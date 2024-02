Osvaldo Llancafilo: “Neuquén puede cerrar la llave del caño donde pasa el gas”

Osvaldo Llancafilo opina que el manejo del Gobierno con la Ley Ómnibus fue “poco serio” a pesar de que algunos funcionarios, como Guillermo Francos y Martín Menem, tuvieron una gran voluntad de diálogo. “La impericia del oficialismo impidió que la ley saliera”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Osvaldo Llancafilo es diputado nacional por Neuquén elegido para el periodo 2023-2025 y miembros del bloque de Innovación Federal. Había sido ministro de Educación en su provincia y también ministro del Interior. También se desempeñó como subsecretario de Gobiernos Locales de la Comisión de Fomento de Zonas Rurales, y subsecretarios de Asuntos Públicos de la provincia de Neuquén.

Tras la caída de la Ley Ómnibus, usted dijo que el Gobierno Nacional advirtió de la imposibilidad de generar acuerdos y se dio por la impericia, la falta de diálogo y la soberbia. Poco después, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se despegó de su posición, diciendo que él no ordenó votar en contra. ¿Es así?

En principio, lo que debe quedar claro es que los diputados y diputadas tenemos una representación de origen, la cual proviene de cada una de nuestras provincias y de cada uno de los pueblos en esas provincias. En función de esto, trazamos una agenda de trabajo y hemos mantenido reuniones, por supuesto, con el gobernador. No solo yo, sino que ha sido público que los cinco diputados nacionales que representan a la provincia de Neuquén también han participado en estas reuniones, también con senadores.

En estas reuniones se estableció un objetivo claro: dentro de las facultades que el presidente estaba solicitando, defender los derechos e intereses de la provincia de Neuquén. En función de esto, actuamos no solo durante la sesión en particular, sino también durante la sesión en general. No olvidemos que el oficialismo logró 144 votos. En mi caso, apoyé en general el proyecto de ley Ómnibus y posteriormente, el día martes, es cuando comenzamos a hacer valer los derechos de la provincia de Neuquén.

Entre otras medidas, nos enfocamos, por ejemplo, en la eliminación de la zona fría, un beneficio en la tarifa de gas contemplado en la ley 25,565. Originalmente, el Ejecutivo nacional planteaba eliminar o derogar este beneficio.

¿Considera que el gobernador de Neuquén hubiera votado lo mismo que usted si le hubiera tocado sentarse en su silla?¿Independientemente que no le haya ordenado hacerlo, coincidía su opinión con lo que usted estaba haciendo?

Sí, no tengo ninguna duda.

Con Rolando, el gobernador, nos conocemos hace muchos años. Hemos compartido gestión y sin dudas toda la tarea que hemos venido realizando están en línea con lo que han venido trabajando todos los gobernadores que están contenidos en Innovación Federal. No nos olvidemos que nuestro espacio surge a partir de una reunión entre el gobernador de Río Negro, Salta, Misiones y Neuquén.

Por supuesto que el gobernador no está calificando cuál es el trabajo legislativo de los diputados. No es que el gobernador indica, “bueno voten este artículo, voten este inciso, voten determinada ley”. Está claro que hubo un trabajo previo que realizamos de manera conjunta y, por otro lado, también me parece poco serio cómo se maneja el presidente del bloque de La Libertad Avanza. Si el presidente del bloque de libertad avanza va a estar consultando o dando declaraciones en base a lo que dice un dirigente político de determinada zona del país creo que no estamos en buen camino.

Aquí hubo una impericia por parte del oficialismo y son los primeros que se tienen que hacer cargo de lo que sucedió el día martes. Es una forma que tienen, llevan adelante la gestión buscando todos los días un enemigo diferente para ir construyendo un relato, una nueva posverdad. Hemos demostrado claramente tener la intención de colaborar con el Gobierno para que pueda llevar adelante su programa, que fue elegido por la mayoría de los argentinos, y en función de eso me parece que es hora de ponerse a trabajar seriamente en la relación entre el Ejecutivo Nacional, que es un poder del Estado, el Legislativo y el Judicial.

Yo decía hace poquito: “la libertad no avanza porque chocó el Ómnibus contra el Congreso y el DNU contra la justicia”. Creo que es difícil pensar que tanto el Poder Judicial como el Legislativo hayan conspirado contra el Poder Ejecutivo Nacional para dinamitar su gestión. Por el contrario, creo que en muchas cosas estamos colaborando y ayudando para que la situación del país comience a mejorar.

¿Cómo se imagina el futuro funcionamiento del Congreso y de la Cámara de Diputados en particular?

Creo que es muy importante que no nos olvidemos el camino andado, que ha sido desprolijo. En el plenario de Comisiones todos los bloques dejamos clara cuál era nuestra posición. Lo que por ahí se denomina “consenso legislativo”, que al Ejecutivo le molesta o le parece algo de la casta, es normal en cualquier país del mundo. Cuando llega un proyecto de ley al poder legislativo, es lógico que a partir de allí comience a desarrollarse una tarea que tiene que ver, en principio, con ver cuáles son los objetivos del oficialismo.

En este caso hablamos de una emergencia. Nadie puede negar que en la Argentina hay una emergencia económica y financiera, que en este momento está afectando a los sectores de clase media y media baja, y hay coincidencias en que esto no es el resultado de la actual gestión. Ya hace muchos años en la Argentina tenemos malas administraciones que han desembocado en números negativos de la macroeconomía, hay un desequilibrio fiscal, hay una balanza comercial desequilibrada, una pobreza que llega al 50%, una inflación galopante, etc. Está claro que no responsabilizamos al gobierno de Javier Milei por la situación que hoy está viviendo la Argentina, pero hablando para adelante tenemos que tratar de encaminar una relación más franca, con funcionarios que no sean desautorizados por el Presidente.

