Alejandro Katz: “Estamos en manos de una banda de extremistas, incapaces y vagos”

Alejandro Katz criticó la baja calidad de la dirigencia y señaló que muchos políticos actuales carecen de formación. Además, puntualizó en el desconocimiento y la presencia de líderes oportunistas de La Libertad Avanza que buscan poder, riqueza y fama. “Si no tenemos nada para oponer a un movimiento que inercialmente va a ir ganando fuerza y capacidad de destrucción, no lo vamos a detener”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Katz es editor, ensayista, traductor y colaborador habitual de los principales medios gráficos de la Argentina. Además, es autor de numerosas publicaciones.

El último miércoles publicó una nota de opinión donde hizo una profunda crítica a la oratoria y uso del lenguaje de los diputados de La Libertad Avanza y distintos líderes del oficialismo.

Los dirigentes de hoy: individuos incapaces de pensar

Esa lucha encarnizada con el lenguaje, por ejemplo del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, quien usó cinco veces la palabra “volver” en un solo párrafo y agregando, además, “seguir continuando”. Esa pobreza léxica, ¿es una metáfora de la pobreza ideológica, de la pobreza de gestión, de otras pobrezas?

Yo diría que básicamente denuncia una gran pobreza intelectual en un sentido muy amplio. Quiere decir que la capacidad de conocer, imaginar y representar la diversidad de realidades de nuestro mundo o la diversidad de mundos que hay en el nuestro es lo que expresa esa pobreza lexical de individuos como Zago. La observación de las intervenciones de muchos diputados, pero particularmente de los de La Libertad Avanza en el debate de la ley ómnibus la semana pasada, fue realmente sorprendente.

Es gente que llegó a la Cámara de Diputados, a representar a una parte de la sociedad argentina, sin saber nada, ni de la sociedad, ni de la política. Hay un nivel de ignorancia muy sorprendente.

Me parece que es un nivel de ignorancia que tiene que ver con la baja calidad de la dirigencia en general, con la peor calidad de una dirigencia oportunista que no se ha formado para ser dirigente.

El Milei político: ¿estratega o incapaz?

Quiero decir, normalmente los cuadros políticos hacen un cursus honorum un clásico, o hacían un cursus honorum un clásico, comenzaban en la militancia en la universidad, en el sindicato, en alguna asociación civil de ahí avanzaban en el partido a posiciones de alguna relevancia, conocían o bien de política internacional, o bien de problemas del mundo del trabajo o bien de la gestión del Estado, etcétera.

Interactuaban con personas que también estaban preocupadas por lo público, nacional, internacional que conocían la historia y que conocían, sin ser necesariamente académicos o estudiosos, los discursos alternativos y qué tipo de ideas vehiculizaba cada uno de estos discursos, iban progresando en una carrera formativa y los partidos seleccionaban allí a los mejores, es decir, a los que por un lado representaban el ideario del partido y por otro lado tenían una formación que les permitía argumentar, persuadir y también, por supuesto, hacer las otras cosas de la política negociar, pactar, etcétera.

Los partidos abandonaron este papel de, como se dice en inglés, de gatekeepers, de porteros, de los que garantizan quiénes acceden y quiénes no y quiénes suben hasta dónde, pero aún habiendo abandonado ese rol y habiendo dado lugar a muchos oportunistas, porque tienen buena imagen pública quiero decir, hemos visto básicamente desde el menemismo llegar gente como Palito Ortega, como Daniel Scioli, como gente que llega porque tiene imagen y es necesario mostrar caras conocidas y no gastadas por el deterioro de la política.

El llanto de De Loredo, las “putitas” de Milei, su autoboicot y la venganza de Scioli

Lo particular de La Libertad Avanza es que básicamente son oportunistas, gente que jamás pensó en lo público. Quiero decir, Lilia Lemoine, ¿quién es? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su historia de preocupación por lo público? O este Zago, que era un tipo que tenía actividad política, pero básicamente la actividad política del pícaro que entiende que la política es un modo de hacer carrera económica entonces se reúne con gente como Angelici o cosas así, y tiene más interés en los negocios y las relaciones sociales derivadas de ese mundo, que es un mundo que permite acceder a dinero, a poder, a contactos, que una preocupación por lo público, por lo colectivo, etc.

Entonces hemos visto la irrupción en la Cámara de un número limitado, pero importante porque es el oficialismo, de personas que son absolutamente ignorantes de todo lo que tiene que ver con la gestión de lo común en el Estado, en el Parlamento, en la sociedad civil, que ha carecido de una reflexión sobre esto, que no tiene interés en hacer un aprendizaje porque como llegan ahí absorbidos por una imagen mesiánica, ponen las cosas en términos de verdad y falsedad, de santificación y maldad.

Es un pensamiento dogmático, el pensamiento dogmático no está dispuesto al conocimiento ni del matiz ni está interesado en la ambigüedad y carece de ironía, el pensamiento fanático es un pensamiento que va del bien al mal y se sitúa del lado del bien, por una cuestión emocional mucho más que intelectual y no hace falta conocer nada más.

