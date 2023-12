Taylor Swift en Argentina: el recuerdo de la primera visita de la estrella pop con “The Eras Tour”

Taylor Swift se convirtió en la protagonista del show más esperado de Argentina con su “The Eras Tour”. Además de ser la artista del año, la cantante estadounidense logró conquistar al público argentino y deslumbró con 3 recitales increíbles en el Estadio Más Monumental de River Plate con la producción de DF Entertainment.

Tras casi 2 décadas de puros éxitos, Taylor Swift anunció su llegada al país en junio y se instaló en boca de toda la Argentina como un furor. La artista se presentó el 9,11 y 12 de noviembre en el Monumental brindando tres alucinantes shows.

Foto: @irishsuarez

DF Entertainment llevó a cabo un gran 2023 produciendo los shows de los artistas internacionales más importantes del mundo en el país. Además de la primera llegada de Taylor Swift a Argentina, la productora estuvo detrás de los conciertos de los Red Hot Chili Peppers, Roger Waters y The Weeknd, quienes conquistaron dos estadios River Plate.

Además, múltiples artistas internacionales arribaron al país bajo la producción de DF: Måneskin, Aitana, Alicia Keys, Imagine Dragons, Lola Indigo, The Lumineers, Big Time Rush, Flume, Pabllo Vittar, Ludovico Einaudi, 5 Seconds of Summer, Ruel, Danny Ocean, Morat, y David Bisbal.

En un año repleto de recitales, las figuras argentinas también se destacaron en la agenda de conciertos de DF. Uno de los shows más importantes fue el de Duki en River Plate, Khea en el Teatro Gran Rex, el show 360 de Usted Señalemelo en el estadio Luna Park, los shows de LOUTA en Niceto y en la Sala Sinpiso de GEBA, y el de Diego Torres en el Teatro Gran Rex junto con 2 Movistar Arena.

Este 2023, DF también estuvo a cargo de la producción de Lollapalooza que contó con la presencia de Drake, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Lil Nas X y Rosalía. El 2024 ya se prepara con la llegada de nuevos artistas en una nueva edición del festival. Blink-182, Feid, Sza, Sam Smith, YSY A y Miranda! son algunos de los músicos confirmados.

Los mejores momentos del show de Taylor Swift en Argentina

La intérprete de “Shake It Off” no solo logró 3 sold outs, sino que, una vez agotadas las entradas todavía había casi 3 millones de personas en lista de espera. Esta cantidad de fanáticos se resume a más de 40 Monumentales.

El paso de Taylor Swift por el país desató un fenómeno cultural que pocas veces se vio. Las “swifties” se destacaron como un fandom comprometido y apasionado con sus acampes, intercambiando brazaletes de amistad, elaborando looks de las eras de Taylor y realizando originales fan actions.

Foto: @irishsuarez

La artista se mostró conmovida por el recibimiento y la pasión característica del público local, y expresó: “No hay ni una sola persona en este estadio que no se esté esforzando tanto como sea humanamente posible: están bailando, armando rondas…Por momentos siento que ustedes suenan más fuerte que los parlantes. Son así de poderosos”.

Sabrina Carpenter abriendo el show de Taylor Swift. Foto: @irishsuarez

Junto a la artista, las tres noches estuvieron acompañadas por Sabrina Carpenter, la cantautora estadounidense que presentó sus sets de canciones de amor y desamor, así como un muy comentado cover de “Dancing Queen” de ABBA, y el argentino LOUTA que energizó el Monumental con un set plagado de sus hits de un pop pegadizo y súper bailable en compañía de un grupo de bailarines.

LOUTA abriendo el show de Taylor Swift. Foto: @irishsuarez

THE ERAS TOUR: la experiencia Taylor Swift en Argentina

Con la organización de DF Entertainment, Taylor Swift llegó a Argentina por primera vez en su mega show que representa casi 20 años de carrera de la cantante. Dividido en 10 actos que representan cada una de las eras de Taylor Swift, la noche fue un viaje en el tiempo que duró alrededor de 3 horas y media.

La experiencia que brinda Taylor Swift comienza con “Lover”, álbum de 2019 que incluye “Miss Americana & The Heartbreak Prince”, “Cruel Summer” y “The Man”. Mientras que el segundo acto corresponde a Fearless, su segundo disco que posee éxitos como “You Belong With Me” y “Love Story”.

