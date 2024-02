Día 68: El presidente showman

“El presidente Javier Milei volvió a los medios, el lugar en el que más cómodo se siente, y tuvo varios cruces políticos. Mientras se discute la fusión con el PRO, aunque Milei dijo no querer saber nada con un ‘cogobierno’, hubo críticas a Lali Espósito y un largo documento de Cristina Kirchner atacando su orientación económica”, expresó Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Recién llegado de su visita al Vaticano y mientras se discute la fusión con el PRO, el Presidente se desayunaba con un documento de 33 páginas de Cristina Kirchner. La ex presidenta polemizó con la idea del Presidente referida a que el principal problema de la Argentina es el déficit fiscal. Para Cristina, el centro de los problemas de nuestro país es el endeudamiento y no el déficit. Milei no tardó en contestarle en una entrevista que tuvo en la Nación +.

“El documento muestra que es intelectualmente honesta, el problema es que adhiere a una cosa que es una porquería. Una de las cosas que dice es un delirio, ‘el endeudamiento coactivo’, eso es ignorar la restricción del presupuesto”, dijo el Presidente.

El Gobierno definió, luego de la derrota de la Ley Ómnibus, seguir con el ajuste fiscal. Estas fueron las definiciones en el mismo programa de La Nación +: “La motosierra y la licuadora no se negocian”, herramientas que el Presidente definió como “los pilares del ajuste”. Ese es el plan de Javier Milei, aspirar los pesos, achatar los ingresos y llegar al déficit cero, pero lo que no figura en esa planilla de excel es la reacción social. ¿Hasta dónde puede aguantar la sociedad esta situación?

Hay una lucha, una batalla cultural, que Milei, en parte, está ganando. Hasta hace poco, hablar de ajuste era “mala palabra”, los políticos evitaban mencionarlo, lo disfrazaban de alguna manera, y ahora hay un presidente que se vanagloria de ajustar, de estar empobreciendo a la clase media. Una de las preguntas que se resolverán en los próximos meses es si la sociedad está doblegada y resignada a que esto tiene que ser así y no hay otra salida, o si hay una reacción, como ocurrió en el 2001, con los cacerolazos de la clase media, que se unían a los piquetes de los sectores de trabajadores desocupados.

Paralelamente a toda esta discusión, avanzan las negociaciones para la fusión entre el PRO y la Libertad Avanza. Hace dos aperturas, hablábamos de la fábula del gato y el león y nos preguntábamos, ¿realmente a quién le conviene esta alianza? Vamos a escuchar a dos referentes del PRO referirse a esto. Primero la presidenta de este partido y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, probablemente la dirigente del espacio más interesada en que esta fusión se produzca.

Patricia Bullrich fue la primera que se refirió al tema, diciendo que “es lo que se viene”. Ahora afirmó que “el cambio hay que empujarlo”, y que “hay una decisión de llevar esto adelante porque tenemos la representación del pueblo que nos acompañó masivamente cuando les dijimos que voten a Milei en la segunda vuelta”.

Diego Santilli, por su parte, fue más cauto con el tema, diciendo que hay que pensarlo bien. Puso paños fríos y planteó que “no lo llamaría fusión”. “No creo que tenga que haber una fusión, fusión significa que uno absorbe al otro. A nosotros nos une la idea de cambio y valores en los que creemos hace muchos años, entonces puede ser una convergencia”, afirmó el dirigente.

Santilli, sobre la posible fusión entre LLA y el PRO: "Antes de tomar una decisión hay que debatirlo puertas adentro"

Mientras todo estaba sucediendo y luego de que se conociera la inflación del 20,6%, un resultado que, aunque alto, fue celebrado por la caída respecto al mes anterior. Se espera que los próximos meses la inflación sea de un dígito, el problema es qué viene después, porque si se baja la inflación por la vía de que los salarios no suben y cae el consumo, se detiene la rueda y eso trae problemas. Hoy la rueda está casi detenida.

El Presidente se enfrascó en una discusión bastante descontextualizada con la cantante Lali Esposito sobre el financiamiento de los shows gratuitos en provincias y municipios, con unos niveles de agresión que realmente llamaron la atención. La cantante se había manifestado en reiteradas ocasiones en contra del Gobierno de Javier Milei.

El Presidente en la entrevista de La Nación+ que estámos citando, dio a entender que en realidad Lali tiene esa posición crítica con su Gobierno porque “vívia del Estado” a través de los shows de entrada libre para el público, en el que las provincias y los municipios contratan cantantes. Lo que más quedó tal vez de esa parte de la entrevista fue el mote de “Lali depósito”, algo que obviamente rebotó en todas las redes sociales.

Esto generó una ola de solidaridad de varios artistas y personas mediáticas hacia Lali. El Presidente recogió el guante y planteó algo un poco insólito. Como si fuera un nene retado por su padre, se defendió diciendo que “ella empezó”.

Lali Espósito volvió a la carga, reprobó el discurso "injusto y violento" de Javier Milei y lo invitó a su show | Perfil

Lali contestó en las redes con un descargo en su cuenta de X:

“Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en Parque Patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22”, comienza la carta.

Y continúa: “Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria ,profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe que emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa , algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. Por eso enfatizo: ¿sabe que orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabaje incansable y honradamente para que así sea”.

Javier Milei justificó la violencia contra Lali Espósito: "Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa" | Exitoina

“Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de fútbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme. Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. . Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa”.

“No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre”.

“Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos , como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país”.

“La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción”.

“Respetó, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonizacion de un industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento.

“Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo que el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo. Mariana Lali Esposito”.

“P/D Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.

Martín Tetaz defendió los fideicomisos y dijo que Milei "construye un discurso fascista"

Algo que también tuvo mucha repercusión en las redes y que tal vez nos muestra que el Presidente no salió tan bien parado de todo este intercambio es el video que subió el militante y youtuber Pedro Rosemblat, pareja de Lali Esposito, que con un poco de humor le contestó al Presidente.

"Antes que nada quiero decir que a Milei lo entiendo, yo también estoy obsesionado con Lali, y hago las mismas boludeces que vos, miro todo lo que hace, estoy atento a todo lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella", comenzó el el comunicador.

“Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden mucho el avispero, y eso, la verdad, se nota”, ironizó.

“Queda claro que tu objetivo no es amedrentar a Lali, sino asustar a todos los demás, y si bien hay muchos referentes de la cultura y de la música que se han pronunciado, también hay muchos los que permanecen callados, aunque son voces que agitan el fronteo, la mafia, el aguante”, criticó el comunicador.

El humor, muchas veces, suele ser un buen remedio contra la estupidez humana.

FM DC