Marcela Pagano analiza irse del bloque de LLA y la jefatura de Martín Menem entró en crisis

El presidente tiene que conocer la verdad y el lugar en el que la verdad se sitúa, no tiene que entender las complejidades de lo real. Lo que vemos en esta gente, a través de esa pobreza lexical, es una gran pobreza mental.

Uno lo ve en Zago, pero lo ve en el presidente, por no hablar de la hermana del presidente. La hermana del presidente es una persona que hace dos años fabricaba tortas en la casa. Yo hago tortas, Jorge, he hecho cocino, me gusta mucho, paso buenos ratos de mi vida en la cocina. Me parece extraordinaria la artesanía de producir comida para uno o para otros, pero eso no me habilita a tener una función de gobierno.

Quiero decir, hemos abandonado toda exigencia de responsabilidad respecto de la asignación que hacemos de lo público a un conjunto de personas, a las que un amigo mío, que es una persona cuyo nombre no doy porque fue una comunicación privada, pero que es un académico súper relevante, pero además de un carácter y de un pensamiento prudente, moderado y cuidadoso, calificó como “una banda de extremistas, incapaces y vagos”. Y yo creo que tiene razón, estamos en manos de una banda de extremistas incapaces y vagos.

El gobierno es, en parte, un grupo de fanáticos y dogmáticos, en parte cínicos que están ahí para hacer negocios o preservar negocios, y en parte oportunistas que vieron una puerta abierta al poder, a la riqueza, a la fama, a los privilegios. Eso es nuestro gobierno.

Segundo Gobierno Macrista de Milei

Hagamos tres preguntas. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y quiénes lo hacen?

¿Qué hacen? A partir de un muy pequeño conjunto puramente ideológico de posiciones políticas, que no se sostienen en ninguna teoría ni en ninguna experiencia concreta que las legitime, que las valide, el impuesto es un robo, el Estado es una porquería, etc. A partir de un conjunto de premisas absolutamente insostenibles, un grupo de personas incompetentes, cínicas u oportunistas, por medios no democráticos, como vos bien señalaste en tu columna de Perfil de ayer, por medios no democráticos, se han apropiado no sólo de los resortes de adición estatal, sino de la discursividad pública.

Han instalado una agenda que es una agenda ofensiva en términos de la solidez que esa agenda tiene para resolver problemas. Es una agenda infantilizada, es una agenda sesgada, es una agenda que no va a resolver nada, que agrede cualquier principio que organice la vida democrática. Bueno, yo creo que es una situación verdaderamente muy grave, muy crítica.

¿Quién tiene la culpa de que gobierne Milei?

Conociéndote, me imagino que te debes preguntar por qué y para qué, si esto tiene alguna función, si esta “banda de extremistas, incapaces y vagos” son elegidos para algún fin de la historia, para algo que la Argentina tiene que mejorar o ¿crees que simplemente es caos?

Creo que en cualquier elección participan muchos elementos de muchos grupos sociales diferentes, e incluso diría que cada uno de esos eventuales grupos sociales que se podría identificar tienen también componentes diversos.

Acá, es obvio, una de cada tres personas de las que votaron en las elecciones argentinas votó un discurso disruptivo, no votó necesariamente una agenda concreta sino un discurso disruptivo, un discurso que identifica una causa de la de la gravedad de la situación presente y un responsable de esa causa. Causa: la inflación y el déficit fiscal, el responsable: lo que Milei llamó la casta.

Bueno, para gente que está angustiada, que necesita respuestas y que tiene la evidencia del fracaso manifiesto de las alternativas que se presentan, el kirchnerismo, el PRO, etcétera, vienen de fracasar insistentemente, pero además no sólo vienen de fracasar sino que llegan a las elecciones incapaces de renovar su discurso y su liderazgo.

Fracasamos, pero por culpa de otros, así que vamos a hacer lo mismo que hicimos, con la misma gente con la que ya lo hicimos. Para quien ve que esas opciones son opciones de reiteración de los fracasos ya vividos, este tipo que dice yo sé cuál es el problema, quién es el culpable y lo vengo a resolver, es una opción.

Una opción que no implica suscribir exactamente la agenda de, ahora según informa Claudio Jaquelin en su columna de hoy, ocho mil decretos que van a emitir próximamente o 300 leyes derogadas por un DNU o un proyecto de ley de 650 artículos, la gente no votó eso, votó paremos con la inflación por el déficit fiscal, no hagamos lo que hacían aquellos. Eso es uno de cada tres.

Salario Mínimo Vital y Móvil sin actualizaciones: cómo afecta a la cuota alimentaria

Cuando se llega a la segunda vuelta, uno de cada dos no es la gran mayoría, es uno de cada dos. Se arma una mayoría provisoria porque a ese tercio se le suma un 20% más que dice entre la alternativa de volver a Massa y el kirchnerismo, probemos esto, aquello yo no lo quiero.

