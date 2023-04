El secretario general de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, aseveró que "los porteños, al igual que los santafesinos y los cordobeses, tienen total capacidad para entender un sistema" de boleta única. Las ventajas de tener las boletas unificadas en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se armó mucho revuelo este fin de semana por las diferencias entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta...

Seguro que cualquier discusión hoy en la política tiene menos relevancia para la gente que cuestiones que hacen a su producción individual y oportunidades. Este domingo, que fue de Pascuas, parecía medio contraclimático cierta tensión alrededor de algunas declaraciones.

Se trata de cómo vamos a elegir, en la Ciudad de Buenos Aires, al presidente de Argentina y a quienes gobernarán la Ciudad.

Históricamente las elecciones de la Ciudad siempre fueron desdobladas de las nacionales, pero esta vez, salvo las del 2019 (que fue la única vez que fueron de manera unida), Horacio Rodríguez Larreta está evaluando si las elecciones van desdobladas o de manera conjunta y, por otro lado, el sistema de votación para elegir las autoridades de la Ciudad.

Fuerte crítica de Macri a Rodríguez Larreta: "Qué profunda desilusión"

En los momentos que vive Argentina, pensar que la ciudadanía puede votar seis veces en un año eventualmente por las PASO, la primera y segunda vuelta de las elecciones de Ciudad y Nación, parece muy contraintuitivo para los tiempos que viven.

Si las elecciones fueran juntas, se está evaluando la posibilidad de que las candidaturas de la Ciudad se elijan como dice el Código Electoral de la Ciudad, que es con boleta única. Y las presidenciales con la boleta sábana, tal como la conocemos. Esto que genera diversas opiniones es en realidad lo que ocurre en otras provincias, como lo son Santa Fe, Córdoba, Salta. Así que no debería, más allá de alguna primera reacción, generar más tensión que eso, la buena explicación de un sistema de votación.

¿Por qué lo genera? Vos escribiste una nota en Seúl hablando de que era importante cerrar la grieta no solamente para ganar la elección, sino para luego poder gobernar. ¿Qué creés que produce este efecto de que el propio presidente Macri sale a decir 'no creo que Larreta haga eso y detrás de él varios otros importantes miembros de lo que podemos llamar el "ala halcona" del PRO?

Explícitamente hay una preferencia política por un sistema de votación, es decir, pegar a la boleta sábana las candidaturas jefe de Gobierno, que realzaría lo que se llama el "efecto arrastre" de la candidatura presidencial sobre la de jefe de Gobierno.

Es una preferencia muy entendible, yo también voy a querer que el candidato del PRO, que como ya dijo Larreta, lleguemos a definirlo de manera unificada y gane la elección. Pero podría ocurrir que el sistema de votación, eventualmente, si se tratara de ser concurrentes el jefe de Gobierno establece, favorezca el discernimiento y las elecciones de la Ciudad por un lado y la presidencial por el otro.

Javier Milei coronó a Larreta como el "rey de la casta" tras su decisión de desdoblar las elecciones

Los porteños, al igual que los santafesinos y los cordobeses, tienen total capacidad para entender un sistema que, por otro lado, el de boleta única es el sistema que Juntos por el Cambio impulsa a nivel nacional desde hace muchos años y que el año pasado tuvo media sanción de Diputados, que no pudimos confirmar en Senadores. Si finalmente se optara por ese sistema de votación como dice nuestro propio código electoral también estaría dando un paso hacia la modernidad muy importante.

Además, con la boleta única no hay tanto costo de fiscales porque no hay que controlar alimentación de boletas, es mucho más fácil el conteo, no hay impresión de toneladas y toneladas de papel con lo que eso significa para el medio ambiente. La realidad es que tiene un montón de ventajas y en JxC ya las sabe y, en todo caso, lo que habría que hacer antes de la elección, si esa fuera la decisión, es alguna capacitación muy simple para explicar que en la misma elección uno eventualmente agarraría una boleta a presidente y llenaría la boleta única el jefe de Gobierno.

El debate por la forma de votación

Entiendo los argumentos, pero del otro lado encontrás al expresidente criticando este sistema. ¿Vos crées que hay parte de Juntos o el PRO que en realidad no comparte tu idea y la de Larreta de que es imprescindible cerrar la grieta para ganar las elecciones y luego gobernar?

Estamos todos de acuerdo en que la grieta es un invento del kirchnerismo, de allá, por el 2008. Quizá con el conflicto del campo ,por poner una fecha arbitraria. Y que esa idea de confrontar argentinos contra argentinos hizo que al país no le vaya nada bien porque en los años del kirchnerismo al país le fue peor, por lo que a la grieta hay que saltarla, superarla y pasar a otra etapa de Argentina.

No tengo dudas de que el conjunto de las fuerzas de JxC y el PRO están a favor de una mirada de futuro que termine de una vez por todas con el kirchnerismo y genere las condiciones para que no vuelvan a ganar elecciones, por eso en la nota hablo de ganarles el domingo y gobernar bien el lunes para que no se creen las condiciones de que el populismo vuelva a sembrar voluntades en Argentina.

Larreta se diferenció de Macri: convocó a elecciones para votar a presidente y jefe de Gobierno en boletas separadas

¿Cómo se cierra Larreta terminando con el kirchnerismo? Es decir, cerrar la grieta sería que el kirchnerismo continúe representando una parte de la sociedad y que se pueda entender con las otras fuerzas y que no habría que terminar con nadie porque la grieta lo que plantea es incorporar a todos.

Me refiero a ganar la elección al kirchnerismo y que este siga participando como toda democracia, quizá, representando una minoría en la sociedad que tiene una visión más populista, pero el conjunto de sistema político en la gran mayoría de éste compita en un cuadrante mucho más moderno, de mayor integración al mundo y más promoción de la propiedad privada, mayor progreso. Hoy tenemos una agenda que atrasa.

¿No creés que una parte del PRO no comprendió de que en realidad usufructuar las partes positivas que la grieta le podría presentar era un arma de doble filo y quedó prisionero de un método en el cual hoy, por ejemplo, para castigar a Larreta se utiliza la grieta?

La extrema polarización puede ser buena para ganar una elección pero no para gobernar. Hay que mirar lo que pasó con Donald Trump que fue el único presidente que con la economía creciendo perdió y con Jair Bolsonaro también.

Por el contrario, cuando ves los buenos ejemplos de la región de los dos gobierno de Fernando Henrique Cardoso y el primero de Lula da Silva, en Chile cuando fue la salida de la dictadura con la concertación. Son países que en algún momento de su historia definieron un modelo desarrollo, apostaron a descolarizar la discusión sobre ese modelo de desarrollo y así crecieron.

Elisa Carrió apoyó a Horacio Rodríguez Larreta y arde la interna opositora en la Ciudad de Buenos Aires

Eso es lo que hoy está planteando Larreta para Argentina y, si vos pensás que esa es la mejor forma de gobernar, en el momento en el que querés llegar al poder y disputar la elección tenés que trabajar con esa concepción porque si la única identidad que tenés como espacio político es el anti-algo es muy difícil después proponerte como el conjunto de intersección de un grupo de actores del país.

En eso Larreta es muy claro. Entiende que para el nivel de reformas y de la profundidad de ellas que el país necesita y para que ese cambio en el tiempo dure en el tiempo hace falta un consenso más amplio en favor de la democracia, libre mercado, etc. Por eso es que no sirve de nada construir desde la polarización.

