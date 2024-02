Martín Tetaz defendió los fideicomisos y dijo que Milei "construye un discurso fascista"

Luego que el presidente Javier Milei señalara este jueves 15 de febrero que entre sus planes está el de eliminar por decreto los fideicomisos, el que salió esta noche al cruce de esa iniciativa del líder libertario fue el diputado radical Martín Tetaz, que sostuvo que "un fideicomiso es una forma, entre comillas si lo hacés bien, más eficiente de gestionar una política pública".

Milei había mencionado ese tema en una entrevista conjunta que le hicieron los periodistas Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, ocasión en la que tocó varios temas de gestión y hasta de 'color' como el público enfrentamiento que mantiene en redes sociales con la cantante Lali Espósito, a la que en esa entrevista ironizó llamando 'Lali Depósito', en alusión a la cantidad de veces que la contratan organismos estatales o provinciales para sus shows.

Lo cierto es que, cuando se refirió a los fideicomisos, Milei no dejó dudas sobre su postura, y señaló "si los tengo a tiro de decreto, los voy a eliminar", una frase sobre la que le preguntaron a Tetaz esta noche en Una vuelta Más, el ciclo conduce Diego Sehinkman, en Todo Noticias.

Fue entonces cuando Tetaz los consideró "la forma más eficiente de gestionar una política pública", y esa afirmación le valió duras críticas de quienes apoyan al libertario en redes, que ya lo venían cuestionado con dureza por la caída de la votación en particular de la ley ómnibus, como a los gobernadores, considerándolos "traidores" que votaron en contra y llevaron al proyecto volviendo a comisión y a fojas cero.

"Pero no pareciera que esos fideicomisos fueran más eficientes", replicó Sehinkman, a lo que Tetaz insistió en su defensa del tema, señalando '¿con qué métricas los medís?' y pidiendo que 'nombren un fideicomiso". Los periodistas destacaron que esos instrumentos obligan a más cargos estatales, que deben obviamente encargarse de gestionar fondos que antes se manejaban en las estructuras de empresas u organismos públicos, pero Tetaz elogió que esas estructuras formadas por los fideicomisos sirven para hacer "una gestión más ágil" de los recursos.

"Milei va construyendo capital político por un lado", agregó Tetaz, "pero si no consigue resultados rápidamente, y acá el resultado es que baje la inflación, en paralelo construye un discurso de corte fascista, que es todos los que están en contra nuestro son enemigos, quieren que a la gente le vaya mal, que al país le vaya mal, o son traidores a la Patria", Agregó que "esta presunción de superioridad moral la tuvo mucho tiempo el peronismo y es una de las cosas que uno esperaba cambiar".

Y esas respuestas tuvieron rápido eco en las redes sociales, especialmente X, la ex Twitter, donde los partidarios de Milei volvieron a fustigarlo, tildándolo de "radical K":

Estoy escuchando a Tetaz defender la existencia de los fideicomisos. No se imaginan lo defraudado que me siento por un tipo al que defendí. Que estúpido me siemto . Que bueno es darse cuenta... — Edmond Derre Gresso (@DerreEdmond) February 16, 2024

#SoloUnaVueltaMas Tetaz defendiendo los fideicomisos!!!..."Chocolate" por la noticia... — Ja Bond (@domuchoCristina) February 16, 2024

@diegosehinkman entiendo que Ud. puede invitar a quien quiera a su programa, pero no a un impresentable y charlatán como Martín Tetaz, es un radical K, que le arruinaron la elección presidencial a Bullrich y ahora este traidor está en los que no dejan gobernar. — Daniel (@DanielPampa64) February 16, 2024

Tetaz no te interesa el cambio sos igual que los K, — Fernando Magno (@fernandomagno70) February 16, 2024

Me sigue diciendo que NO SE DISCUTIÓ lo que ellos que habían votado en general no quisieron aprobar en particular !!!



Esto es increíble🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️



Y sigue y sigue …



ARTÍCULO 4 INCISO H FIDEICOMISOS LO VOTASTE NEGATIVO, TETAZ!!! https://t.co/pOVF6KPhrZ pic.twitter.com/xBnt4r74n4 — Carmen #LIBERTAD 🇦🇷🇮🇹🇪🇸🇨🇭🇪🇺💙💛💙 (@CCC_Arg) February 16, 2024

Tetaz, no hay recibos de coimas, no seas gil. No sabés cómo lamento tu subordinación a Lousteau. En serio te lo digo. Una pena. — Edmond Derre Gresso (@DerreEdmond) February 16, 2024

Ya más BAJO no podes caer Tetaz — Hey Mando (@Agustin1149) February 16, 2024

- Me da lástima el tipo que se quemó todo.

- ¿El robacables?

- No, Martín Tetaz. — Chespiroto 🇦🇷⭐️ 🇮🇱⭐️🇺🇦⭐️ (@chespiroto) February 16, 2024

Tetaz quiere debatir cada reforma 3 años, en realidad no quiere reformar nada. — Juan Ignacio Bastianelli (@BastianelliJuan) February 16, 2024