No identifican, como algunos creemos, el gran riesgo democrático implícito en esa decisión, no identifican, como algunos creemos, que habrá mucha destrucción de bienes comunes, de riqueza, de capital social y de vidas en el trayecto, son lecturas diferentes y tienen todo el derecho. Optan por eso uno de cada dos.

Ahora, yo creo que la ciudad argentina no vota esta situación de incertidumbre porque la ciudad argentina es algo que evoluciona cada día, y por eso necesitamos una democracia liberal, para que reconozca permanentemente la pluralidad de miradas y de voces, reconozca la legitimidad de todas esas miradas, articule políticas posibles que que respeten a diversos actores, diversas interpretaciones, diversas lecturas del presente el pasado y el futuro, etcétera. Todo eso estalla por los aires cuando tenemos delante un líder mesiánico que pone las cosas en términos de los argentinos de bien y los portadores del mal, etcétera.

De Cristina a Milei. Del relato K al M

Ahora, yo creo que también hay que detenerse en por qué Milei, me parece un personaje grotesco, es un tipo tosco, no es inteligente y no quiero entrar, pero entro, en la dimensión psiquiátrica de su subjetividad. Desde el vínculo con la hermana, al vínculo con los perros, a la conducta cotidiana de reiterar una vestimenta única, hasta la gestualidad, hasta la modulación, hasta la expresión de los ojos, etcétera, da cuenta de un desequilibrio psíquico muy grave, pero no entremos en eso.

Digo, ¿por qué Milei? Bueno yo creo que, en parte, es resultado de las expulsiones que esta sociedad produjo o de las deserciones que esta sociedad sufrió.

Milei dice algo claro y es “destruir el Estado”. ¿Qué es el Estado? El estado es la expresión de una comunidad política, la nación es un territorio y una ley impuesta sobre el territorio. De la comunidad política son los actores que están dispuestos a cooperar en beneficio mutuo, nosotros podemos tener un territorio en el que los actores no cooperan, podemos tener una comunidad política sin un territorio, pero la conjunción de una nación y una comunidad política es un Estado en el que esa voluntad de cooperar se hace manifiesta.

Nicolás Maduro lo tildó de "error" y Javier Milei le respondió: "Socialista empobrecedor"

Y el Estado argentino fracasó a la hora de organizar esa comunidad política, tenemos 40% de la población excluida de lo común, es decir, hay un gran abandono que el Estado hizo de una parte importantísima de la sociedad, y por debajo tenemos un creciente sector de la sociedad rica que desertó de sus obligaciones compartidas, sea radicando su domicilio fiscal en el exterior, sea no pagando impuestos y buscando artilugios para no hacerlo.

Venimos produciendo lo que en términos de, un gran economista judío que durante la guerra se escapó y terminó después de ir a Japón, Italia y Estados Unidos, se conoció mucho América Latina, Albert Hirschman, es un grand exit, la salida de gente que o es repudiada o repudia aquello que es común, entonces cuando este es el proceso en marcha, Milei, de algún modo, es el resultado diría casi natural de ese proceso.

Porque entre los que fueron expulsados y los que desertaron lo que está ocurriendo es un repudio de lo público, un repudio del Estado, un repudio de ese lugar común en el que deberíamos convivir para encontrar los problemas comunes y resolver los problemas comunes. Bueno, Milei viene a decir ya que todos decidieron que esto no sirve, destruyamoslo.

Milei propuso a Luis Beltramino como embajador en el Vaticano y se reunió con la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni

Quiero pensar que tanto exceso preanuncia algo. Es una pregunta existencial que me atraviesa todos los días, el para qué. Simplemente es una necesidad humana que tenemos de generar explicaciones para irnos a dormir tranquilos de que no vivimos en un caos. Creo que solamente el devenir del futuro nos lo va a aclarar. Mientras tanto, reflexiones como la tuya nos ayudan en el camino de encontrar ese para qué.

No estoy en condiciones de avanzar a partir de tu reflexión, porque no tengo una respuesta acerca de si hay un para qué o no, pero lo que sí puedo decir es, aún si hubiera un para qué, yo no lo sé, creo que hay espacio para la acción contingente, y creo que podemos incidir en nuestro destino si hacemos algo para incidir en nuestro destino.

Yo lo que no estoy viendo en este momento son ideas y liderazgos alternativos que sean ideas atractivas y liderazgos creíbles, y si no tenemos nada para oponer a un movimiento que inercialmente va a ir ganando fuerza y capacidad de destrucción, no lo vamos a detener.

Entonces, sí creo que tenemos que tratar de pensar qué se le opone a esto, que no sea ni lo que ocurrió antes, que no funcionó, ni utopías retrospectivas fundadas en la nostalgia. Tenemos un gran desafío delante que es tratar de encontrar alguna idea que le resulte atractiva a la ciudad argentina y construir algunos liderazgos que puedan conducir esas ideas de un modo creíble y eficiente. Y desgraciadamente no estoy, quizás mi radar es muy acotado, viendo que algo de esto empiece a ocurrir.

MVB FM