El presidente Javier Milei publicó este viernes un extenso posteo en la red social X, donde estuvo muy activo en los últimos días, criticando a quienes votaron en contra del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que luego de días de discusión, volvió a comisión en la Cámara de Diputados. Crítico, arremetió contra "los mismos parásitos de siempre" y justificó la publicación de la lista de legisladores que no apoyaron la ley oficialista.

Bajo el título "Cambio de reglas", el jefe de estado comenzó diciendo que hay tres problemas centrales que deben ser resueltos por su administración: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos. "Nosotros vinimos a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los últimos 100 años. Y vinimos a hacerlo de cara a los argentinos. Con la verdad en una mano y la libertad en la otra", continuó.

Posteriormente, habló de no seguir "con el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre" y remarcó que no está dispuesto a "hacer pactos espurios en contra de los intereses de los Argentinos". "Y no vamos a ser cómplices del juego de los mismos parásitos de siempre que viven a costa de los Argentinos", aclaró.

En los últimos días, durante su gira por Israel, el presidente estuvo muy activo en redes sociales dando me gusta a distintos posteos críticos y compartiendo mensajes de sus seguidores que, en algunos casos, incluso pedían renuncias de funcionarios.

CAMBIO DE REGLAS



El gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos.



Nosotros vinimos a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los… — Javier Milei (@JMilei) February 9, 2024

"El gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso de la Nación para devolverle la libertad a los Argentinos. En ese proyecto de ley está reflejado nuestro proyecto de país. Un país libre, donde los ciudadanos puedan vivir su vida sin depender de un burócrata que pide una coima para liberar una importación. El gobierno no necesita la ley. Los argentinos la necesitan. Y la vamos a conseguir, más tarde o más temprano", aseguró.

El martes en Diputados, luego del cuarto intermedio solicitado para el viernes para continuar el debate por la popularmente conocida como "ley ómnibus", finalmente el Gobierno decidió dejar de discutir los puntos del proyecto y devolverlo a comisión. Eso significó que la aprobación en la votación general, de 144 votos afirmativos, quedó anulada. Luego, Milei sostuvo que el proyecto no se trataría en todo el 2024.

"Lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta. Lo venimos diciendo desde que nos metimos en política. Sabíamos que iba a pasar", siguió el Presidente. También agregó que el oficialismo tiene diseñado un plan económico "para exterminar la inflación sin necesidad del Congreso ni de ninguno de todos aquellos que pretenden seguir viviendo como reyes a costa de los contribuyentes".

La polémica por las listas de diputados "traidores" y la batalla con los gobernadores

Una de los temas más candentes que dejó el retroceso de la ley ómnibus fue la publicación de distintas cuentas de los nombres, apellidos y fotos de los diputados que votaron en contra de artículos e incisos, algo que el jefe de estado compartió.

En su posteo de este viernes, Milei justificó esta práctica y sostuvo: "Durante toda la campaña dijimos que nosotros íbamos a enviar nuestros proyectos al Congreso y los políticos iban a tener que decidir de qué lado de la Historia querían estar. Si querían ser parte del cambio o querían seguir manteniendo sus privilegios. También dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos.

Para el mandatario, los culpables de su derrota política no fueron sólo los legisladores, sino también gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Sanz (Salta), de acuerdo a lo que dejó entrever en sus publicaciones. En esa línea, manifestó: "No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y “persuaden” políticos para defender sus intereses".

En desarrollo...