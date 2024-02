A poco más de dos meses de su llegada a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei desmintió que exista la posibilidad de que haya un “cogobierno” con el PRO para reforzar la gestión de La Libertad Avanza. Sin embargo, las internas por el poder con el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich siguen generando ruido.

El presidente negó la versión y aseguró que se trata de una "mentira inventada por periodistas que responden a políticos que le ponen caja".

No obstante, en diálogo con radio La Red, dijo que "con el paso del tiempo" el PRO y la Libertad Avanza "van a ir a una convergencia" gracias al "reordenamiento ideológico" que generó el tratamiento de la ley ‘Bases’ en la Cámara de Diputados.

El presidente Javier Milei.

Patricia Bullrich apuntó contra Mauricio Macri: "Yo represento a la parte mayoritaria del PRO"

En la misma línea, algunos dirigentes del PRO como Diego Santilli tampoco descartan que pueda haber una “convergencia parlamentaria” entre ambos partidos en los próximos meses.

"Nuestros diputados van a acompañar el DNU y la Ley Bases. Ese es el camino para mí", dijo Santilli, que agregó también que no ve “un proceso de fusión" entre La Libertad Avanza y el PRO porque eso significaría que un partido "absorbe al otro", pero que sí ve un alineamiento entre ambos espacios.

La presidencia del PRO en la mira

Hay un tema que subyace en estas discusiones y es la incertidumbre por la presidencia del PRO. En marzo, el partido que fundó el expresidente Mauricio Macri irá a elecciones para decidir el liderazgo y Santilli adelantó que el exmandatario quiere volver a ocupar ese lugar y que tiene “todo el derecho” de hacerlo.

Sumado a esto, días atrás presidentes provinciales del partido difundieron una carta en la que expresaron su apoyo para que Macri presida el espacio y reemplace a Patricia Bullrich.

"Mauricio es el indicado para liderar la unidad del PRO", se titula la misiva que difundieron los dirigentes del partido de todas las jurisdicciones. Esto le daría a Macri mayor centralidad política luego de que su apoyo total a Milei generara una fractura en el espacio, que sufrió internas al igual que su relación con Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri pasó las últimas semanas en Villa La Angostura con su familia.

Los 65 años de Mauricio Macri: posible asistencia al funeral de Piñera, deseo de presidir el PRO y banca total a Milei

"Hay más espuma que otra cosa", la postura tensa de Patricia Bullrich

Con un poco más de tensión se mostró la integrante del gabinete de La Libertad Avanza y quien está actualmente al frente del PRO, Patricia Bullrich. La ministra definió como "espuma" la eventual entrada de la fuerza política en el Gobierno, argumentando que, según su percepción, esto ya ocurre en la práctica.

La funcionaria, quien generó controversia al respaldar de inmediato al candidato libertario después de su derrota y luego al unirse formalmente a su gobierno, reafirmó su postura de no tener que pedirle "permiso a nadie" y afirmó que ella representa a la facción mayoritaria del PRO debido a su victoria en "una interna abierta".

"Toda esta espuma de que el PRO está alineándose, hay más espuma que otra cosa. O quizás tiene que ver que el 19 de marzo hay elecciones en el PRO y hay cambio de presidente", dijo en radio La Red.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich la noche de la victoria presidencial del libertario.

Respecto de la alianza entre ambos partidos, explicó que “el acuerdo ha marchado, por eso el PRO votó masivamente la ley, en particular y en general".

La ex candidata presidencial expresó que desconoce si Macri tiene la intención de presidir el partido y agregó que solo se informa a través de lo que lee en los diarios, dejando en claro que no mantiene comunicación directa con el ex presidente.

Más adelante fue tajante al responder a las reiteradas preguntas sobre la postura de quien fue su jefe político entre 2015 y 2019: "No quiero hacer una entrevista hablando de Macri, no me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri, no lo soy, no me interesa. Si quieren una entrevista con Macri, hablen con Macri", dijo, dejando en claro la tensión que hay entre ambos.



