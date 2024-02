Día 65: ¿Milei quiere tratar a los gobernadores como monos?

Después de una intensa gira por Israel e Italia, el presidente Javier Milei retornó a una Argentina aún más convulsionada de lo que la dejó la semana pasada gracias a los coletazos que dejó la caída de la ley ómnibus y el inicio formal de la guerra con los gobernadores. Por eso, para musicalizar la apertura de hoy y darle la bienvenida formal al mandatario, escuchamos Welcome to the Jungle, de los Guns n’ Roses.

Vamos a escuchar a un biólogo hablando de la conducta humana para sumar herramientas con el difícil objetivo de entender que quiere Milei. Titulamos “¿Milei quiere tratar a los gobernadores como monos?”, en relación al texto de un científico muy importante de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, que ha trabajado con lo que se llama “el refuerzo intermitente” con los animales más parecidos a los humanos, los monos.

El refuerzo intermitente consiste en premiar a la víctima de manera aleatoria.El científico explica cómo actúan los niveles de dopamina en los monos cuando cambian los patrones de refuerzo.

Los monos fueron entrenados para aprender que cuando una luz se enciende, si ellos presionaban una palanca, reciben una recompensa. Finalmente, la dopamina no subía cuando obtenían la recompensa, sino con anticipación, porque sabían que vendría la recompensa. Entonces, los científicos cambiaron las reglas. Los monos hicieron el mismo trabajo, pero solo obtuvieron de recompensa la mitad de la recompensa de forma imprevisible. Esto elevó la dopamina a los niveles más altos que se pueden encontrar en el cerebro, casi como en el caso de la cocaína. Esto es lo que sucede en el cerebro cuando se introduce un “tal vez”.

Es una táctica de control increíblemente poderosa. Las personas trabajan como locas por un “tal vez”, y un “tal vez” es mucho más potente, como elemento condicionador, que una certeza.

Los refuerzos intermitentes también fueron encontrados en parejas humanas, y se relacionan a la denominada “teoría de juegos”. La premiación aleatoria genera una dependencia total y logra que todos estemos esperando el buen momento, la recompensa entre tanto ajuste.

Podría pensarse en Milei utilizando el refuerzo intermitente con Macri, la oposición dialoguista y los gobernadores. Por momentos con todos tiene buen trato y está dispuesto a negociar. Luego, de la nada los empieza a acusar con los peores epítetos por redes sociales y rompe la relación, para luego reiniciar el ciclo.

¿Será esta la estrategia de Javier Milei? Es decir, ¿estamos ante un hábil manipulador o en realidad sólo intentamos darle sentido a conductas espasmódicas y caóticas de un presidente que no encuentra el rumbo?

En minutos, el Presidente Milei aterrizará en el Aeropuerto de Ezeiza. Hace exactamente una semana estaba en Israel y ayer estuvo en el Vaticano junto al Papa Francisco. La Argentina con la que Milei se fue y la encontrará en breves minutos es completamente distinta.

Francisco: “El acto de amor es aquel que ama al enemigo” | Modo Fontevecchia

Una derrota presentada como un triunfo

Si nos remontamos una semana atrás, Milei llegó a Israel el martes 6 de febrero. Hacía 5 días se había aprobado la Ley Ómnibus en general y, ese mismo martes a la tarde, se esperaba un significativo avance en la aprobación de los artículos.

Mientras Milei visitaba el Muro de los Lamentos, eran las 16:45 en Argentina, hacía algunas horas se habían aprobado las facultades extraordinarias, pero breves momentos más tarde, todo el proyecto volvía a Comisiones. En minutos, lo que parecía ser un importante triunfo para el nuevo gobierno, terminó siendo una derrota total.

Estas imágenes asociadas se transformaron en un meme completamente viral en las redes sociales. Lamentablemente para Javier Milei y el Gobierno, el chiste se contaba solo: mientras el Presidente estaba en el Muro de los Lamentos, caía la Ley Ómnibus.

El meme de Javier Milei, el Muro de los Lamentos y la caída de la Ley Ómnibus.

Parece mentira, pero todo esto pasó hace exactamente una semana. La vida política en la Argentina de Javier Milei es frenética.

Recordando sintéticamente las razones de por qué cayó la Ley Ómnibus: podemos decir brevemente que las discusiones que hubo entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en relación al reparto de la coparticipación, no llegó a buen puerto y los mandatarios provinciales no aceptaron la idea oficialista de votar a favor de la Ley Ómnibus y seguir negociando después.

