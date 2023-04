El asesor financiero, Carlos Maslatón, aseveró que la estrategia utilizada por Horacio Rodríguez Larreta es "técnica electoral pura". A quién beneficia y perjudica la estrategia con las boletas de la Ciudad y Nación separadas que decidió el jefe de Gobierno y las posibilidades de reelección de Axel Kicillof, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Uno de los argumentos que se colocaban, en el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, eran generarle beneficios o perjuicios a Javier Milei. Creo que usted dijo que mucha de las cosas que hacía Mauricio Macri terminaban favoreciendo a Milei. Me gustaría si puede hacernos enhebrar el tema mencionado con su visión más de largo plazo.

Esto es técnica electoral pura, no tiene nada que ver con ideología ni tiene que ver con estrategia de campaña, es como el elector final, es decir, el ciudadano ve el momento de seleccionar las boleta en un cuarto oscuro y de esto se trata.

Históricamente, en más de 30 años, vengo diciendo que al liberalismo por faltarle figuras y tener líderes siempre lo que le conviene es la boleta sábana, que es aquella donde va el líder y pedazos de boletas de los diferentes cargos, entonces, se arrasa. Si el líder es muy bueno, en este caso, Milei desde el punto de vista de la perspectiva electoral arrasa a todo los demás.

Hace un año se discutió el tema de la boleta única nacional, la cual es la negación de la lista sábana porque es donde el ciudadano elige nombre por nombre o categoría por categoría. Te rompe la sábana y quita el efecto arrastre.

La trastienda de la decisión de Larreta: chats encendidos, amenazas y el fuego cruzado con Macri

Esto siempre dije que era contrario a los intereses del liberalismo, pero los liberales siempre quisieron hacer esto. Y Larreta lo que hace es darle el gusto al viejo deseo de los liberales, a pesar de que ahora se va a ver cómo esto resulta perjudicial.

¿Por qué hace esto Larreta? Está ganando dos cosas: degradar las posibilidades del candidato de Milei, que en la Ciudad es Ramiro Marra, actual legislador, para que no se acerque a un balotaje y para que saque menos legisladores. Lo otro que hace es permitir que haya otros candidatos del sector amplio de Juntos por el Cambio, especialmente a uno molesta mucho y no hay cómo acomodarlo, que viene del radicalismo o que en los últimos años es radical que es Martín Lousteau.

En limpio, Larreta arregla degradar la lista de Milei y permite que, por ejemplo, Lousteau compita contra Jorge Macri y que ambos compitan con quien más se quiera presentar. El caso de, por ejemplo, Ricardo López Murphy, que de paso sirve para quitarle votos al candidato de Milei, de esto se trata y se verá como el resultado va ser totalmente diferente en la elección presidencial que se hace con el sistema tradicional de este sistema que es como en un cuarto oscuro a parte donde la gente elegirá categoría por categoría y nombre por nombre.

Larreta se diferenció de Macri: convocó a elecciones para votar a presidente y jefe de Gobierno en boletas separadas

Este es el análisis electoral objetivo, después a uno le puede gustar o no gustar, yo digo que a mi no me gusta porque soy liberal y sé que no me conviene, y te lo confieso en forma pública, no hablo en forma degradante de las listas sábanas como hacen los demás, pero le dio el gusto a Larreta y no hay más lista sábana en la Ciudad.

Respecto de que Macri a veces lo que hace es terminar beneficiando a Milei en detrimento del PRO.

El candidato que él quiere llevar en la Ciudad para conservar el poder que armó desde el año 2007 es malo, que es Jorge Macri que además viene de la provincia, tiene un perfil que no es tan alto, es una suerte de nepotismo. Me parece que está jugando mal. En general el PRO y JxC la disidencia interna que tienen es tan grande que eso le permitió a Milei subir libre durante los últimos seis meses, por eso ya algunos lo ven al borde del balotaje que probablemente esté o cerca del mismo.

Es muy difícil que Milei saque menos de 20 o 22 puntos por ciento hoy. Subir al 30 no es difícil, pero no es una cosa imposible.

Ahora lo que pasará a Milei, es que se votarán en muchas provincias de forma desdoblada y ahí o no tiene candidato o tiene alguno débil, al no ir en sábana con la votación presidencial se verá que la Libertad Avanza que es el partido o la alianza de Milei sacará muchos menos votos en Chubut, Neuquén, Río Negro, Tucumán.

