Daniel Grinbak: "Milei tiene grandes carencias emocionales para ejercer el cargo"

El productor de espectáculos, Daniel Grinbak, señaló que la cultura derrama a otras actividades de la economía muy fuertemente como el turismo y criticó los recortes del Gobierno. “Si hay una actividad incentivada que genera más ingresos que egresos veo que está contribuyendo al objetivo del déficit 0”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Grinbak es empresario, representante artístico y productor de espectáculos.

Alejandro Gomel: “Todo vuelve como un boomerang”, exclama Lali en una de sus canciones. ¿Todo esto podría ser un boomerang para Javier Milei?

Es un boomerang o quizás es una triste foto de nuestro Presidente elegido democráticamente, aunque Milei tiene grandes carencias emocionales para poder desempeñar el cargo, y en ese sentido, Lali en particular pero la cultura en general ha padecido un sistemático ataque generando una dicotomía absurda como si la cultura fuera el motivo de crisis por las cuales no se pueden afrontar los temas esenciales que hacen las economías provinciales, como el pago de los docentes, la salud, los comedores u otras cuestiones que necesita financiamiento, como el CONICET o el Fondo Nacional de las Artes.

Creo que es una fotografía en donde Lali claramente fue la elegida para una disputa que inclusive Lali respondió con mucho nivel y hoy, antes de esta entrevista, vi que el Presidente pone en cuestionamiento que la cantante hace playback, es un hombre que ya no es más un panelista o una persona pintoresca que va a hacer notas y hablar de economía a los medios, es el Presidente de la nación. Hay un componente muy fuerte que es la ignorancia muy grande de lo que significa la cultura, más allá de ser muy importante para las almas y para enriquecer a las personas en lo que es su entretenimiento y su crecimiento intelectual.

Hay un gran desconocimiento de lo que significan las industrias culturales en otras actividades, el Gobernador de Córdoba seguro que los festivales son polo de atracción para el turismo, la cultura derrama a otras actividades de la economía muy fuertemente.

Lali Espósito volvió a la carga, reprobó el discurso "injusto y violento" de Javier Milei y lo invitó a su show

Si hay una actividad incentivada que genera más ingresos que egresos veo que está contribuyendo al objetivo del déficit 0, tengo millones de ejemplos y no solo en Argentina. Uruguay, a raíz de incentivos fiscales que tiene, está teniendo mucha más actividad en producción audiovisual que lo que tiene Argentina, es una inversión, no un gasto. El recital más importante que produje en mi vida fue el de los Rolling Stones en Río de Janeiro, que en su momento tenía una baja en el turismo por la inseguridad. El turismo de Río de Janeiro en su momento dio un mensaje mediático para hacer promoción y consideró que hacer un concierto gratuito en Copacabana demostraba que Rio era una ciudad segura.

En ese contexto, las cámaras empresarias más importantes de la economía de Río generaron fondos para poder hacer una contratación de los Rolling Stones e hicimos un concierto para un millón y medio de personas, no hubo ningún incidente y repercutió de una manera muy directa en la incrementación nuevamente del turismo en Río de Janeiro. Está tan golpeada la economía que desconocer este factor tan importante en la construcción de hechos que sirven para favorecer la producción es mirar para otro lado.

Giuliani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, que no se lo puede tildar como una persona de izquierda, cuando quiso revertir la calle 42, le dio al teatro New Ámsterdam facilidades de financiación para remodelación para que Disney hiciera ahí el teatro en el que se estrenó el Rey León, y a partir de ahí se generó todo un revuelo inmobiliario que revalorizó propiedades, edificios, oficinas, viviendas y comercios. Ahora, lo que hizo Giuliani fue una inversión, no un gasto, hay millones de ejemplos en el mundo para mostrar lo que derrama la cultura.

Hay una miopía en esta dicotomía que busca enfrentar la cultura versus otras actividades que son fundamentales para los derechos humanos, como la alimentación, la salud y la educación. Milei está creando una falsa dicotomía y en la discusión particular con Lali busca una interlocutora que precisamente es una artista que tiene una carrera extraordinaria con dos facetas, actriz y cantante, que es reconocida internacionalmente, hasta se equivocó en el ejemplo, porque realmente en el presupuesto y en la economía de Lali lo que le pudo haber significado esas actuaciones para algunos gobiernos provinciales, es irrelevante.

Sr Presidente @JMilei

Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Tengo 32 años y trabajo hace 22 .

Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un… — Lali (@lalioficial) February 15, 2024

AG: ¿Puede ser que en el fondo lo que hay es un tema profundamente ideológico en esto que suele decir Javier Milei sobre que nada es gratis? ¿En el fondo puede estar la mirada de que ningún espectáculo debería ser gratis?

Creo que tiene esa mirada equivocada, inclusive como él ha tratado el devenir de la secretaría de cultura a lo que era ministerio. Creo que peca de gran ignorancia, vi el revuelo que se generó con todo esto de Lali y la cultura y creo que se trata de tapar mediáticamente con su ejército de trolls temas más importantes que no están teniendo solución en la inmediatez que se buscaba.

Parafraseando un poco lo que fue la campaña contra la casta, me parece que ir contra los fondos fiduciarios que representan el 2% del PBI podría ser potestad a través del mal funcionamiento y le daría una caja inmediata que no iría por fuera del presupuesto y para mi entra dentro de un componente. Hay algo que para mí es saliente, fíjense cuánto Milei habla de casta y cuánto habla de corrupción, no lo escucho hablar mucho de la corrupción y el grave problema que generó la casta es la corrupción.