Pero Milei respondió con contundencia. Vamos a ver parte de lo que fue la justificación y el relato que construyó el Gobierno luego de la derrota en el Congreso. El Presidente, desde Israel, confirmó la retirada de la Ley y apuntó contra diputados y gobernadores, diciendo que son "un conjunto de delincuentes” que “defienden su privilegios” y “quieren una Argentina peor".

Es interesante cómo el Presidente se refirió a que los diputados “descuartizaron” la Ley Ómnibus, con ese lenguaje característico de él, tan cargado de palabras que evocan actos de violencia.

A estas declaraciones justificatorias del Gobierno se sumaron las del titular de la bancada oficialista en el Congreso, Oscar Zago, quien hizo una crítica a los gobernadores de Juntos por el Cambio y el peronismo federal. “Córdoba, Santa Fé y Salta se están equivocando”, dijo el diputado. “El gobierno está colaborando muchísimo, y hoy nos votan en contra, parece que nos están cargando”, criticó el jefe de bloque de La Libertad Avanza. Zago creía que la ley, aunque volviera a comisiones, continuaba aprobada en general, lo que luego finalmente se mostró equivocado, y un error en el que también había caído el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en la misma línea, denunció que "las provincias hicieron una mala evaluación de su poder de negociación". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al igual que Javier Milei, planteó la idea de que la Ley cómo estaba saliendo, no servía para los objetivos que fue creada. “Era una ley tan débil que no te iba a convenir”, expresó la titular de la cartera de Seguridad.

Varias veces hablamos en este programa de aquellas ocasiones en que los políticos pintan derrotas como triunfos, como con aquella triste y célebre frase en el contexto de la Guerra de Malvinas, “estamos ganando”, de Leopoldo Galtieri.

Entre varias versiones de cómo iba a continuar el tratamiento de esta Ley, se llegó a barajar la idea de hacer un plebiscito. El diputado Carlos D´ Alessandro, diputado nacional de la Libertad Avanza, dejó en claro que el Gobierno no iba a enviar por este año ninguna ley más al Congreso.

A partir de ese momento, Mauricio Macri y Patricia Bullrich empezaron a hacer su juego. En todos los portales y medios de comunicación políticos empezó a circular la idea de una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza, en la que dirigentes del macrismo ingresarían a cargos claves en el Gobierno. Los acercamientos son complejos, porque se quiere desplazar a Oscar Zago y a Martín Menem, a quienes se los culpa por la derrota en el Congreso. Derrota que, por otro lado, Milei no admite, asegurando que fue todo una estrategía para “desenmascarar a la casta”.

Santilli, sobre la posible fusión entre LLA y el PRO: "Hay que debatirlo puertas adentro" | Perfil

Mientras el PRO mantiene esa dura negociación con el Gobierno de Javier Milei, las peleas en el frente interno no se hacen esperar. Patricia Bullrich y Macri están en una confrontación por el control del partido y las condiciones de la eventual fusión con LLA. Bullrich se encuentra más decidida, mientras que Macri quiere resguardar alguna identidad y asegurar los puestos claves.

Además, el ex presidente busca recuperar el control del PRO. Fuentes en las altas esferas del macrismo ven con escepticismo esta decisión. “Si nos fusionamos y a Milei le va bien (logra estabilizar la inflación), se queda con todo. Si le va mal, será repudiado por la sociedad y nosotros vamos a quedar pegados”.

Ritondo también está con resistencias a esta idea. Según los trascendidos, para él sería el cargo del presidente de la Cámara Baja. Sin embargo, Ritondo dijo que no. En el fondo, la cuestión es entender para dónde va el Gobierno y su principal líder. ¿Las tendencias de la caída de la imagen presidencial arrastrará al resto del Gobierno? ¿Tiene sentido entrar a un gobierno que puede que se esté deteriorando? Son algunas de las preguntas que se debe haber hecho Ritondo en estos momentos antes de dar su negativa.

Nosotros podemos hacernos otras. ¿Esta posible fusión entre La Libertad Avanza y el PRO es un giro al centro del Gobierno? ¿Milei aún puede hacer un ensayo autoritario de espaldas al Congreso? ¿Dirigentes del PRO serían capaces de acompañar al Gobierno en un giro autoritario?

Hace 4 días, Patricia Bullrich confirmó esta tentativa de fusión entre el PRO y la Libertad Avanza: "Lo que se viene es una coalición entre el PRO y LLA", dijo durante una entrevista en La Nación +.

¿Cristina elogiando a Milei?