El triunfo de Milei

En ese sentido, ¿en Buenos Aires, que sería el otro lugar donde se podría producir un efecto importante, el hecho de que no desdoblen al revés, terminaba beneficiando al kirchnerismo, porque le quita votos Milei a JxC?

Beneficia al kirchnerismo en la medida en que este tenga un candidato presidencial importante, pero aún no se sabe cuál será ese, si se presentará Cristina Kirchner. Ellos tienen un candidato firme que es Axel Kicillof que va para la reelección Es probable que gane si las elecciones fuesen exclusivamente de Buenos Aires que por ahora van juntas no creo que ni siquiera lo puedan cambiar a diferencia de Capital, con lo cual si tenés un mal candidato y, que se enoje el Presidente, pero lo es.

Imaginate que quede Alberto y Kicillof va a perder la Provincia por más "bueno" que él sea para los votantes del kirchnerismo del peronismo en general. ¿Quién ganará en ese caso? Diego Santilli que va a ir pegado a la boleta que sea la boleta final de JxC. En principio, en las PASO va pegado a Larreta.

En las primarias, irían Larreta y Santilli, Bullrich con Ritondo, el candidato del kirchnerismo o peronismo con Kicllof y Milei con un candidato a gobernador que desconocemos. Son fundamentales las PASO, pese a no ser vinculantes te definen el panorama político que es como una encuesta previa, pero hay un problema y este en la Provincia lo tiene Kicillof y Milei.

Duro cuestionamiento de Vidal a Larreta: "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este"

En este momento, hay un tuit fulminante, inmediato al discurso grabado de Larreta de María Eugenia Vidal que dice "el PRO Y JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada". Parece que es Larreta contra todos dentro del PRO.

Creo que sí, que lo beneficia. Lo que pasa es que tenemos que partir del supuesto de que Larreta está muy debilitado en este momento, está bastante por debajo de Bullrich. El gran candidato que se veía hace un año ahora está completamente caído, tiene una imagen negativa creciente, quizá, esto lo levante un poco, pero yendo al argumento de fondo esta posición de Macri y Vidal a esta "reforma electoral" la verdad es que es improcedente la crítica porque es lo que ello siempre dijeron.

Hace un año estaban hablando de la boleta única nacional que es lo que hará ahora Larreta con la Capital. Piden discursos enteros contra la lista sábana, lo que hizo Larreta es romperla. Yo no tengo nada que ver con ningún sector del PRO.

Quién sale perjudicado con la decisión de Larreta

Aquí hacíamos un repaso de que la mayoría de las veces se votó de manera desdoblada, o sea, que finalmente se votaba de manera desdoblada. Que el desdoblado sea en dos días distintos o que se desdoblen dos urnas es lo mismo que se hacía antes con el argumento que podría Larreta de que ahora costo porque no hace ir a la gente ir a votar dos veces.

No sé igual porque están tan en contra Vidal y Macri. No creo que los perjudique. El gran perjudicado con la decisión de Larreta es Javier Milei y el gran beneficiado, Martín Lousteau que es importante para el radicalismo.

Los argumentos son malos. Esto que dijo Vidal no tiene mucha consistencia.

La trastienda de la decisión de Larreta: chats encendidos, amenazas y el fuego cruzado con Macri

Nuria Am (NA): Acá nos preguntábamos si iba seguir Jorge Macri como ministro de Gobierno de Larreta porque le queda un lugar difícil, es decir, su jefe político, que es Macri, lo tiene como único candidato y le pidió expresamente que no haga lo que está haciendo hoy cuando orgánicamente es el que le sigue en la Ciudad, Jorge a Larreta.

Estamos en un momento en el que los ministros, como si fueran un sistema parlamentario, tienen independencia política. Esto es algo que se puede ver a nivel nacional, por ejemplo, entre Wado de Pedro y Aníbal Fernández que discuten como si no tuviesen nada que ver, pero responden a un presidente, y esto que está haciendo Jorge Macri con respecto a Larreta.

Esto fue así desde que Jorge dejó el municipio de Vicente López para ser ministro de Gobierno de Larreta.

Pero, ¿hoy ante algo tan claro tendría que dar un paso al costado del Gabinete de Larreta?

No veo por qué. Si eso está acordado que es de esa manera y que es un ministro independiente que tiene su juego político no lo veo como algo grave. O sea, que se den estas discordancias dentro de un sistema presidencialista no parlamentario es un tema de acuerdo político. Tampoco creo que deje de hacerlo, quizá, lo deja de ser el día que se presenta para las PASO porque puede decir que no puede ser ministro.

BL JL