"Lali Depósito", "traidores" y "Macri no me pide nada": las frases más picantes de Milei

El presidente Javier Milei fue entrevistado en LN+ y dejó varias frases picantes tras regresar de su gira internacional donde visitó al Papa Francisco. El mandatario nacional volvió a cruzar a Lali Espósito a la que le puso un apodo, habló de los "traidores", aseguró que la motosierra "no se negocia" y adelantó que va a eliminar los fideicomisos.

Milei contra "Lali Depósito"

El presidente Javier Milei reflotó su enfrentamiento con la cantante Mariana "Lali" Espósito, al nombrarla como "Lali Depósito", en medio de una crítica a las provincias.

Entrevistado por Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, el mandatario nacional cuestionó a las provincias por quejarse sobre la falta de recursos y se preguntó: "¿Por qué Nación tiene que estar financiando permanentemente?".

"Que bajen los recitales, en Córdoba hacen el Cosquín Rock, que es privado, pero en el subsidio le dan mil millones de pesos. Por ejemplo, Lali Depósito, cobró de la del estado. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares", resaltó Milei.

Y completó: "La pregunta es si estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres de Chaco".

Los cruces habían comenzado el año pasado luego de que la cantante lamentara la victoria de Milei en las PASO de agosto. "Qué peligroso. Qué triste", afirmó la cantante en ese momento, a quien días después el Presidente dijo no conocer. En los meses siguientes los intercambios siguieron y en su último recital Lali llamó a defender la cultura argentina.

Milei: "Al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar"

El mandatario reiteró que sigue "con la idea de dolarizar". "Nosotros emitimos dinero para comprar dólares, compramos 7000 millones de dólares. Tenemos un problema de la emisión endógena que son las Leliqs. En ese contexto, tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. La base no varía, está clavada en 10 millones. En ese contexto, lo que vos tenés es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el Bopreal", expresó.

En esa línea, agregó: “Cuando miras el balance del BCRA empezaste a desinflar pasivos y activos, limpiamos la deuda de los importadores, pero hoy tenemos una base monetaria de 8 mil millones y compramos dólares por 7 mil millones. Tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Eso ya lo tenés".

"Te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados y lo que necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. La idea está, pero demanda tiempo. Si siguiéramos limpiando el balance del BCRA al ritmo que lo hacemos, el FMI estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año. Yo prefiero ver los números”, completó.

Milei a Cristina Kirchner: "Los nuevos tiempos requieren de un poco de show"

El presidente Javier Milei le respondió a la ex mandataria Cristina Kirchner que cuestionó su modelo económico y lo tildó de "showman". "Nada, está bien, o sea, quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show también", evaluó el Presidente.

"La economía no es una ciencia exacta, pero si dejás de emitir, tarde o temprano la inflación se va a terminar, por más que no le guste a la señora Cristina Fernández", resaltó Milei.

El Presidente dijo que leyó el documento que publicó la ex mandataria y expresó: "Desde mi punto de vista, ese modelo es incorrecto y es la base de la decadencia argentina. Para ella, lo que genera la inflación es la falta de dólares, y eso es de una precariedad intelectual".

"Ella piensa que cuando vos devaluás hay inflación y devaluás porque tenés un problema de financiamiento externo. Ese marco analítico está mal, ella habla de la restricción externa, que es el efecto de suponer un mundo donde solo importan las cantidades y no los precios", consideró Milei, que también señaló que la ex presidenta está rodeada por "troncos de economistas".

Las frases de Milei

Por otro lado, Milei también apuntó contra los "traidores": "La tabula rasa sigue firme: todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos, para los traidores no hay tábula rasa".

"El que traiciona una vez traiciona siempre. Los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando", agregó.

Sobre su relación con Mauricio Macri, comentó: "Yo hablo con Mauricio Macri y no me pide nada. Las charlas que tengo con él son maravillosas. Me cuenta sus experiencias".

Este miércoles se dio a conocer el número de inflación de enero del 20,6% y Milei opinó: "Si uno toma el número de la inflación parece horroroso, que efectivamente lo es, pero hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos".

"En la última semana de diciembre comenzó una desaceleración de la inflación. Si daba 30%, era un datazo y dio 25%. Enero es un mes estacionalmente complicado y replicar 25% hubiera sido un buen dato. Y dio 20%. Se redujo 5%", añadió.

En cuanto a la reunión con el Papa Francisco, señaló: "Fue maravillosa. El Papa nos invitó previamente a que lo viéramos, donde se dio el diálogo del corte de pelo. Le pedí permiso para darle un abrazo y pegamos la mejor. Lo primero que hice fue pedirle disculpas".

En cuanto a sus objetivos de Gobierno, reiteró: "La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Una vez que tengamos el equilibrio fiscal y saneado el Central vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario".

"El Estado es una organización criminal donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente. El Estado es peor que un ladrón vulgar", expresó.

Otro de los puntos que tocó en la entrevista en LN+ fue el fracaso de la ley ómnibus: "Tenía dos objetivos: ordenar el espectro político y plantear las reformas". Asimismo, dijo que espera que las elecciones legislativas de 2025 cambien la composición del Congreso: "El Congreso de 2025 va a generar la depuración y no van a llegar (la oposición). La gente detesta y desprecia a los políticos. Esta votación mostró que tienen razón".

Sobre su decisión de no mandar dinero a las provincias y envuelto en la polémica de que peligra la vuelta de clases, comentó: "¿La Argentina es un país federal? El problema de las provincias es de las provincias. Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores no giran la plata. Por qué Nación tiene que estar financiando permanentemente. Que bajen los recitales".

En otro punto, adelanto que buscará eliminar los fideicomisos: "Si los tengo a tiro de decreto, los fideicomisos los voy a eliminar".

ED