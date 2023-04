Larreta se diferenció de Macri: convocó a elecciones para votar a presidente y jefe de Gobierno en boletas separadas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció a través de sus redes sociales el sistema de votación en los próximos comicios en la Ciudad de Buenos Aires. Será un "desdoblamiento concurrente", lo que significa que se votará el mismo día que las elecciones nacionales, pero con boletas separadas, sumándose la boleta única electrónica para las categorías porteñas.

Según el calendario electoral, el 13 de agosto serán las PASO y el 22 de octubre las elecciones generales. Así, habrá dos boletas: una para las autoridades y legisladores en la Capital Federal y otra para presidente y diputados nacionales.

Elisa Carrió apoyó a Horacio Rodríguez Larreta y arde la interna opositora en la Ciudad de Buenos Aires



"El voto es la mejor manera de defender nuestro futuro. Es el momento en que decidimos con total libertad qué camino queremos tomar", comenzó diciendo el dirigente del PRO en el video que difundió en sus redes sociales. "Como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad", agregó.

"Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese", aclaró.

Según precisó Rodríguez Larreta, esto evitaría que los porteños deban ir a votar hasta seis veces en el año: "Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios".

"Lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional", desarrolló sobre la manera en que se realizará.

"Mi compromiso es que sea una realidad en todo el país en el próximo gobierno y quiero que la Ciudad esté a la vanguardia de este cambio" dijo sobre este método.

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 10, 2023

Por último, el precandidato a presidente sostuvo que va a "apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO", en referencia a los ministros de su gabinete, Jorge Macri, Fernán Quirós y Soledad Acuña, y la puja con el senador radical Martín Lousteau.

"En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy", concluyó el alcalde porteño sobre el hecho de presentar un solo candidato para su espacio.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

La crítica de Macri no se hizo esperar: "Qué profunda desilusión"

Previo al anuncio, el ex presidente Mauricio Macri había considerado que desdoblar las elecciones sería "ir en contra de los vecinos y todo lo que hemos trabajado tantos años", pero con la confirmación no dudo en apuntar contra el jefe de Gobierno porteño. "Qué profunda desilusión", escribió en Twitter.

"Me consultaron hoy sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones en CABA. Claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas", había señalado el domingo. "Que la política piense que por cambiar las reglas electorales en un año electoral los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocerlos. Los porteños son autónomos, son libres y son independientes. Eligen a quien ellos quieren votar y a quien mejor los representa", había advertido en un hilo de Twitter.

María Eugenia Vidal, la primera en mostrar su descontento

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, también criticó al jefe de Gobierno y habló de "ambiciones personales" y que este no sería el "Pro" y el "Juntos por el Cambio" que le "prometieron a los argentinos". En su cuenta de Twitter, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires no anduvo con vueltas: "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada".

Patricia Bullrich: "Esta decisión es un despilfarro"

En un nuevo estallido de la interna en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich cruzó al jefe de Gobierno: "Manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones". Bullrich usó las redes sociales para marcar un firme posicionamiento en contra de la decisión anunciada por Larreta de utilizar un desdoblamiento concurrente para las próximas elecciones en la ciudad.

A través de Twitter, minutos después del anuncio publicado por el alcalde porteño, Bullrich salió con los tapones de punta en contra de la medida. "ES MUY SIMPLE (sic): la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: 'Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa', como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar", escribió.



Javier Milei coronó a Larreta como el "rey de la casta"

"El rey de la casta", así calificó Javier Milei a Larreta y cuestionó: "¿Dónde están los liberales de copetín y los mercenarios que les ponen sus fundaciones para vestirlo como liberal si saben que es socialdemócrata?". A su vez, destacó: "Avisé sobre el siniestro...Siempre expliqué que esa área era el problema...la persona en cuestión en rigor se pone donde consigue el calor de los carguitos".

Asimismo, el economista liberal acompañó su mensaje con un video donde Larreta aseguraba que cambiar las reglas electorales cerca de los comicios "está mal" y es "hacer trampa". "Ahí lo que opinaba el siniestro sobre las PASO y cómo cuando se le pone complicada cambia de parecer...", remarcó.

"Querer cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses es como si quisieran cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial. Es hacer trampa, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo", manifestó en aquel momento el actual jefe de Gobierno porteño.

En este mismo clip reflotado por Milei, Larreta agrega: "No se puede plantear un cambio electoral a conveniencia del Gobierno de turno".

"Siniestro", añadió el diputado liberal citando el anuncio del jefe de Gobierno porteño y, sobre una crítica realizada por María Eugenia Vidal, amplió: "La gran mayoría de los que están en ese rejunte son un conjunto de miserables arrastrados por el poder y lo único que les importa es vivir del trabajo ajeno...".

A sus críticas también se sumó el diputado Ramiro Marra, perteneciente a la misma fuerza, quien sostuvo que "la hipocresía del candidato a presidente del radicalismo es absoluta" y sentenció: "La Casta Política, una vez más, manipulando las reglas de la democracia para asegurarse su puesto".

El apoyo de la UCR

Desde el radicalismo cruzaron a Macri y plantearon que "es contrario a lo que hizo como Jefe de Gobierno". El mensajero fue el ex legislador Juan Francisco Nosiglia, cercano a Lousteau, que indicó que el ex mandatario "convocó a dos elecciones ejecutivas porteñas separadas de la nacional (2011-2015)".

En sintonía, la Coalición Cívica apoyó la decisión de Larreta y el diputado y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, señaló que "cumplir con lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico no es cambiar las reglas de juego como interpretan algunos actores políticos".

