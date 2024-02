La peligrosa violencia que derrama Milei y la tentación de gobernar por decreto

Los directores de Perfil señalaron que Javier Milei continuará con su comportamiento disruptivo mientras siga obteniendo rédito político. Analizaron la relación de los modos del líder libertario con los del kirchnerismo e indicaron que tomaron caminos similares en cuanto a la polarización y la construcción discursiva de enemigos. “Veo difícil un acuerdo de gobernabilidad, simplemente porque Milei es Milei”, expresó Gustavo González en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Qué sacamos de esta semana? ¿Al final el problema de la Argentina es Lali Espósito?

Gustavo González: Ojalá.

Pero el problema Lali Espósito encierra un tema de fondo que estuvo presente siempre en Milei. En ese sentido retomo un poco lo que decía la semana pasada en cuanto a la coherencia del presidente de la nación.

Javier Milei siempre tuvo como característica esta violencia discursiva y gestual. Siempre dedicó calificativos muy agresivos, insultos, tanto a gente de la política como por fuera de la política.

Recordemos que insultó a casi todos los protagonistas del arco político argentino, desde Mauricio Macri hasta Alberto Fernández, pasando por Horacio Rodríguez Larreta, por los radicales, por el Papa. Insultos muy fuertes, que bueno, después en el tono de hagamos de cuenta que todo esto es normal, las cosas siguen pasando.

Le puede decir al Papa que es un comunista enviado del maligno, pero bueno, después se disculpa, o decirle a la que luego sería su ministra de Seguridad que es una asesina pone bombas en jardín de infantes.

"Lali Depósito", "traidores" y "Macri no me pide nada": las frases más picantes de Milei

Lo de Lali es una escala adicional en cuanto a que hasta ahora, hasta que él asumió como presidente, su foco de atención de esos agravios e insultos era el círculo rojo, digamos, empresarios, periodistas, políticos, economistas.

Una vez ya de presidente que empieza a recibir las críticas de distintos sectores sociales, cuando recibe del mundo del espectáculo empieza a reaccionar con la misma violencia que antes usaba para el resto.

Ahora con el agravante de que ya no es un panelista, sino que es el presidente de la nación con todo lo que simbólicamente implica y con todo lo que fácticamente implica que es el hombre con mayor poder de la Argentina.

¿Quién tiene la culpa de que gobierne Milei?

AG: Acaba de salir un tweet de Milei donde habla de Gramsci. El titulo es “El Gramsci Kultural”. Dice “La raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral y tiene como consecuencias el cinismo político y la decadencia económica. Este sistema está podrido y por donde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima”.

Es un comunicado largo, y sobre el final escribe “Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos. Bueno, nosotros venimos a terminar con eso. Sin embargo, muchos no la ven y no pueden disfrutar de esta clase aplicada”. Termina, como siempre, con un “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

¿Vos la ves Walter o qué estás viendo?

Walter Curia: Coincido con lo que decía Gustavo hace un momento.

Es inútil que intentemos cambiar o moderar el comportamiento de Milei, porque es un rasgo constitutivo del personaje que creó. Este comportamiento disruptivo, incorrecto que ya conocemos, es lo que lo ha llevado de alguna forma a la presidencia de la Nación.

Y tiene puntos de contacto y rasgos similares a los que conocimos años antes con Trump en Estados Unidos.

Creo que Milei seguirá con esta bravata mientras le sigan dando rédito político. Es curioso cómo está repitiendo comportamientos de espejo con lo que hizo Trump en Estados Unidos.

Esta controversia ahora con Lali Espósito nos lleva a la controversia que ya tiene unos años y que volvió escena de Trump con Taylor Swift.

De alguna manera Trump, como se decía en Estados Unidos, fue el personaje que introdujo el concepto de minuto a minuto en la política norteamericana y Milei también lo ha hecho en la Argentina.

Las raíces de Milei en la política son un estudio de televisión y un panelista de programas de debate público.

De modo que yo no me detendría demasiado en ese rasgo porque es el rasgo con el que vamos a convivir en los próximos años. Es el rasgo que hace al personaje de Milei.

"Rt hasta el infinito": Milei, otra vez contra los diputados que "haciéndose pasar por cambio votan con el kirchnerismo"

AG: Milei va a tener su viaje para hacer su foto con Donald Trump. Es como un espejo y sin embargo, hay diferencias. Un Trump que es mucho más conservador a cerrar la economía que lo que está planteando Milei.

GG: Sí, siempre es la comparación con Trump, porque en este punto sí hay una similitud en la forma de trato de alguien que tiene la entidad y el poder de ser presidente frente a los que no piensan igual, en eso sí coincide.

Yo diría que en el resto de las cosas no hay ninguna coincidencia, especialmente en el tema económico, en el tema político, pero bueno. Son dos líderes disruptivos, uno acotado por uno de los partidos más importantes del mundo, que es el Partido Republicano, con una experiencia política mayor, y con un modelo económico que es distinto al que piensa aplicar, la desaparición del Estado, Milei.