Otro de los análisis del Gobierno que se hizo viral fue el de Cristina Kichner, que además dio declaraciones muy poco intuitivas para sus seguidores, planteó que Milei es el político con más coraje de la actualidad, “el que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política”, según afirmó Roberto Navarro en El Destape. Además, el periodista sostuvo que “Cristina no es tan pesimista en cómo le va a ir a Milei”, porque cree que “la inflación va a ir bajando de a poco, va a haber una segunda devaluación en marzo-abril, pero va a ser chica y no va a pasar a percios”. Además, según Navarro, Cristina cree que Milei realizará la economía en junio, tras acumular los dólares del campo.

De todo lo que contó Navarro en el video entero, se desprende que Milei es una especie de “Néstor Kirchner metodológico” con respecto a los gobernadores, a quienes quiere disciplinar con “el palo y la billetera”. Hay que recordar que, en ocasiones como el año 2005, este método le funcionó a Néstor, pero en otras, como en el 2009, los gobernadores se plegaron y protestaron con el campo y salió muy mal. ¿Qué significa el gesto por parte de la ex presidenta? ¿Está alertando al peronismo o buscando base de Milei para que la escuchen?. Cuesta creer que Cristina Kirchner regale elogios tán fácilmente a un rival como lo es Javier Milei.

¿Y el Papa?

Tres días después de este breve aliento, Milei tuvo el encuentro con el Papa, algo que a todas luces le salió muy bien. En el video, se ve como Francisco le pregunta al Presidente, de manera simpática: “¿te cortaste el pelo?”.

En la despedida a Milei de Roma hubo jóvenes y muestras de fanatismo por jóvenes argentinos que se hicieron presentes allí, lo que no deja de llamar la atención. De la misma manera, hubo quienes recibieron a Milei en su llegada a la Argentina, y en el vuelo le propinaron elogios como “el pueblo te aclama”, “te re bancamos”, o “peluca corazón”.

Osvaldo Llancafilo: “Neuquén puede cerrar la llave del caño donde pasa el gas” | Modo Fontevecchia

Como dijimos, en su vuelta, el Presidente se enfrentará a una Argentina difícil y desafiante. A un grupo de gobernadores que tienen recursos estratégicos, que fueron extorsionados para votar una ley y luego ofendidos por el Presidente.

Milei aún está a tiempo de reordenar sus relaciones políticas y avanzar en un gobierno de acuerdos. ¿Tiene el liderazgo, está en condiciones de hacerlo? Según Eduardo Fidanza, columnista de Diario Perfil, analista político y sociólogo, no lo tiene. Esto se debe a que Milei tiene rasgos mesiánicos, se ve como una especie de iluminado, de enviado de Dios. Esto obviamente genera la idea de que no hay que desviar el plan divino original, algo que si se modifica refleja algún tipo de traición a una causa divina, encomendada por deidades religiosas.

Alejandro Katz, ensayista, a quien también entrevistamos en este programa, se refirió a los problemas que causa el pensamiento dogmático de Milei, un pensamiento inflexible e intransigente.

Si Milei nos estuviese condicionando a través del refuerzo intermitente, es hora de enviar algún refuerzo. Desde el principio de su mandatos, fueron todos refuerzos negativos y promesas de estar mejor. Sin embargo, hay quienes lo esperan. Honestamente no creemos que haya razones para ser optimistas, pero como decía Churchill, el optimismo finalmente termina siendo útil.

Javier Milei es una persona profundamente sola, que no está obsesionado por el dinero y la fama. Se podría decir que es una persona que no tiene nada para perder y volver al llano. En Milei además es llamativo su apariencia y el hecho de que siempre se vista igual.

Eduardo Fidanza: “Milei no es Macri, Cavallo ni Sturzenegger: representa lo irracional” | Modo Fontevecchia

Pierre Bourdieu explica que la ropa que llevamos puesta envía mensajes poderosos a quienes nos rodean, mucho antes de que pronunciemos una palabra. Esta capacidad del vestuario para comunicar se relaciona estrechamente con el estudio de la semiótica, ciencia que examina cómo los signos y símbolos generan significados.

Hay quienes conocieron a Milei y tuvieron trato de cerca y contaron que tenía cierto aspecto llamativamente desalineado, lo que es, en general, un signo de personalidad antisocial o con poco registro del otro.

Esta etapa será decisiva en el Gobierno luego de su primera derrota y tal vez podamos ver quién es realmente Javier Milei. Si un hábil manipulador, un táctico brillante o simplemente una persona totalmente sola y enojada.

FM