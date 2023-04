"Están escuchando ‘Ciudad Mágica’ de Tan Biónica, estrenada en 2013, que fue la banda de sonido de la campaña de Mauricio Macri, que en aquel entonces era jefe de Gobierno porteño, para luego ser presidente. El tema del día con el que abren todos los diarios es la disputa alrededor de la candidatura de quien vaya a suceder a Horacio Rodríguez Larreta, afirmó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), de este lunes 10 de abril.

Luego, sobre los títulos de los diarios argentinos, destacó: "La Nación tiene el propio y menciona que ‘Fuerte enfrentamiento entre Larreta y Macri por votación de la Ciudad’ y ‘Crisis en el PRO por una movida de Larreta que beneficia a Lousteau’ es la tapa de este domingo del diario Perfil en la que aparecen Lousteau y Larreta".

Para comenzar a contextualizar la forma de abrir el programa de la jornada, Fontevecchia explicó que "titulamos el comienzo de este programa ‘Mal favor le hace el discípulo al maestro…’ que es una frase de Luis Anneo Séneca, filósofo romano, a su sobrino, que era en su momento el gobernador dentro del Imperio Romano de España. La idea es que el discípulo debe al maestro y mal favor le hace si continúa toda la vida discípulo".

Los significados de discípulo y maestro

"‘Discípulo’ viene de aprender y también de disciplina. ‘Maestro’ viene de magíster, que significa ‘más’, de aquel que transmite. En este contexto entre el discípulo y el maestro, viene una vieja parábola Georg Wilhelm Friedrich Hegel entre amo y el esclavo, o sea, hay un punto en el que se invierten los roles inevitablemente y, tanto en la parábola del amo y esclavo, el esclavo se convierte en amo de Hegel y como en la parábola del discípulo y el maestro de Séneca que el discípulo tiene que ganarle al maestro y convertirse en maestro él mismo", sostuvo el conductor.

Macri cortó cualquier 'rosca de Pascuas' entre Larreta y Lousteau: "No creo que Horacio desdoble elecciones"

Haciendo hincapié en la palabra traición, expresó que "por eso lo que vemos es que una relación con esta dialéctica entre el discípulo y el maestro viene de la traición, palabra que deriva del latín 'traditio', que significa entrega, y la idea de la necesaria traición entre comillas que se tiene que dar inclusive entre el hijo y el padre, en lo que sería el complejo de Edipo de Sigmund Freud, en todos los ámbitos de la vida cada vez que alguien viene a suceder a quien viene a reemplazar y a quien se sube a los hombros del anterior incorporando parte de lo que hizo pero diferenciándose para tener identidad y tiene que ver con las distintas traiciones que hubo a lo largo de la vida política en Argentina".

Para dar un mejor marco, es correcto citar algunas traiciones como las de Juan Domingo Perón al GOU, Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, Mauricio Macri a su padre (no quería que se dedique a la política) y, en contraparte, también decir que Alberto Fernández no traicionó a a Cristina Kirchner.

La frase de Macri que desató la polémica del fin de semana

"No hay que cambiar las reglas electorales", es lo que opina el expresidente en relación a la decisión de Larreta referida a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, también en el spot de la renuncia a la candidatura presidencial, atacó al actual presidente y dijo que "nunca más vamos a tener una marioneta como presidente".

Fontevecchia siguió con la idea de citar a expertos y subrayó que "hay una historia que se registra en sus obras completas que él cuenta que una vez con un paciente, éste le dice 'no es mi mamá, Doctor' y entonces Freud le responde 'por eso mismo. Usted al estar diciendo lo que no, lo que está marcando es que eso es así, está marcando por el opuesto lo que verdaderamente es'. La frase de Macri puede interpretarse como lo contrario, es decir, que lo que desea es un presidente marioneta o que Larreta lo que pretende es curarse de salud y no quedar como un jefe de Estado marioneta cediendo frente a Macri".

Desde la UCR le respondieron a Macri sobre las elecciones en CABA: "Lo que dice ahora es contrario a lo que hizo"

Por su parte, en un reportaje con el conductor del programa, Larreta mencionó que "Macri nunca tuvo ninguna pretensión de manejo sobre el manejo del gobierno de la Ciudad".

"Desde la perspectiva de Larreta, la mejor hipótesis para él hubiera sido que Macri se hubiera presentado, competir contra él y no contra Patricia Bullrich y ganarle. De la misma manera que dentro del Frente de Todos se decía siempre que la mejor manera de dar vuelta la página del kirchnerismo era ganarle una interna a Cristina", reflexionó el conductor que luego adhirió un lugar a dudas la mejor forma de dar vuelta la página es vencer al maestro en unas PASO, si eso no se puede producir hay formas simbólicas de generar ese triunfo. ¿Será ese triunfo simbólico para Larreta que Jorge Macri no gane en la Ciudad y que si lo sea Lousteau?".

La crítica de Martín Lousteau a Mauricio Macri

"En los años de Macri. la Ciudad tuvo déficit", aseveró el senador para luego hablar y mencionar que "me parece raro que alguien diga que la Ciudad es de un espacio político dentro de la coalición".

En cuanto a su interpretación, Fontevecchia declaró que Lousteau "dice 'las apariencias y la realidad tienen una diferencia muy grande', esta idea de que los del PRO o que los halcones son ortodoxos y no se corrobora en la práctica porque como dice Lousteau que Larreta no tiene déficit y si Macri. Por otro lado, mencionó que los gobernadores radicales y la mayoría de los intendentes de este espacio no tienen déficit y muchos de ellos del PRO si lo tienen".

María Eugenia Vidal: “Más allá de Berni, todos los días la realidad da cachetazos a la política a ver si reacciona”

La mejor opción para la Provincia de Buenos Aires

Alguien que tuvo experiencia en el distrito que recauda el 40% de los votos nacionales es María Eugenia Vidal, quien le arrojó flores a Cristian Ritondo y exclamó que para la Provincia es la mejor opción.

"Este reportaje lo que planteaba es que no solamente Ritondo tiene índices de reducción del delito en su distrito, sino que también Santilli los tiene en Buenos Aires y ahí Vidal dice que 'pero entonces al igual capacidad o antecedente de baja del delito vale aquel que lo tiene en el territorio que se va a discutir, una cosa es la Provincia y otra la Ciudad", complementó Fontevecchia.

Las internas en la Ciudad de Buenos Aires

"No sé por qué naturalizamos este capricho de Larreta de querer cruzar los candidatos del distrito", sentenció Jorge Macri sobre lo que realizó el precandidato a jefe de Estado en las últimas elecciones.

Larreta no desdobla pero va con boleta única: optaría por una "elección concurrente" en CABA

Las explicaciones del conductor siguieron destacando que "acá el punto, siempre atravesado por el Edipo en un sentido metafórico de la necesidad del discípulo superar al maestro. En el caso de Vidal, ella lo dice y es que ella tiene dos padres, uno de la política y de la gestión que son Larreta y Macri, y que el expresidente ya dio demostraciones de autonomía y de querer separarse y que ahora, siendo mi interpretación, está dando muestras de que necesita separarse y tener autonomía del otro padre que, en este caso, es el padre de la gestión (Larreta)".

Por último, las suposiciones de quién le hacía caso a quién y cómo se manejaban cuando Macri era máximo mandatario son que "hay un viejo comentario de que en la época en la que Macri era presidente y Vidal gobernadora, Larreta en el mismo cargo que tiene hoy, que decía que ella todo el tiempo le discutía a Macri, pero después terminaba haciendo lo que él quería y que Larreta le decía que si todo el tiempo a Macri y luego hacía lo que quería".

