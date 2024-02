Gustavo González: “Todos estamos esperando a ver qué cara pone el Papa con Milei”

Gustavo González, el Presidente y CEO de Perfil, observó que Javier Milei no miente cuando acusa a diputados y políticos de delincuentes. “Es coherente con lo que siempre dijo, con la forma y la violencia con que lo dijo y con la forma en la que insulta a todos lo que piensan distinto a él”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo González es periodista, Presidente y CEO de Perfil.

Alejandro Gomel: ¿Lo sucedido con la ley ómnibus es realmente una gran derrota para Milei?

Lo pondría en duda. Entiendo que hay una parte de la biblioteca periodística de analistas que afirman que esto es una gran derrota y otra parte del oficialismo político y mediático que afirma que es un gran triunfo del Presidente “haber expuesto a la casta” de esta manera.

Dudo si es una cosa o la otra, reconozco que para la política tradicional que el Gobierno haya puesto tantas fichas en la aprobación de esta mega ley de 664 artículos, los cuales fueron menguando semana a semana, tratando de que le aprobaran algo más de 300 artículos para después no poder lograr la aprobación en particular ni asomar a una debate de artículo por artículo, puede sonar como una derrota, un papelón o una ineficiencia de gestores nuevos del Estado, pero dudo si para un político de la antipolítica como Milei esto no significa una medalla ante ese electorado que lo conoce tan bien y que lo votó con el 56% de los votos, por demostrar que hay una parte de lo que llama la casta política que se preocupa más por defender su beneficios que por instar a los beneficios de la sociedad.

Por momentos me inclino más a la posición de que no fue una derrota. Los votantes de Milei conocen bien que la característica y lo que siempre dijo él es que estamos ante un núcleo de mafiosos, ensobrados, delincuentes y corruptos, se lo dijo a legisladores y gobernadores que fueron elegidos por el voto de la sociedad. En el relato de él en su cabeza, Milei cree genuinamente que son todos delincuentes, aunque son votados por mayorías circunstanciales como las que lo apoyaron a él. Tengo dudas si estamos ante una derrota o ante un triunfo, a la medida de un presidente excéntrico y anormal en cuanto a lo disruptivo y lo distinto que es Javier Milei.

Puede seguir convenciendo de que todo aquel que lo critica no es gente de bien: periodistas ensobrados, legisladores corruptos, gobernadores mafiosos o empresarios que viven de la teta del estado, etc. Convenció a un 56% de la sociedad de eso, si logra convencer que todo lo demás es el mal, como el kirchnerismo intentaba hacer también con su relato, trata de brindar que cualquier crítica que venga de ese sector, aunque sean pruebas concretas o lo que los periodistas tomaríamos como pruebas inapelables, puede ser falso. Es un estilo muy parecido al de Trump y Bolsonaro. Puede ser provocativo e irritativo, pero entiendo la lógica de Milei. No creo que lo haga estratégicamente, lo hace por un convencimiento y por una percepción intimista de que esa realidad existe.

AG: La pregunta es hasta qué punto ese relato mileista choca con la realidad económica. La misma gente que lo define como el único que los defiende de la casta es la misma que va al supermercado y no le alcanza la plata. ¿Qué puede pasar en los próximos meses determinantes?

Esa es la gran incógnita. Puede haber relatos que sean verosímiles, como los de Néstor y Cristina Kirchner, que tenían cosas verosímiles y verdaderas.

El relato de Milei también tiene cosas verosímiles y verdades, pero también tiene otros productos de la imaginación, de la fantasía y del instinto asesino que tiene un político con ganas de hacer un cambio profundo. El tema va a ser la realidad y cómo ese 26% que se sumó cuando no habia otra opcion entre votar a Milei y al candidato del peronismo, puede empezar a vislumbrar que por ahí lo que veían como un mal menor no termina de dar los resultados que estaban esperando en el menor tiempo posible.

Como nos imaginamos, lamentablemente, que los meses que vienen van a ser económicamente muy duros, es probable que una parte de ese 26% adicional pueda sentirse defraudado respecto a que los tiempos no fueron los que imaginaron.