El tercer acto está formado por Evermore, álbum que salió en 2020 en medio de la pandemia. El cuarto álbum al que se rinde tributo es a Reputation que incluye el hit “Look What You Made Me Do”. Luego viene la era de Speak Now, el tercer disco que salió en 2010, celebrado con la balada “Enchanted” y “Long Live”.

Foto: @irishsuarez

El sexto acto corresponde a Red, el disco de 2012 que junta grandes éxitos que la llevaron a la fama internacional como “22”, “We Are Never Ever Getting Back Together”, “All To Well” y “I Knew You Were Trouble”. Esta era es seguida por Folklore de 2020, y el octavo segmento está dedicado a 1989 representado por “Style”, “Blank Space”, “Shake It Off”, “Wildest Dreams” y “Bad Blood”.

El cierre del show está representado por el factor sorpresa donde la artista toca canciones únicas que nunca repite de un show a otro. La primera noche tocó “The Very First Night” y “Labyrinth”, la segunda un mashup de “Is It Over” y “Out of the woods”, con “End Game” y la última noche “Better Than Revenge” y “Slut!”.

Foto: @irishsuarez

El acto final trae el viaje a los sonidos de Midnights, su disco del año pasado que la encuentra en una faceta pop con guiños vintage y letras de una nueva madurez: “Lavender Haze”, “Anti-Hero” y “Midnight Rain”. Para finalizar el set la elegida fue “Karma”, y los fans de todo el mundo viralizaron el momento en que Taylor Swift cambia la letra de la canción para hablar de su novio actual, Travis Kelce, estrella del fútbol americano que juega en los Kansas City Chiefs: “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me” (“Karma es el chico de los Chiefs viniendo directo a casa conmigo”). El paso de Taylor por Argentina selló la oficialización de su nueva relación, se los pudo ver en una romántica cita por Buenos Aires, a Travis cantando junto a los fans el famoso “Olé, olé, olé” y hasta la escena del primer beso en público de ambos al finalizar el show, cuando ella corre a saludarlo al VIP.

Foto: @irishsuarez

Después de tres shows completísimos de casi tres horas y media con una interpretación impecable de más de cuarenta canciones, la artista selló el primer capítulo con sus fans locales en una conexión súper especial que tiene a todo el mundo ya especulando con su regreso. Su paso por Argentina marcó el inicio de la globalización de la sensacional gira Eras, un fenómeno cultural y económico que está haciendo historia y que la llevará a 25 ciudades de Sudamérica, Asia, Australia y Europa en los próximos 10 meses.

UN 2023 HISTÓRICO JUNTO A DF ENTERTAINMENT: LA PRODUCTORA LÍDER CIERRA UN AÑO COLMADO DE SHOWS INOLVIDABLES, RÉCORDS E HITOS EN LA HISTORIA DEL ENTRETENIMIENTO EN VIVO EN ARGENTINA

En época de balances, a DF Entertainment le toca cerrar uno de sus años más memorables. Trajo artistas internacionales de primer nivel, destacándose la revolución que ocasionó la primera visita de Taylor Swift a Argentina, la octava edición de Lollapalooza Argentina con récord de asistencia con artistas como Billie Eilish, Drake y Rosalía; y los shows de íconos como Red Hot Chili Peppers, Roger Waters y The Weeknd, con dos estadios River sold-out cada uno. Su apoyo inquebrantable al talento local dejó marcas indelebles como el regreso de Tan Biónica –la banda argentina que más tickets vendió en el año–; la gira de Usted Señalemelo por Latinoamérica y Estados Unidos; el show de Duki en River–el más grande de su trayectoria, y el anuncio y sold-out de los dos shows en River de María Becerra, la primera mujer argentina en tener su show individual en el venue. DF Entertainment también se afianzó en el management de artistas, con Usted Señalemelo –que recibió su primera nominación a los Grammy Latinos–, LOUTA, Ca7riel y Paco Amoroso, Zecca, que ganó tres Grammy Latinos junto a Bizarrap, Shakira y Quevedo, y León Cordero.

Junto a DF Entertainment, la productora líder de entretenimiento en vivo del país, unida desde 2018 a Live Nation, los melómanos de Argentina vivieron un 2023 junto a más de 200 artistas que pasará a la historia por hitos inolvidables como la revolución sin par que implicó la primera visita de la estrella pop Taylor Swift, la octava edición de Lollapalooza Argentina con récord de asistencia y el regreso de Tan Biónica en una gira de estadios con la que se convirtió en la banda argentina que más tickets vendió en el año. Además, la productora profundiza su compromiso de apoyar lo mejor del talento local y se afianza en el management de artistas.

