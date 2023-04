Milei habló de su fanatismo por Moisés y de su época en Tinder

Además de sus recurrentes críticas tanto al oficialismo como a la oposición, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, dejó ver su costado religioso al hablar en detalle de Moisés, su "máxima referencia". También contó su época de Tinder.

Entrevistado por Luis Novaresio en su programa +Entrevistas que se emite por LN+, el aspirante presidencial volvió a atacar a Horacio Rodríguez Larreta al que calificó como "tan o igual de siniestro que Cristina Kirchner".

Sin embargo, en otro aspecto también habló de su situación religiosa y amorosa. "Mi máxima referencia, a quien continuamente hago referencia. Moisés", dijo Milei que despertó reparos en Novaresio: "Me da un poco de miedo la vinculación con lo religioso".

En ese momento, el libertario comenzó a contar la historia: "Moisés descubre que era judío. Según el Faraón iba a ser su heredero, había desplazado a Ramsés, su hijo, para que el hijo de la hermana fuera el heredero. Ahí descubre que es judío".

"Moisés podría haber ocultado que quería liberar al pueblo judío, sigue teniendo esa vida maravillosa, asume como Faraón y ahí sí libera al pueblo judío. Siendo faraón quién le iba a negar liberar al pueblo judío, pero no eligió eso: se fue con el pueblo, se convirtió en un esclavo más, fue apresado y lo pusieron ante el Faraón. Le repitió que es judío y le exigió que liberen al pueblo judío", dijo.

Y siguió: "Si vos lo mirás el resultado podía ser el mismo, pero no son iguales, porque uno estaba basado en una mentira y el otro en la verdad. Cuando te hago el planteo moral, no es casual. La argumentación es moral, mi elección de ser liberal no es utilitarista, es un valor moral".

En ese momento, Novaresio le preguntó: "Permitime la metáfora, ¿te sentís el Moisés de la política argentina?". "No estoy a la altura. Jamás podrías estar en ese lugar, el único profeta que habló con el creador. Y además, la característica fundamental de Moisés, una humildad infinita. Yo trabajo para ser humilde, una lucha continua que tenés que llevar contra el ego, la codicia y la lujuria", respondió.

Luego, habló de sus dos principales asesores. "El rabino Axel Wahnish es mi guía espiritual". "¿Vas en camino de convertirte al judaísmo?", consultó Novaresio. "No sé, pero no lo descarto", contestó el diputado.

Mientras que inmediatamente habló de su hermana. "Karina Milei es el ser más formidable de la Tierra. Kari es más inflexible que yo. Muchas veces la vida te hace trampa. Te presenta las cosas como el camino simple y que parece más fácil, pero no siempre es por ahí".

Ahí volvió a mencionar a Moisés: "¿La fácil cuál era? Me quedo viviendo en el palacio, además soy Faraón y libero al pueblo judío. Pero no, porque eso está basado en una mentira. Entonces agarró, se fue y terminó teniendo un premio más grande que es conocer al uno (en referencia a Dios)".

Milei y el Tinder

Sobre el final de la entrevista, el periodista también le preguntó por su vida afectiva y si está pensando en tener pareja. "Para mí es muy importante lo que tiene que ver con la vida afectiva. No se planifica tener pareja. En este momento yo sería una pésima pareja".

"He tenido Tinder hace muchos años pero cuando me hice muy popular se hizo difícil. Me parece una de las herramientas más geniales. Se simplificó mucho. Nunca fue un problema vincularme en el aspecto de pareja", contó Milei.

Las críticas a Larreta

El libertario reiteró sus críticas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien este lunes estuvo en el centro de la polémica por su decisión sobre las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

"Es lo peor de la política. Es tan o igual de siniestro que Cristina Kirchner. La única diferencia es que tiene buenos modales. Hasta en el pensamiento no difiere con ella. Él cree que para terminar con la inflación, hay que ir a controles de precios. Todo sabemos que eso no funciona". dijo Milei.

Javier Milei coronó a Larreta como el "rey de la casta" tras su decisión de desdoblar las elecciones

En esa línea, agregó: "Si vos tenés que recurrir a la trampa para ganar, perdiste antes de empezar. Y ahora estamos frente a un perdedor, un cobarde, un inseguro. Para el jefe de Gobierno de la Ciudad, la traición es un dato en su vida. Está dispuesto a todo con tal de ser presidente".

“No es solo Larreta. Ninguno es diferente a ellos [en referencia al kirchnerismo]. Lo que tiene que entender la gente es que la casta política no tiene ningún interés más allá de lo que tiene que ver con el poder, la codifica y la lujuria. No les importa la democracia ni la república. Todo es si les conviene”, señaló.

Y continuó: "A nosotros nos perjudican porque hacen trampa. pero les vamos a ganar de todas maneras. Yo estoy seguro de que voy a ser el próximo presidente".