Insisto, Milei fue absolutamente coherente con lo que vino diciendo durante toda la campaña, puede haber temas tácticos y menores en donde no está haciendo exactamente lo que decía en el corto plazo, pero su carrera de largo plazo es lo que él siempre dijo: el Estado tiene que desaparecer de la faz de la tierra, todos los políticos son absolutamente corruptos. Cuando él habla de casta y se lo cuestiona porque el ajuste no lo paga la casta, no creo que sea así. Cuando el habla de casta incluía a toda la gente que no es de bien, aquella que según él trabaja en el Estado sin buscar algún trabajo más honorable, los jubilados que se jubilaron sin haber hecho los aportes necesarios, los empresarios que hicieron o hacen algún negocio con el Gobierno o los legisladores que responden a sus provincias. Lo entiendo en una excepción amplia y lo defiendo en ese sentido, es coherente con lo que siempre dijo, con la forma y la violencia con que lo dijo y con la forma en la que insulta a todos lo que piensan distinto a él. Esto fue lo que se votó y hay que respetar. Quienes lo votaron deberían darle toda la credibilidad y el tiempo porque votaron lo que exactamente él les dijo.

Claudio Mardones: Mañana Milei cumple 60 días de su presidencia, que lo agarran en Italia, en donde se va a encontrar primero una escenografía de alto despliegue de poder Vaticano, que va ser la canonización de Mama Antula el domingo y después la audición privada con Jorge Mario Bergoglio. El encuentro entre el Presidente y el Papa argentino luego de haberle pedido disculpas por las agresiones de la campaña. ¿Qué expectativas tiene de ese encuentro?

Todos estamos esperando a ver qué cara pone el Papa con Milei, si va a ser la cara adusta que se fotografió con Macri o la cara más distendida que se fotografío con Alberto, además de la cantidad de minutos que le va a dedicar a Milei en comparación con los anteriores, los periodistas vamos a estar atentos ahí. Para los analistas políticos, esto de las disculpas y de los insultos es una curiosidad. El Papa, que no deja de ser un político y el jefe de un Estado, disculpó a alguien que lo llamó comunista, que puede no ser un insulto pero para un Papá que nunca fue comunista puede serlo. Además lo definió como el representante del maligno en la tierra, que supongo que se referirá a la mitología del diablo, algo muy malo.

Me hace acordar a un insulto del cual parece difícil volver, cuando le dijo a su actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que era una “asesina pone bombas en los jardines de infantes”, Bullrich lo disculpó, pero las personas normales se preguntan cómo se vuelve después de eso, después de decirle a alguien asesino y de definir a un Papa, que es el jefe político y religioso de una parte importantísima de la sociedad, como el representante del diablo. En el caso del Papa parece lógico poner la otra mejilla y escuchar, pero no descartaría que además le ponga una cara un poco más adusta. Por lo que nos dicen el Papa tiene ánimos de venir a la Argentina este año, creo que va a hacer los esfuerzos de tolerancia para que eso suceda, aunque puede no suceder y estar sujeto al día a día, no solamente de la actitud del Presidente de la Argentina con él o con el resto de los dirigentes, sino con la situación social en la Argentina para un segundo semestre, que es en donde se prevé la visita del Papa.

AG: Se juega mucho, las ganas del Papa de venir a la Argentina es un tema central teniendo en cuenta las diferencias ideológicas entre la concepción de la iglesia y la concepción de un Milei que dice “sálvese quien pueda”.

Estamos experimentando ahora cómo va a ser un país que tiende que el objetivo final va a ser el anarcocapitalismo con una iglesia que se caracteriza por la socialdemocracia y la democracia cristiana. Entiendo que el objetivo aún de un anarcocapitalista, como el de un marxista o el de un neoliberal, es el bien de la sociedad. La lógica del anarcocapitalismo es que a través de los egoísmos personales explotados en su máxima expresión se va a poder desarrollar al ser humano en una forma en la que no se lo puede hacer con la intervención del Estado. Es algo muy discutible, a tal punto de que no existe el anarcocapitalismo salvo en la Argentina, en esta transición minarquista de intención de desaparición del Estado paulatina en estos meses. Veremos si a Milei le va bien con la desaparición definitiva del Estado hasta llegar al fin del mandato.

