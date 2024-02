Cristina Kirchner volvió a criticar al presidente Javier Milei poco después de que publicara una extensa carta en la que criticó duramente las políticas de su gobierno. Este viernes la expresidenta compartió otra misiva, la de un diputado que relativiza sus dotes "intelectuales" del presidente y cuestiona sus "errores", entre los que figuran el ataque a figuras de la cultura como la actriz Lali Espósito.

"Muy interesante, me encantó", escribió Cristina Kirchner sobre el texto del diputado de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre, titulado "¿Es o se hace?".

¿Milei es un erudito, o se hace?", se preguntó el legislador. En un extenso escrito, el diputado hizo un repaso de las ideas que sustentan el marco teórico del gobierno de La Libertad Avanza, problematizando el supuesto liberalismo basado en una "elección selectiva" del pensamiento de Juan Bautista Alberdi que hizo tanto Milei como su gurú Alberto Benegas Lynch.

El tuit de Cristina Kirchner.

Milei, un erudito que "manda a callar"

"Si hay una imagen que ha intentado construir Javier Milei desde sus apariciones televisivas hasta hoy es de alguien que sabe. Un erudito con espasmos de académico que se siente cómodo sobre todo cuando luce el traje de economista", comienza el escrito.

"Al Presidente le molesta mucho que le cuestionen sus afirmaciones eruditas. Le molesta mucho. No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contraargumenta. Manda a callar", continuó Iparraguirre.

"La frutilla del postre "intelectual" del multifacético presidente culmina con la "batalla cultural...", continuó el diputado, haciendo referencia a la publicación de Milei de este viernes después de su pelea con Lali Espósito, en la que habló de "desarmar el Gramsci kultural (sic)", en relación al pensador italiano neomarxista, Antonio Gramsci.

Javier Milei publicó un tuit criticando al pensador Antonio Gramsci.

En esa línea, Iparraguirre destacó el agravio hacia Mariana "Lali" Espósito, en lo que fue uno de los más recientes episodios del presidente atacando a una persona, sea periodista o del ámbito de la cultura. "Fueron dos mujeres las que esta semana lo incomodaron. Se nota", añadió, en referencia a la carta de Cristina Kirchner y las declaraciones de la actriz, que llegó hasta a invitar al mandatario a uno de sus shows.

Los "errores" de Milei

Respecto al pensador italiano resentido por Milei, el diputado advirtió que el presidente "realizó un recorte" advirtiendo sobre la existencia de "un instrumento gramsciano que permite desplegar ‘propaganda’ para obtener apoyo sobre lo que se quiere implementar o cuestionar", haciendo alusión a la cultura y sus referentes actuales en Argentina.

Partiendo de esa base, el legislador comparó ese tipo de propaganda con el ministro de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, y dijo que más que a los artistas locales se asemejan a Milei y sus colaboradores.

Javier Milei dijo que "no se va a quedar callado" y apuntó otra vez contra Lali Espósito: "Bancate la pelusa"

"Esas estrategias se asemejan más a las que Milei, junto a sus asesores Santiago Caputo y Fernando Cerimedo, suelen implementar: elegir y simplificar un enemigo único (la casta); responder una crítica con un ataque; vulgarización; orquestación; y unanimidad, que consiste en convencer a mucha gente que lo que piensa el líder es lo que piensa todo el mundo", indicó.

Por último, el legislador resaltó otro error conceptual de Milei, después de que dijera que para "implantar el socialismo" había que introducirlo desde "la educación, la cultura y los medios de comunicación", según Gramsci, y que "Argentina era un gran ejemplo de eso". Iparraguirre, por su parte, sostuvo que quien advierte sobre eso es el pensador francés Louis Althusser y no Gramsci.

"Si las referencias son disparatadas y erróneas, y se suman al conjunto de excentricidades que configuran la personalidad del Presidente, la pregunta concreta es: ¿Milei es un erudito o se hace? ¿Sucederá lo mismo si ahondamos en sus afirmaciones económicas?", concluyó.

CD / Gi