Milei anunció vouchers educativos para comprar útiles y financiar el pago de las cuotas de los colegios privados

Ahora déjame volver sobre el tema del odio y de la irascibilidad que desciende del poder hacia abajo. Hoy decía que Milei se había caracterizado por haber insultado a todo el mundo. Hay una excepción, salvo a Cristina Kirchner. Incluso en un reportaje de estos días, él fue muy cuidadoso en las menciones, diría que los periodistas que lo entrevistaban estaban más enojados con Cristina que él mismo.

Y hay una similitud con el tema del odio que desciende del poder hacia abajo, porque en la época del kirchnerismo duro, pasaba algo similar. Y también había periodistas oficialistas, no solamente oficialistas, sino oficialistas irascibles, que derramaban odio hacia abajo. Eso está pasando en la Argentina, no solamente a través de Milei, sino a través de sectores oficialistas que se están conformando en torno a él, y que también derraman ese grado de violencia del cual el presidente es su principal productor.

De los "funcionarios fracasados" a los hijos "de dos patas": las frases destacadas y las chicanas de Cristina Kirchner

Es imposible que el odio que derrama el poder no termine descendiendo en sectores de la población. Porque si todos los días se derrama violencia verbal, violencia gestual, desacreditación con el que no piensa igual, es muy difícil que esa sensación de ira permanente no derrame en sectores que se ven identificados con eso.

A Cristina le pasó lo mismo, y ese odio derramó, y derramó muy mal, al punto de que un día vino una persona que creía que para solucionar el problema había que aniquilar a Cristina. El odio verbal y gestual, la violencia, el insulto, va a derramar. Y eso va a ser malo para todos, empezando por el propio Milei, pero para todos los argentinos.

Llaryora le devolvió la chicana a Milei: "Que me mande al psicólogo es como que yo lo mande al nutricionista"

AG: ¿Hay un punto de contacto entre este Milei y aquel kirchnerismo?

WC: Sí, es cierto. Los dos regímenes, de alguna forma, tienen como objetivo polarizar con un adversario, con un enemigo. La base de la construcción política de Milei se parece en algún sentido a la del kirchnerismo. Recordemos que el kirchnerismo nació con una legitimidad de origen muy frágil, con el 22% de los votos que había conseguido Kirchner en 2003. Y Milei hoy, si bien tiene un espaldarazo importante con los votos que ha recibido en el balotaje, un 55%-56%, tiene una representación parlamentaria menor. Escuálida, podríamos decir.

De alguna forma, Milei reproduce esa lógica de definición y construcción del enemigo como guía para la construcción de poder. Que, por otra parte, muestra muchos límites, muchos fallos.

Qué son los fideicomisos o "cajas negras" que el Gobierno busca eliminar por decreto

Está claro que, si bien eso puede ser una estrategia de lo público, el Gobierno en las condiciones en las que está debería tener circuitos de comunicación con la oposición y con otros actores del poder en la Argentina, el poder económico, los sindicatos, los gremios, etcétera, con los cuales negociar.

Un Gobierno sin esa capacidad y sin una vía de negociación paralela a toda la estridencia y a todo el ruido del debate público va a tener muchas dificultades para gestionar, como estamos viendo.

Nosotros publicamos el fin de semana que la decisión de Milei era la de mantener esta tensión, particularmente con los gobernadores de las provincias, y su ambición es valerse de resoluciones administrativas, decretos de necesidad y urgencia, y otras herramientas que le da la Constitución para gobernar. Pero eso va a tener claramente límites y desconoce la representación popular que está implícita en el Poder Legislativo.

El Gobierno busca impulsar por otras vías algunas reformas que estaban en el Ley Ómnibus

AG: Walter anticipaba lo que puede pasar en el diario de gobernar por decreto. ¿Es lo que se viene? ¿Cómo ves esa tensión entre las instituciones? Milei ya ha demostrado cierto desprecio por las instituciones dándole la espalda al Congreso el primer día y los insultos a los diputados. ¿Qué puede pasar en ese conflicto?

GG: Yo creo que Milei tiene fundamentalmente una mirada táctica más que estratégica. Lo que puede parecer estratégico es él chocando contra una pared y si no puede pasar, ve si puede romper otra pared chocando. Y hasta ahora es una estrategia que no ha dado malos resultados.

De una u otra forma vuelvo siempre al tema de que Milei, como Cristina, como Macri, como otros líderes, presidentes argentinos, son expresiones de sectores de la sociedad al cual este líder los espeja y refleja perfectamente

En otro momento, volviendo al tema de la violencia gestual y verbal, la sociedad estaría en carne viva con esto, con que un presidente hubiera dicho la mitad de los insultos que dice Milei. Esta sociedad, hay una parte de la sociedad que está conmovida, pero otra parte importante que no.

