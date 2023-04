A la Unión Cívica Radical (UCR), o a una parte de ella, no le cayó simpática la reacción que tuvo Mauricio Macri el fin de semana de salir a meter una presión explícita para que no haya elecciones desdobladas en la ciudad de Buenos Aires. Mientras que el ex presidente sostuvo que hacerlas de ese modo "sería ir en contra de los vecinos y más gasto", un dirigente porteño salió a decir que ese planteo "es contrario a lo que hizo como Jefe de Gobierno".

Se trata de Juan Francisco Nosiglia, ex legislador de la ciudad por el bloque UCR-Evolución e hijo de Carlos Enrique "Coti" Nosiglia, un histórico de las filas radicales.

En un hilo de tweets compartió un artículo que en su título sostiene que Macri le bajó el pulgar a la separación de la elección porteña de la nacional y afirmó que se contradice con lo que hizo y con lo que propuso el PRO en el Código Electoral.

Larreta no desdobla pero va con boleta única: optaría por una "elección concurrente" en CABA

"Macri, como Jefe de Gobierno, convocó a dos elecciones ejecutivas porteñas separadas de la nacional (2011-2015). El argumento siempre fue la autonomía y garantizar un debate sobre los temas de la Ciudad. En 2019 Horacio Rodríguez Larreta unificó para juntar fuerzas con el argumento de evitar la 6 elecciones de 2015", sostuvo el dirigente.

Según Nosiglia, la UCR porteña siempre prefirió desdoblar.

Vale recordar que en las últimas horas trascendió que la decisión de Larreta no sería desdoblar pero si aplicar un formato diferente de votación al de las elecciones nacionales. De acuerdo a lo que trascendió, le llamarían "elección concurrente" y se realizaría con Boleta única.

Macri cortó cualquier 'rosca de Pascuas' entre Larreta y Lousteau: "No creo que Horacio desdoble elecciones"

En ese marco, Nosiglia recordó vía Twitter que el ex presidente "avanzó con la boleta única electrónica en 2015 y el PRO la consagró en el Código Electoral reformado en 2018, que establece la boleta única y agrega que 'podrá incorporar tecnología' si así lo dispone el Instituto Electoral de CABA".

Nosiglia, por el desdoblamiento

El fin de semana, en declaraciones a Radio Rivadavia, Macri decidió salir a marcar la cancha a Horacio Rodríguez Larreta por las elecciones a jefe de Gobierno porteño. Primero dijo que "no creo que Horacio desdoble las elecciones", pero después pisó el acelerador y fue más contundente: "Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas, dos urnas, dos boletas, una que tienen que completar".

Más allá de eso, Nosiglia dijo con claridad que la UCR porteña siempre se posicionó en favor de una elección separada de la nacional "para garantizar la discusión sobre los temas de CABA e impulsó la Boleta Única de Papel".

Larreta debe definir cómo se harán las elecciones porteñas en medio de las internas entre Lousteau y el PRO

"La posible propuesta de elección concurrente incluye los 2 temas más importantes sostenidos por el PRO y la UCR: autonomía y modernización del instrumento de voto a favor de la transparencia. Y además evitaría movilizar a la ciudadanía 6 domingos diferentes como sucedió en 2015", concluyó el ex legislador.

Macri: "No creo que Horacio desdoble las elecciones".

La definición de Macri generó un nuevo capítulo en la discusión interna de Juntos por el Cambio, en su afán porque su elegido Jorge Macri sea candidato y forme parte de una lista sábana junto a los candidatos a presidente y vice del espacio. Ello en contra de las intenciones larretistas de privilegiar su cercanía a Martín Lousteau por medio de la promoción de una lista corta, separada de los presidenciales.

Más allá de los tecnicismos en torno a las fechas o los sistemas de votación, la discusión real del fondo es si se privilegia a un candidato o a otro, es decir, a los intereses de Macri y su primo Jorge o a los de Larreta y el radical de Evolución Lousteau.

AS/fl