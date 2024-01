Elecciones en Estados Unidos: la influencia de Taylor Swift podría ser decisiva en el futuro de la Casa Blanca

Taylor Swift podría influir de manera decisiva en la forma en la votación de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Es que según una nueva encuesta reciente, una quinta parte de los votantes de ese país dijo que es "probable" que respalde a un candidato que ella apoye.

La influencia de la estrella del pop en la cultura popular puede ser determinante en la carrera hacia la Casa Blanca, especialmente ahora que los nuevos votantes de la Generación Z se unen al electorado en 2024.

Taylor Swift.

En una encuesta realizada por Redfield & Wilton Strategies para Newsweek, el 18 por ciento de los votantes dijo que es "más probable" o "significativamente más probable" votar por un candidato respaldado por Taylor Swift, de 34 años.

Su influencia fue más visible entre los votantes menores de 35 años, y este dato no es menor. En estas elecciones habrá 8 millones de nuevos votantes en el electorado estadounidense y un total de 41 millones de votantes de la Generación Z, muchos de los cuales están influenciados por las celebridades y las redes sociales.

El presidente Joe Biden está apuntando a personas influyentes en las redes sociales para impulsar su candidatura a la reelección en Estados Unidos. Su expectativa es conseguir el apoyo de Taylor Swift.

Swift respaldó a Biden en 2020 y su campaña espera aprovechar su influencia en esta oportunidad para atraer votantes jóvenes y dinero para la campaña, según informó el New York Times.

El presidente Joe Biden irá por la reelección y busca el apoyo de Taylor Swift para su campaña.

La campaña de Biden intentará así señalar a Donald Trump como una amenaza al derecho al aborto y a las libertades personales. Luego de dos victorias del expresidente en el proceso de las primarias republicanas, la campaña de Biden ahora se centra en él como su competencia en las elecciones de 2024.

Con el objetivo de llegar a los votantes que tal vez no consumen las noticias tradicionales, la Casa Blanca está intentando llegar a estos votantes a través de las redes sociales, con videos de personas influyentes.

Taylor Swift abraza a su novio, Travis Kelce.

Es así que cuando Biden estuvo en California en diciembre de 2023 en una gira de recaudación de fondos, su equipo se reunió con un grupo de personas influyentes para intentar atraerlos a su campaña.

Este mes, en Carolina del Norte, Biden visitó a un hombre cuyos préstamos estudiantiles fueron cancelados a través de un programa federal. El hijo del hombre publicó un vídeo de la visita presidencial en TikTok, que obtuvo millones de visitas.

La cantante e ícono del pop a nivel mundial, Taylor Swift.

La influencia de Taylor Swift y su oposición a Trump

En septiembre de 2023, Taylor Swift hizo una publicación que animaba a sus 272 millones de seguidores a registrarse para votar, lo que generó más de 35 mil registros.

La cantante de Shake It Off, que a menudo se reserva sus opiniones políticas, criticó anteriormente al republicano Donald Trump en algunas oportunidades y prometió "expulsarlo" de la Casa Blanca cuando acusó al entonces presidente de "avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo" durante toda su presidencia en 2020.

En sus redes sociales, condenó a Trump por sus comentarios sobre la violencia que estalló después de la muerte de George Floyd en Minneapolis, relacionada con la policía.

Taylor Swift y su pareja, Travis Kelce.

“Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? 'Cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos'??? Lo expulsaremos en noviembre. @realdonaldtrump", escribió Swift en el posteo.

En los últimos meses, Trump arremetió contra la estrella del pop al opinar sobre el romance de ella con el jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Si bien felicitó a la pareja, rápidamente predijo que tal vez no durarán. “Les deseo lo mejor a ambos. Espero que disfruten de su vida, tal vez juntos, tal vez no, probablemente no", dijo Trump en una respuesta durante una entrevista con el Daily Caller.