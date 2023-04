La diputada nacional y también precandidata a presidenta, María Eugenia Vidal, salió a responderle a Horacio Rodríguez Larreta por el formato de elecciones que el Jefe de Gobierno determinó en la ciudad de Buenos Aires y habló de "ambiciones personales".

En su cuenta de Twitter, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires no anduvo con vueltas para criticar al alcalde con un texto tan duro como lapidario: "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada".

La interna por las elecciones en la ciudad de Buenos Aires quedó desnuda este domingo luego de que Mauricio Macri dejara clara su postura de no desdoblar las elecciones nacionales respecto de las porteñas. En resumen, que haya una boleta única para elegir los cargos de CABA y los lugares a nivel nacional.

El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este.



No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 10, 2023

"No hay que cambiar reglas electorales el mismo año y no hay que hacerlo por especulaciones de una parte, pensando que va a cambiar algo complicándole la vida a la gente", dijo este domingo el ex Presidente en declaraciones radiales.

Un día después, Rodríguez Larreta dejó en claro que avanzará contra todos en su camino hacia la Casa Rosada (dijo "me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad") y anunció que habrá dos mecanismos de votación: boleta única electrónica para elegir Jefe de Gobierno, legisladores y comuneros, y tradicional para la presidencia y demás cargos nacionales.

En resumen, el 13 de agosto se disputarán las primarias, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre balotaje, en caso de que se llegue a esa última instancia.

Elisa Carrió apoyó a Horacio Rodríguez Larreta y arde la interna opositora en la Ciudad de Buenos Aires

Las críticas de Macri y Patricia Bullrich a Rodríguez Larreta

Minutos después del tweet de la diputada nacional, el ex Presidente volvió a subrayar su postura contra las elecciones desdobladas e incluso posteó un mensaje de decepción. "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión", escribió.

En el caso de Bullrich, quien enfrentara a Larreta en las primarias de Juntos por el Cambio, el mensaje fue más filoso: deslizó falta de coherencia y en tono de campaña, pidió cuidar el dinero de los porteños. Además, adjuntó un antiguo video de su coterráneo en el PRO donde decía que cambiar las reglas electorales estaba mal.

"ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones", criticó.

Desde la UCR le respondieron a Macri sobre las elecciones en CABA: "Lo que dice ahora es contrario a lo que hizo"

Y luego agregó: "Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar".

Carrió divide aguas y se pone del lado de Larreta

A través de un comunicado en nombre de la Coalición Cívica y un tweet de su presidente, el diputado Maximiliano Ferraro, el espacio creado por Elisa Carrió apoyó la decisión de Rodríguez Larreta y se paró en la vereda de enfrente a Mauricio Macri.

"La Coalición Cívica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara respecto de las elecciones para elegir Jefe de Gobierno y Presidente de la Nación, que los porteños debemos votar con independencia, y que cumplir con lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico no es cambiar las reglas de juego como interpretan algunos actores políticos, sino que por el contrario , se trata de cumplir con las normas electorales que nos rigen", expresaron.

Carrió apoyó a Rodríguez Larreta y dejó expuesta la interna en JxC.

Ferraro se manifestó con un posteo en Twitter y avaló el uso de la boleta única para dirimir la elección porteña.

No es la primera vez que Carrió y su partido se muestran en contra de Macri. Cuando el ex Presidente impulsó la candidatura de Jorge Macri como Jefe de Gobierno, la CC remarcó su apoyo a Fernán Quirós (Ministro de Salud y precandidato porteño al igual que Soledad Acuña, su par en Educación) y desestimó que el ex intendente de Vicente López sea la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires. La interna por las elecciones está al rojo vivo y este lunes tiene recién su primer episodio.

GI/fl