Hernán Madera: “El Presidente Milei no sabe de política pero está aprendiendo rápido”

De cara a lo que fue la publicación de una carta mediante las redes sociales por parte de Cristina Kirchner, Canal E se contactó con el analista político, Hernán Madera, quien habló sobre la conducción que ejerce la ex vicepresidente sobre el peronismo y también se refirió al aprendizaje del Presidente Javier Milei en cuanto a temas políticos.

“El Presidente Milei, ni siquiera en campaña, criticó duramente a Cristina Kirchner, no la adjetivó, hubo un solo comentario pero ni siquiera fue muy agresivo”, comentó Hernán Madera. “Cristina difícilmente crea que ella puede ocupar el centro de la escena de vuelta, de hecho, el comunicado tuvo algo de impacto pero no tuvo el impacto que hubiera tenido hace 10 años”, agregó.

Cristina Kirchner: la conductora de lo que queda del peronismo

Posteriormente, Madera planteó: “Cristina es la conductora de lo que queda del peronismo, no del peronismo total, porque el PJ de Córdoba no está dentro, ya que dió pasos en falso que lo dejan en una situación complicada”. Luego, manifestó que, “el Presidente Milei va a aprender, no sabe de política pero está aprendiendo rápido, entonces, los otros actores contaban con que él no iba a tener una curva de aprendizaje rápida”.

La ex vicepresidente ocupa un espacio cada vez más pequeño

“Cristina difícilmente crea que puede ocupar el centro de la escena, ella sigue conduciendo al peronismo, no ha podido ser desplazada desde que falleció Néstor Kirchner, pero ocupa un espacio cada vez más pequeño”, sostuvo el entrevistado. “Es un espacio que perdió 6 provincias, incluida Santa Cruz”, complementó.

Decrecimiento planificado

Por otro lado, el analista político señaló: “Cristina está en un decrecimiento planificado, o sea, está saliendo de escena lo más decorosa y elegantemente posible”. Sobre la misma línea, remarcó que, “en el peronismo, la salida decorosa y elegante prácticamente no existe. Cristina se mira en el espejo de Isabel Perón, de Carlos Menem, de Eduardo Duhalde, ninguna de esas 3 salidas fue decorosa”.

“Cristina Kirchner no cree que vaya a suceder que después de estar en arresto, ella pueda tener un resurgir político, Cristina quiere evitar eso a como dé lugar”, expresó Madera. “Además, cada vez que hace una declaración sobre las causas judiciales se pone muy nerviosa, son sus momentos más nerviosos”, concluyó.