Él va a lo estructural, implora al Estado como sí y va a una economía de mercado que no existe en ninguna parte del mundo, pero más allá de discutir la dimensión del Estado, lo que está omitiendo son los nichos de corrupción que se generaron, no lo vi hablar de corrupción en la campaña y no lo escucho ahora. Me parece que ahí hay nichos que el electorado, tanto los que lo votaron como los que no lo votamos estamos reclamando que obviamente la corrupción en Argentina es un factor generador de pobreza e inflación y que desvirtúa la función del Estado en muchas áreas.

Daniel Grinbank, sobre los ataques de Milei contra Lali Espósito: "Su gobierno es el que mas plata le va a dar"

AG: Más allá de esto que está claro y compartimos, ¿hay cuestiones para revisar entre los contratos que se hacen entre intendencias y artistas?

Sin lugar a duda creo que la cultura general en su funcionamiento, desde antes de este Gobierno, tenía muchas cosas para revisar. Por ejemplo, en las sociedades de gestión, que en la Argentina tienen los gravámenes más altos del mundo, por lo menos en recitales, con un Sadaic que es el más alto del mundo con cosas que no se cobran en ninguna parte, como el uso de pantallas en recitales, la música cuando la gente ingresa o la intención de coreografías, merecen una profunda revisión. Así como el INCAA, que merece una profunda revisión de su funcionamiento, lo que no quiere decir que debe cerrarse. El monopolio de la sociedad de gestión merece una revisión, no solo por lo que le cuenta al público, sino por lo que beneficia a los representados.

Tomando en cuenta que nuestra industria es una industria dinámica y estamos debatiendo cuestiones que para mi representan mucho más al pasado que a lo que se viene, no vi en ningún debate hablar de la incidencia que va a tener la cultura en la inteligencia artificial, tema de discusión en todo el mundo desarrollado en términos culturales y que es algo que amerita discutirse y debe ser política de estado porque hay que regular.

Estamos en una discusión de alguien con una gran dosis de ignorancia en sus argumentos, el Presidente se está exponiendo a cuestiones que no hacen ni a la investidura presidencial ni al conocimiento y factores de cambios necesarios e imprescindible que necesita la sociedad para revertir esto que él heredó y que evidentemente la búsqueda de soluciones que él, en su reduccionismo, pone en la dolarización necesita cambios estructurales, y que al no lograrlo busca una desviación en lo que es la espuma y no la esencia. Discutir con Lali Esposito tiene un impacto mediático muy importante pero posterga discusiones de fondo que son fundamentales y son las que debería dar un Presidente y un Gobierno.

Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!#Lali pic.twitter.com/cnNAVIJvJo — Actrices Argentinas (@actrices_arg) February 15, 2024

Fernando Meaños: Más allá de algunas cosas que son innegables, como que el Cosquin Rock fomenta el turismo en la provincia de Córdoba, es muy interesante lo que decís respecto a que hay algunas cosas y contrataciones que deben ser revisadas. En suma lo que estás diciendo es que el mismo artista que vos queres contratar para armar un show no va a cobrar lo mismo que si lo contrata un municipio en campaña, y ahí hay un hecho de corrupción porque se le cobra más al Estado que lo se le cobra a un empresario privado…

Entiendo que está mal, no trabajo mucho con el Estado pero puedo dar un ejemplo de una excepción que tuve el fin de semana pasado. El Gobierno de Neuquén hace un festival que se llama Confluencia, que contrata artistas y que tiene como sponsors a las petroleras, MercadoLibre y cervezas que le dan ingresos extraordinarios. Yo fui en noviembre con Fito Páez sin aceptar sponsor y en forma privada produciéndonos nosotros nos dio una rentabilidad 5 veces superior a lo que cobramos como caché.

Hay un desconocimiento de cuánto vale un artista, es un medio intangible en cuanto a cuál es el precio de un artista, cuando están en alza pueden cobrar algo y cuando están baja pueden cobrar otra cosa. En la producción de un artista con sonido, luces, pantallas, escenarios, grupo electrógenos y todo lo que tienen es indispensable ver que abarca y que no el precio bruto. Me parece que eso es obligación de las respectivas secretarías de cultura que tienen las provincias, nadie está obligado a contratar a nadie. Me parece que es el propio Estado quien tiene que controlar y regular esto.

Dillom habló contra Caputo en Cosquín Rock y fue demandado por "incitación a la violencia y amenaza agravada"

AG: No es cuestión de erradicar el estado del control, sino controlar y hacerlo bien con gente que tenga la experticia en cuanto a la ignorancia que muestra el Gobierno en este sentido...

Aparte el Estado no está obligado a contratar a los artistas, a mi me parece que un artista está en su libre libertad de ponerse el caché, porque es intangible el valor de un artista, entonces es potestad del Estado ver qué artista está dentro de su presupuesto. También, en este momento de carencia, lo entiendo como algo lógico que si no hay para bajar el transporte, pagarle a los maestros, darle a los comedores de los barrios populares y sustentar a los hospitales, más allá de darle la satisfacción de un artista a la gente, tal vez hay que postergar esa cuestión

En una época, siendo productor de Mercedes Sosa, tuve contacto con Silvio Rodríguez y yo le decía que entendía que él era un gran compositor pero que se producía mal, que sus composiciones rendían mucho más afuera, a lo que él me respondió que su gobierno, el cubano, tenía otras propiedades. Yo le explique que si se produjeran mejor los discos, le entraría más plata a su Gobierno, entonces entramos en una cuestión que es parte de la línea de subjetividades, no hay una verdad absoluta en esto. Lo que sí puede haber en un Estado tan grande son las acciones de corrupción, pero la cultural no es puntualmente un generador de esas cuestiones, de hecho la obra pública en la Argentina está caracterizada por nichos de corrupción tremendos, pero de ahí a que desaparezca la obra pública es otra cosa.

