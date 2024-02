Eduardo Fidanza: “Milei no es Macri, Cavallo ni Sturzenegger: representa lo irracional”

El profesor y analista, Eduardo Fidanza, considera que en el liderazgo de Milei hay una falla. "Los líderes que han tenido éxito fueron aquellos que plantearon una posición fuerte y un conflicto con otros sectores de la sociedad política civil”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Fidanza es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un diploma de especialización en Sociología del Desarrollo en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, en Madrid, España. Es socio y cofundador de Poliarquía Consultores y miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo, socio fundador y miembro de la Sociedad Argentina de Investigación de Mercado y Opinión Pública (SAIMO) y de la sede Buenos Aires de WAPOR (Asociación Mundial para la Investigación de Opinión Pública). A su vez, fue Profesor titular de la UBA en la que creó una cátedra especial sobre el pensamiento de Max Webber que impactó durante más de dos décadas.

Leí con mucha atención tu última columna para la Editorial Perfil con la idea de una grave falla de liderazgo. Entiendo que estabas de vacaciones y volviste a la Argentina y te encontraste con esto. ¿Qué reflexión te produjo tomarte un tiempo de descanso, volver y ver cómo habían evolucionado estos 60 días de Javier Milei al frente de la presidencia?

Estuve en Europa, regresé y tuve el gusto de retomar la columna justo cuando Milei cumplió dos meses. Estoy tratando, como hacemos todos los que pensamos y escribimos, de buscar alguna perspectiva más objetiva proveniente de nuestro saber profesional, por eso tomo el tema del liderazgo. Un amigo muy inteligente, un historiador, me decía que los liderazgos sensatos han dado poco rédito en la Argentina y si uno se pone a ver la historia de estos 40 años más parecen haber prevalecido y tenido éxito los líderes que plantearon una posición fuerte y un conflicto con otros sectores de la sociedad política civil. Pensé en tres liderazgos: el liderazgo agónico del último Perón, que volvió a Argentina, usó la metáfora del León y se dio un abrazo con Ricardo Balbín; luego lo que llamo el liderazgo moral de Alfonsín en el año 83’, que tuvo su cima con Cafiero; y después un tercer liderazgo que yo llamo liderazgo cínico de Carlos Menem, que con gran habilidad política fue capaz de generar un consenso. Podemos pensar estas dos formas de liderazgo, una más consensual y la más radicalizada, ahí es en donde veo la falla de liderazgo de Milei.

¿Crees que Macri puede resolverle esa falla o en el caso de que se produzca alguna fusión entre el PRO y LLA, se puede llevar puesto al PRO también?

El final de mi columna contiene una nota escéptica, no tanto en respecto de una confluencia con el PRO, sino que es una observación sobre la personalidad de Javier Milei. En tanto Milei se viva a sí mismo como un iluminado que tiene una misión que cumplir en la historia, no hay posibilidades de articular una confluencia política duradera. Milei es un anarcocapitalista, vi esta mañana que Milei le llevó al Papa un libro de Huerta de Soto, al cual mencionó en su discurso inaugural. Entonces cuando uno cuando ve el pensamiento Murray Rothbard o Huerta de Soto, dicen que los padres fundadores del liberalismo ya habían cometido un error, porque el error era que todas sus hipótesis admitían al Estado como un hecho empírico y lo que hay que hacer era terminar con el Estado. Entonces, Macri representa una interpretación del liberalismo más clásica y una interpretación neoliberal de la economía, pero que supone al Estado como un hecho empírico. Lo de Milei no es Cavallo, no es Macri, no es Sturzenegger: representa lo irracional.

¿Todo esto es para algo? ¿Hay una teleología de una persona así que nos llama tanto la atención que parece inviable para administrar el Estado? ¿Para qué?

El Jefe de Estado que detesta el Estado y las herramientas de su propio trabajo. Hablando de teleología vuelvo a Huerta de Soto, que plantea que viene una nueva época en la historia: una novedad de la modernidad donde la sociedades se van a dar cuenta que el principal impedimento para la justicia de la felicidad es el Estado y lo van a dejar de lado por sistemas de cooperación espontáneas que no tengan que ver con la lógica del Estado.

Si nosotros vemos esto dos meses, creo que hay una tensión entre el programa más ambicioso y después estar dispuesto a negociar, pero creo que lo que estamos viendo es que la negociación de Milei es más una parodia que una voluntad real, por eso sostengo que sus delegados no tienen un mandato, casi temen la furia de ese jefe que no tiene ningún problema en regresar al lugar en donde se siente más confortable, que es una forma fundamentalista y este fundamentalismo es agresivo, porque si yo represento la verdad y vos la contradecís, no lo admito porque la verdad es absoluta y la poseo yo. Ese tipo de cuestiones hablan de una personalidad muy particular.

Hay un artículo en Clarín muy interesante de un especialista que se llama Ian Buruma, que habla de la colonización de la religión en la política moderna. No olvidemos las invocaciones de Milei a la religión, no olvidemos el Milei que lloró ante el muro de los lamentos. El Milei que se entrevistó con el Papa lo dejaría a parte porque es algo muy reciente, pero vamos a la cuestión de la religiosidad en el discurso político enfrentada a la modernidad de la administración y de un liderazgo que si es carismático lo es en el contexto de una organización institucional, por eso yo soy escéptico respecto de la idea de Macri, más allá de que además hay dificultades objetivas de armado y cosas de la rosca, pero me parece que en el fondo Macri representa otra cosa con las cuales yo no he estado de acuerdo pero tiene una lógica que es distinta.

