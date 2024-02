Motosierra federal: cuáles son las provincias más afectadas por el ajuste de Milei

Tras el fallido intento de aprobar la ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, Javier Milei pisó el acelerador en el conflicto con los gobernadores y profundizó el plan de ajuste en base a un recorte de las transferencias discrecionales a las provincias. La poda de recursos implicará un desfinanciamiento de las arcas subnacionales y algunos mandatarios federales ya recurrieron a la vía legal para que Nación no limite el giro de fondos.

Las 24 jurisdicciones perciben transferencias automáticas y discrecionales por parte de la administración central. Las primeras representaron un 88% del total transferido en 2023 y responden a leyes que fijan un determinado porcentaje de uno o varios impuestos nacionales. Por el contrario, las segundas fueron el 12% restante, cristalizan una lógica arbitraria en su reparto y se destinan a gastos corrientes (8%) o de capital (4%).

Convicción dogmática o necesidad pragmática: la incógnita sobre cómo hace el ajuste el Presidente Javier Milei

Entre los distritos que más dependieron de los giros discrecionales el año pasado, se destacan La Rioja (12,5% de sus ingresos en la primera mitad del año), seguida por Buenos Aires (9,5%), Santiago del Estero (9,4%), Chaco (9%), Misiones (8,9%) y Tucumán (7,2%). Las menos dependientes fueron Neuquén, CABA y Chubut, con menos del 2% de sus ingresos.

A fin de alcanzar el superávit primario, el Ministerio de Economía ejecutó una reducción interanual real de 97% en esta partida del Presupuesto nacional en enero de 2024. En caso de extender la contracción de los envíos durante todo el año, supondría un ahorro de más de un punto del Producto Bruto Interno (PBI) para el sector público nacional.

La hoja de ruta del ministro Luis Caputo incluye la rebaja de 0,5% del PBI en transferencias corrientes a provincias así como una reducción de 0,7% del PBI en gastos de capital que también impactaría en las cuentas provinciales al disminuir de forma notable la obra pública en todo el país.

El ranking de las provincias más expuestas al ajuste fiscal

Desde Fundación Mediterránea-IERAL, confeccionaron un ranking con los distritos que se verán más afectados por la restricción presupuestaria producto de la austeridad del gasto nacional, ya que contarán con menos dinero para hacer frente a sus compromisos.

El informe, que lleva las firmas de los economistas Marcelo Capello y Valentina Gallardo, explica que las provincias más expuestas desde el punto de vista fiscal son aquellas cuyos ingresos están sujetos en mayor medida de las transferencias de Nación.

El estudio tomó en cuenta una serie de factores para elaborar el listado de las provincias más perjudicadas con el ajuste draconiano del oficialismo: dependencia de las transferencias discrecionales; nivel de producción, consumo y exportación de bienes; recursos propios y ahorro corriente; gasto en personal público; y peso de la deuda local.

Tomando en cuenta el panorama global a partir de los elementos mencionados, las ocho provincias más expuestas al recorte serán:

La Rioja Río Negro Tierra del Fuego Salta Catamarca Tucumán Chaco Corrientes

Anticipan una fuerte caída de la recaudación de las provincias

Por su parte, la consultora privada LCG estimó que este años las 24 jurisdicciones "recibirán un porcentaje muy bajo de la recaudación de la AFIP como consecuencia la suba del tipo de cambio (que afecta lo recaudado por derechos de exportación, aranceles e impuestos a las importaciones) y la suba del impuesto PAIS".

A modo de compensación por la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que significó una caída de recursos de 0,11% del PBI para las provincias el año anterior, los gobernadores le sugirieron al oficialismo que coparticipe el impuesto PAIS.

Milei designó como director del Banco Nación a un exfuncionario de Menem e impulsor de la reforma del Estado

La propuesta fue rechazada de cuajo por el elenco gobernante, que avanzó con un mayor ajuste al optar por no renovar los aportes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y eliminar el Fondo Compensador del Interior, que fijaba subsidios al transporte desde Nación a los gobiernos subnacionales.

A propósito del complejo escenario que enfrentarán las provincias, los economistas Melisa Sala y Javier Okseniuk juzgaron que "verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados" como las retenciones, el impuesto PAIS y la no reversión de Ganancias. La reforma de este último tributo había sido implementada por el ex ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.

A la vez, Sala y Okseniuk sostuvieron que la falta de aprobación del Presupuesto 2024 hace que se mantengan los valores nominales que rigieron en 2023 y, por ende, "abren la posibilidad al Jefe de Gabinete a reajustar partidas con cierta independencia".

"En un contexto de elevada inflación, esto podría habilitar la decisión del Gobierno de licuar los montos transferidos, reduciendo significativamente el peso de los giros presupuestarios a las provincias sin mayores restricciones legales", indicaron respecto del efecto erosivo de la inflación al sostener los mismos montos que en 2023 con una nominalidad mucho mayor.

MFN / Gi