Sobre comienzos de 2023, el predio incomparable del Hipódromo de San Isidro se convirtió en la meca musical de la región para vivir la octava edición de #LollaAR, el megafestival que se supera año a año y rompió el récord de asistencia con 330.000 fans disfrutando de una grilla de más de 100 artistas encabezada por Billie Eilish, Drake y Lil Nas X, que vinieron por primera vez a Argentina, así como por Rosalía, Tame Impala y Twenty One Pilots.

Poco tiempo después, DF Entertainment comunicaría lo que fue el boom musical del año: la primera visita de la estrella pop Taylor Swift. El país entero se conmocionó antes, durante y después del paso del “The Eras Tour” por el estadio Mås Monumental, del que la productora tiene uso exclusivo para espectáculos musicales. Alrededor de esos tres shows en River se vivió un fenómeno sin precedentes. Todas las fechas se vendieron en cuestión de minutos, con más de 3 millones de personas en la fila virtual, y los swifties fueron protagonistas de una pasión que no tiene comparación alguna, acampando, instalando la tendencia de las pulseras alusivas a sus canciones, trabajando en elaborados looks inspirados por las eras de la cantante, convirtiendo a Swift en uno de los grandes temas en la agenda 2023, como fenómeno cultural más allá incluso de lo musical.

DF Entertainment también estuvo detrás de los inolvidables shows de artistas legendarios como Red Hot Chili Peppers, The Weeknd y Roger Waters, produciendo dos noches inolvidables en el Mas Monumental con cada uno de ellos. A las fechas donde el público argentino pudo vivir shows de sus artistas internacionales favoritos, con una puesta escénica y una organización siempre a la orden del día, se sumaron Måneskin, Aitana, Alicia Keys, Imagine Dragons, Lola Indigo, The Lumineers, Big Time Rush, Flume, Pabllo Vittar, Ludovico Einaudi, 5 Seconds of Summer, Ruel, Danny Ocean, Morat, y David Bisbal.

Uno de los propósitos más importantes de DF Entertainment siempre ha sido el apoyo y la celebración del enorme talento que hay en Argentina. En 2023, fueron la productora responsable por uno de los regresos más esperados de todos los tiempos, el de Tan Biónica en su épica gira de despedida. Con Shows en Vélez, Estadio Único, River y múltiples venues del interior, la banda que marcó la música argentina de las últimas dos décadas fue la que más tickets vendió, superando las 270.000 localidades. Además fueron los responsables por shows tan trascendentes como el de Duki en River, Khea en el Teatro Gran Rex, el show 360 de Usted Señalemelo en el estadio Luna Park, los shows de LOUTA en Niceto y en la Sala Sinpiso de GEBA, y el de Diego Torres en el Teatro Gran Rex.

Además, DF apostó con fuerza por consolidarse en lo que refiere al management de artistas. Estuvieron detrás del exitosísimo año de Usted Señalemelo, cuyo disco TRIPOLAR les valió su primera nominación a los Grammy Latinos y los llevó en una gira por Latinoamérica y –por primera vez– por los Estados Unidos. La productora además se encarga del management de LOUTA –que participó de los festivales más importantes de la región y fue telonero de Taylor Swift–, Ca7riel y Paco Amoroso, Zecca –el joven productor que se alzó con 3 Grammy Latinos por su labor junto a Bizarrap– y León Cordero.

Mientras se acerca a toda velocidad el 2024, DF ya tiene anuncios que siguen en este camino del férreo compromiso de apostar por shows de alto impacto que marquen a los miles de fans que pasan por ellos así como añadiendo grandes capítulos a la historia de los eventos en vivo en Argentina. Anunciaron el show de María Becerra en River, con el cual se convertirá en la primera mujer del país en tener su show individual en el estadio más importante de la región, y ante el éxito total de ventas –se vendió todo en menos de 2hs–, agregaron una segunda fecha en el mismo venue, profundizando este hito. Además, entre el 15 y el 17 marzo se vivirá un Lollapalooza sobrado de talento con figuras internacionales como Blink-182, Feid, Sza y Sam Smith así como grandes artistas argentinos entre los que podemos destacar a YSY A y Miranda!.