Es muy importante encontrar interlocutores válidos para poder construir esa relación con el Congreso. Creo que Guillermo Francos es una persona respetable, ha buscando permanentemente el diálogo, también tengo que destacar el trabajo de Martín Menem en la Cámara de Diputados, que permanentemente ha estado buscando el diálogo y que los funcionarios nacionales puedan responder a los diputados.

Deteniéndome concretamente en la Ley Ómnibus, los artículos 1, 2 y 3, fueron acompañados de manera mayoritaria. Cuando llegamos al artículo 4 inciso h, que se ha hecho el más famoso en esta discusión, allí hay un elemento clave para nosotros, que tiene que ver con los fondos que alimentan las leyes, como la 25.565 de zonas frías. Si nosotros eliminábamos el artículo 292, que finalmente se eliminó del proyecto original, que derogaba esas leyes, concretamente, el artículo 4 inciso h es el que genera los fondos, y si vos le das esa facultad extraordinaria al ejecutivo puede hacer un uso discrecional de los fondos que alimenta esa ley. Con lo cual, siempre estuvo hablado, desde el inicio, por parte de las provincias patagónicas, que había que rever el el artículo 4 inciso h, y, en función de eso proponer la eliminación a la hora del tratamiento en particular.

No hay que olvidarse que, de las 58 firmas que logró el Ejecutivo Nacional y el oficialismo en el trabajo del plenario de comisiones hubo 35 firmas en disidencia, dentro de las que estaban las de Innovación Federal, que planteaba justamente estos cambios.

Creo que de acá en adelante es oportuno desmenuzar la Ley Ómnibus y ver cuáles son los puntos neurálgicos que el Ejecutivo Nacional necesita, porque nosotros estamos de acuerdo en los objetivos que tiene el Gobierno de equilibrar la balanza comercial, el déficit, lograr mejores resultados en la macroeconomía para estabilizar y salir de este proceso de inflación.

Pero también tienen que tener en cuenta que más de 650 artículos tratados en tiempo récord en el Congreso Nacional me parece que iba por buen camino pero la impericia del oficialismo impidió que la ley saliera.

Alejandro Gomel: ¿Cómo afecta el recorte de partidas que plantea el Gobierno a la provincia de Neuquén?

Me parece una muy buena pregunta, porque da lugar a una reflexión. Durante la campaña se habló de que sería bueno que las provincias argentinas podamos producir lo que consumimos. Bueno, Neuquén produce mucho más de lo que consume, le aporta a la Nación entre el 65% y 70% del gas que produce el país, el 50% del petróleo y el 25% de la energía eléctrica. Con lo cual, hay elementos allí que hacen presumir que en la balanza comercial, en el ingreso de divisas al país, es muy importante la exportación de recursos como los hidrocarburos. Nosotros estábamos de acuerdo con el capítulo de hidrocarburos, era de gran avance lo que planteaba la Ley Ómnibus.

Pero cuando tocás infraestructura, educación, etc, tenemos un problema, porque eso afecta entre el 10 y el 12% del salario docente. La pregunta es, ¿quién va a pagar eso?

El conflicto entre Nación y las provincias

En la hipótesis de que haya un conflicto de poderes entre los ejecutivos provinciales y el Ejecutivo Nacional. ¿Es correcto presumir que las provincias tienen la posibilidad de cortar el suministro de energía hacia la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país como elemento de presión frente a una intransigencia del Ejecutivo Nacional?

En Neuquén existió en algún momento la famosa frase de Felipe Sapag, que dijo “no hay caño”, y eso tenía que ver, justamente, con que había una relación muy compleja entre Nación y la Provincia y se proponía eso. Neuquén puede cerrar la llave del caño donde pasa el gas. ¿Qué pasa si la cerramos y nos sentamos a hablar desde otro lugar? A veces pasa esto, cuando se produce una situación en la que parece que se buscan enemigos de manera permanente, es difícil.

Yo igualmente veo a un gobernador como Rolando Figueroa con ánimo de diálogo. Él ha hecho frente a estos fondos que han sido recortados por parte de Nación. Neuquén viene pagando salarios con recursos propios y haciendo frente a obras que quedaron detenidas porque Nación no envió los fondos. Lo mejor es sentarse en una mesa a dialogar, porque sino van a empezar a tomarse medidas que también las provincias que producimos recursos tendremos que evaluar algunas otras medidas.

¿Río Negro está en la misma situación?

Ahí tenés un ejemplo claro, se ve que conocés la Patagonia, Jorge. El Río Limay tiene tres represas: Piedra del Águila, el Chocón y Pichi Picún. El río lo compartimos ambas provincias. Las concesiones hidroeléctricas finalizaron, es importante que el Gobierno Nacional convoque para realizar esas nuevas concesiones. Si hay una lógica de pensar en redistribuir los ingresos de la Argentina o producir un equilibrio fiscal, también hay que pensar cómo hacer para que las provincias no terminen ahogadas. Esa revisión necesita que los poderes ejecutivos de las 24 jurisdicciones se sienten rápidamente a dialogar con el Presidente para elaborar un nuevo pacto fiscal, ese es un elemento claro para lo que se viene en la Argentina.

