".

En desarollo...

.