La Academia Nacional de Periodismo expresó su preocupación por los agravios de Milei contra la prensa

En otro momento, algún presidente que presionara a los periodistas para limitar su libertad de expresión, hubiera generado no solamente comunicados de la Academia de Periodismo, de ADEPA, de FOPEA, sino movilizaciones. Los entrevistadores, los periodistas que lo entrevistarían a ese líder, de lo primero que hablarían sería de eso. Hoy no pasa, es un tema secundario, menor. Claramente las formas de Milei en privilegiar la táctica por sobre la estrategia, en negociar solo como último recurso para ver si puede romper una pared, está reflejando a un sector importante de la sociedad que elige a un líder disruptivo, en pos de intentar salir de los problemas históricos que vienen aquejando a la Argentina.

Puede ser circunstancial si hay un acuerdo legislativo con el macrismo, que yo lo veo como probable, veo más difícil un acuerdo de gobernabilidad, simplemente porque Milei es Milei. Milei no es Milei más el 50% de Macri, 50% del cordobesismo, Milei es Milei.

Pero puede haber algunas consideraciones en el mientras tanto, en pos de llegar a lo que él no negocia, que es el déficit cero, es la presión a lo que haga falta. El kirchnerismo se caracterizó con el toma y daca con las provincias, bueno, él lo hace de una forma extrema, porque no solamente no les da un peso, sino que los insulta y los denuncia por distintos tipos de delitos a los gobernadores. Estamos en un nuevo límite en la sociedad.

El toma y daca entre Milei y Macri

WC: Es en este caso, a diferencia del kirchnerismo, que era palos y zanahorias, en este caso es palo y palo.

Yo creo, pensando en lo que estaba diciendo Gustavo recién, este comportamiento y estos rasgos autoritarios que presenta Milei en su comportamiento, tal vez ya no sorprenden demasiado porque se han transformado en una herramienta de la política a nivel global.

Vuelvo al tema de Trump, es inevitable volver a referenciar este tipo de comportamientos con los que ha tenido Trump en su presidencia y los que está teniendo en lo que parece el umbral de su regreso a la presidencia de los Estados Unidos.

Entre paréntesis, el Gobierno está intentando un contacto con Trump en los próximos días cuando Milei viaje a Washington a una conferencia de este grupo de acción política conservadora que integra a Trump y otros personajes de la derecha alternativa, como se la venía conociendo ya desde hace años, como el presidente del partido Vox en España, el partido de la independencia del Reino Unido. El Gobierno todavía no lo tiene confirmado, lo mencioné hace un rato, es el fin de semana que viene en Washington.

No sabemos si van a tener un encuentro, como digo, pero esa es la misión, por lo menos de Milei.

Previamente va a tener el presidente, esto sí lo confirmó el Gobierno, todavía no lo hizo la embajada o el departamento de Estado, un encuentro con el jefe de la Diplomacia norteamericana, el secretario de Estado, Antony Blinken, que es una visita de primer nivel del Gobierno de Estados Unidos.

Kamala Harris se dice "preparada para gobernar" mientras arrecian críticas a Biden por su edad y "mala memoria"

Hay una curiosidad en Estados Unidos en relación a Argentina. Allá también tenemos un grado de polarización y de confrontación muy marcado y agudo, y reproduce un poco lo que tenemos aquí, por momentos diría que es mayor. Pero ya desde el Gobierno de Alberto Fernández, en el comienzo de la experiencia de Gobierno de Biden, hay un punto de coincidencia en la grieta de los Estados Unidos y tiene que ver con la política exterior hacia la región, hacia América Latina. Los dos consideran a la Argentina como un actor relevante en la región y los dos están interesados en que la Argentina mantenga su estabilidad institucional y que la crisis económica no derive en un nuevo colapso.

Argentina es un actor importante, no por lo que representa en sí misma, sino por la importancia de que en los Estados Unidos vuelvan a tener algún tipo de control sobre la región en relación a la creciente influencia china en América Latina.

El Gobierno subió a $70.000 la Ayuda Escolar para 7,3 millones de chicos

AG: ¿Ya está clara la tapa de mañana?

WC: Mirá, acabo de enterarme que Milei ha vuelto a hablar, incluso habló de Gramsci, un nombre que tiene algunas reverberaciones de otras épocas en Argentina, la dictadura militar solía asociar a Gramsci a la izquierda central.

Y también anunció el vocero Adornis, finalmente, la decisión de disolver una escena de fondos fiduciarios que fue una invitación que le hizo un periodista al presidente en una entrevista dos días atrás, y que el presidente tomó al pie de la letra.

AG: El posteo de Milei es imperdible, va a haber mucho para hablar.

GG: Tiene razón en ese sentido Milei, hay una lucha de hegemonías. El relato de Milei frente al relato y políticamente aceptado de los últimos años, hay algo que se está jugando en estos momentos.

